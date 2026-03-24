Bill Cosby es condenado a pagar 19 millones de dólares por drogar y violar a una mujer en 1972

Un jurado civil en California dictaminó el lunes que Bill Cosby era responsable de drogar y agredir sexualmente a una mujer en 1972 y le otorgó una indemnización de 19,25 millones de dólares.

Tras un juicio de casi dos semanas en Santa Mónica, el jurado declaró a Cosby, de 88 años, culpable de agresión sexual contra Donna Motsinger.

La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean , declaró en un correo electrónico que están decepcionados y que tienen toda la intención de apelar el veredicto.

La decisión se produjo casi cinco años después de que Cosby fuera liberado de prisión en Pensilvania, cuando el Tribunal Supremo estatal anuló una condena penal basada en acusaciones similares.

Motsinger, quien trabajaba como camarera en un restaurante en Sausalito, cerca de San Francisco, declaró en su demanda, presentada en 2023, que Cosby la había invitado a su espectáculo de comedia en un teatro de la cercana San Carlos. Ambos tenían alrededor de 30 años en ese momento. Según su testimonio, Cosby le ofreció vino y dos pastillas que ella creía que eran aspirinas, y que estuvo entrando y saliendo de la consciencia mientras dos hombres la subían a una limusina.

“Se despertó en su casa completamente desnuda, excepto por la ropa interior: sin blusa, sin sujetador y sin pantalones”, decía la demanda. “Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”.

En los documentos presentados ante el tribunal, los abogados de Cosby argumentaron que las acusaciones se basaban casi por completo en especulaciones y suposiciones, y afirmaron que Motsinger «admite abiertamente que no tiene ni idea de lo que pasó».

El jurado otorgó a Motsinger 17,5 millones de dólares por daños pasados ​​y 1,75 millones de dólares por daños futuros, que incluyen «sufrimiento mental, pérdida del disfrute de la vida, inconvenientes, pena, ansiedad, humillación y angustia emocional». Deliberaron durante poco más de un día.

Podrían conceder una indemnización aún mayor en la fase de daños punitivos del juicio, que comienza el lunes por la tarde.

Cosby no testificó en el juicio, cuyos testigos incluían a Andrea Constand , la administradora deportiva de la Universidad de Temple a quien fue declarado culpable de agresión sexual en un tribunal penal de Pensilvania en 2018. El Tribunal Supremo del estado anuló el veredicto y Cosby fue liberado de prisión tras cumplir casi tres años de una condena de entre tres y diez años.

Motsinger formuló sus acusaciones de forma anónima por primera vez en una demanda interpuesta por Constand en 2005.

La Associated Press no suele revelar la identidad de las personas que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales a menos que se presenten públicamente y den su consentimiento para que se publiquen sus nombres, como han hecho Constand y Motsinger.

En 2022, un jurado de Santa Mónica otorgó 500.000 dólares a una mujer que afirmó que Cosby la agredió sexualmente en la Mansión Playboy cuando era adolescente en 1975.

La demanda de Motsinger se hizo eco de las acusaciones de violación, agresión sexual y acoso sexual presentadas por al menos 60 mujeres contra Cosby, acusaciones que él ha negado.

El antiguo comediante y superestrella de la televisión, conocido en su momento como «el padre de Estados Unidos», se convirtió en la primera celebridad juzgada y condenada en la era del #MeToo, antes de que su condena fuera anulada definitivamente cuando un tribunal de apelaciones determinó que había prestado testimonio incriminatorio en una declaración jurada solo después de creer que gozaba de inmunidad procesal.