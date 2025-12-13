Prohiben a funcionarios de inmigración detener a Kilmar Abrego García

Una jueza federal impidió el viernes que las autoridades de inmigración de Estados Unidos volvieran a detener a Kilmar Abrego García , diciendo que temía que pudieran detenerlo nuevamente apenas horas después de haber ordenado su liberación de un centro de detención.

La orden se produjo cuando Abrego García se presentó a una cita programada en una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas aproximadamente 14 horas después de salir del centro de detención de inmigrantes en Pensilvania.

Sus abogados habían enviado una solicitud urgente al juez, advirtiendo que los funcionarios del ICE podrían ponerlo bajo custodia de inmediato. En cambio, Abrego García salió del edificio tras una breve cita, entre vítores de sus simpatizantes reunidos afuera.

Dirigiéndose brevemente a la multitud, instó a los demás a “mantenerse firmes” contra lo que describió como injusticias cometidas por el gobierno.

Abrego García se convirtió en un punto álgido de la ofensiva migratoria de la administración Trump a principios de este año, cuando fue deportado injustamente a una prisión de mala reputación en El Salvador. Su última detención fue en agosto, durante un registro similar.

Las autoridades no pueden volver a detenerlo hasta que el tribunal celebre una audiencia sobre la moción de la orden de restricción temporal, declaró la jueza federal de distrito Paula Xinis en Maryland. Xinis escribió que es probable que Abrego García tenga éxito en cualquier otra solicitud de exención de la detención del ICE.

“Para que el público tenga alguna confianza en la administración ordenada de justicia, el remedio tan estricto de la Corte no puede ser revocado tan rápida y fácilmente sin mayor información y consideración”, escribió.

Abrego García se detuvo el viernes en una conferencia de prensa afuera del edificio, escoltado por un grupo de simpatizantes que coreaban «¡Todos somos Kilmar!».

Abrego García dice que tiene ‘mucha esperanza’

“Me presento ante ustedes como un hombre libre y quiero que me recuerden así, con la frente en alto”, dijo Abrego García a través de un traductor. “Vengo hoy con mucha esperanza y agradezco a Dios que ha estado conmigo desde el principio con mi familia”.

Instó a la gente a seguir luchando.

Luego de que Abrego García habló, pasó por seguridad en la oficina de campo, escoltado por partidarios.

Cuando el abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, anunció a la multitud reunida afuera que su cliente volvería a salir por las puertas de la oficina de campo, enfatizó que la lucha legal no había terminado.

“La orden de ayer del juez Xinis y ahora la orden de restricción temporal de esta mañana representan una victoria de la ley sobre el poder”, dijo Sandoval-Moshenberg.

Sandoval-Moshenberg le dijo a Kyle Cooper de WTOP que Abrego García “no era una persona que eligió ser el centro de esta vorágine”.

“Se lo impusieron de forma casi involuntaria”, dijo. “Creo que tarde o temprano simplemente se darán por vencidos y lo dejarán en paz. Encontrarán a alguien más a quien atormentar”.

La agencia lo liberó poco antes de las 5 p.m. del jueves en respuesta a una decisión de Xinis, quien escribió que las autoridades federales lo detuvieron después de su regreso a Estados Unidos sin ninguna base legal.

Deportado por error y luego devuelto

Abrego García es ciudadano salvadoreño, casado con una estadounidense y un hijo, y lleva años viviendo en Maryland . Inmigró a Estados Unidos ilegalmente en su adolescencia para reunirse con su hermano, quien se había nacionalizado estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, donde enfrenta el peligro de una pandilla que ataca a su familia.

Aunque se le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del ICE, no se le otorgó la residencia. A principios de este año, fue deportado por error y recluido en una prisión salvadoreña notoriamente brutal, a pesar de no tener antecedentes penales.

Ante la creciente presión pública y una orden judicial, la administración republicana del presidente Donald Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, pero solo después de emitir una orden de arresto por tráfico de personas en Tennessee. Se declaró inocente de dichos cargos y solicitó a un juez federal que los desestimara.

Una demanda para bloquear la expulsión de Estados Unidos

El acuerdo de 2019 determinó que tenía un «temor fundado» de peligro en El Salvador si era deportado. Por lo tanto, el ICE ha buscado deportarlo a varios países africanos . Abrego García ha demandado, alegando que la administración Trump está utilizando ilegalmente el proceso de deportación para castigarlo por la vergüenza pública causada por su deportación.

En su orden de liberación de Abrego García, Xinis escribió que las autoridades federales no solo obstruyeron la decisión del tribunal, sino que lo engañaron. Xinis también rechazó el argumento del gobierno de que carecía de jurisdicción para intervenir en una orden de deportación definitiva contra Abrego García, ya que no encontró que se hubiera presentado una orden definitiva.

ICE liberó a Abrego García del Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, a unas 115 millas (185 kilómetros) al noreste de Pittsburgh, el jueves, justo antes de la fecha límite que Xinis dio al gobierno para proporcionar una actualización sobre la liberación de Abrego García.

Regresó a su casa en Maryland unas horas más tarde.

Registro de inmigración

Los registros son la forma en que ICE monitorea a algunas personas liberadas por el gobierno para solicitar asilo u otros casos de inmigración mientras avanzan en un sistema judicial congestionado . Las citas antes eran rutinarias, pero muchas personas han sido detenidas en sus registros desde el inicio del segundo mandato de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente la orden de Xinis y prometió apelar, calificando el fallo de “activismo judicial descarado” por parte de un juez designado durante la administración Obama.

«Esta orden carece de cualquier base legal válida y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales», dijo Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del departamento.

Sandoval-Moshenberg dijo que el juez dejó claro que el gobierno no puede detener a alguien indefinidamente sin autoridad legal.

Abrego García también ha solicitado asilo en Estados Unidos ante un tribunal de inmigración.

Cargos en Tennessee

Abrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas cuando el gobierno estadounidense lo trajo de regreso de El Salvador. La fiscalía alegó que aceptó dinero para transportar dentro de Estados Unidos a personas que se encontraban ilegalmente en el país.

Los cargos se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran una conversación tranquila con Abrego García. Había nueve pasajeros en el coche, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de contrabando. Sin embargo, a Abrego García finalmente se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó en una audiencia anterior que no comenzó a investigar la parada de tráfico hasta después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dijera en abril que la administración Trump debe trabajar para traer de regreso a Abrego García.