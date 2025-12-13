Los belenes de las iglesias incorporan bridas, máscaras de gas y ICE para protestar contra las redadas de inmigración

Un niño Jesús yace en un pesebre en la nieve, envuelto en una manta plateada de emergencia y con las muñecas atadas con bridas. María se encuentra cerca, frente a la iglesia de Lake Street en Evanston, Illinois, con una máscara de gas de plástico y rodeada de soldados romanos con chalecos tácticos con la inscripción «ICE».

En otro suburbio de Chicago, no lejos de un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ha provocado protestas por las detenciones , un letrero en el pesebre frente a la Iglesia Urban Village dice: «Debido a la actividad del ICE en nuestra comunidad, la Sagrada Familia se encuentra escondida». Y a más de mil millas de distancia, el niño Jesús desapareció de un belén en la parroquia de Santa Susana en Dedham, Massachusetts, y fue reemplazado por un letrero pintado a mano: «El ICE estuvo aquí».

Estas y otras crudas reimaginaciones del nacimiento de Cristo están generando elogios e indignación a medida que las iglesias convierten el cuadro navideño en un comentario sobre la aplicación de las leyes migratorias federales bajo la administración Trump . Sus creadores afirman que están contextualizando la historia antigua en un contexto contemporáneo, presentando a la Sagrada Familia como refugiados para reflexionar sobre el miedo a la separación y la deportación que muchas familias, incluidos sus propios feligreses, experimentan hoy en día.

Quienes apoyan las exhibiciones afirman que la Biblia está de su lado, pero los críticos las califican de sacrílegas y políticamente divisivas, acusando a las iglesias de abusar de las imágenes sagradas y algunos argumentando que deberían perder su exención de impuestos. La arquidiócesis de Massachusetts ordenó que el pesebre fuera «restaurado a su propósito sagrado».

El debate surge a medida que se intensifica la aplicación de medidas migratorias en estados y ciudades cuyos líderes se oponen a la represión migratoria. Tan solo en septiembre, un total combinado de al menos 2000 personas fueron arrestadas en Illinois y Massachusetts, según las cifras federales de arrestos publicadas por las autoridades migratorias.

‘Un grave escándalo para los católicos’

Para las iglesias, la Navidad es una época en la que «exhibimos arte público en el jardín y tenemos la oportunidad de expresar algo», dijo el reverendo Michael Woolf, ministro principal de Lake Street. Otro belén creado por la congregación bautista un año reciente mostraba a Jesús entre los escombros: una «súplica por la paz» en Gaza, dijo.

En 2018, los feligreses de Santa Susana encerraron al Niño Jesús en una jaula para protestar contra la separación de familias en la frontera por parte del primer gobierno del presidente Donald Trump. Un año más, lo representaron flotando en agua contaminada con plástico para visibilizar el cambio climático.

El arzobispo de Boston, Richard Henning, ordenó el desmontaje de la exhibición de este año. Hasta el jueves, el padre Steve Josoma buscaba una reunión, pero aún no había accedido.

“El pueblo de Dios tiene derecho a esperar que, cuando venga a la iglesia, encontrará oportunidades genuinas de oración y culto católico, no mensajes políticos divisivos”, dijo un portavoz diocesano.

Algunos activistas católicos quieren que el sacerdote sea castigado.

“Este es un escándalo realmente grave para los católicos, y creo que está jugando con fuego”, dijo CJ Doyle, director de la Liga de Acción Católica de Massachusetts. “El arzobispo puede destituirlo como párroco, suspenderlo del ministerio activo; incluso puede cerrar la parroquia y vender la propiedad sin que se dé cuenta”.

La realidad de la comunidad

Josoma dijo que el propósito de la exhibición es ir «más allá de las figuras tradicionales estáticas y evocar emoción y diálogo» en respuesta al temor que enfrentan muchos feligreses mientras las fuerzas federales arrestan a más que inmigrantes indocumentados, atrapando a residentes legales de larga data y difundiendo ansiedad.

En Illinois, la campaña de detenciones ha dejado a transeúntes asfixiándose con aerosoles químicos y a niños traumatizados en el lugar donde se llevan a vecinos y maestros, lo que ha provocado investigaciones estatales y locales.

“Queríamos reflejar la realidad que está experimentando nuestra comunidad”, dijo Jillian Westerfield, ministra asociada de la Iglesia Metodista Unida en Evanston.

Después de que la figura de José se derrumbara y resultara dañada, dejando a María sola con el bebé, colocaron un cartel explicativo: «José no sobrevivió. Creamos este espacio para honrar y recordar a todas las víctimas del terror de las fuerzas de inmigración».

Los críticos no entienden completamente el mensaje o “lo encuentran realmente desafiante para su conciencia y atacan el arte en lugar de involucrarse con el mensaje real”, dijo Westerfield.

‘No es un truco publicitario’

Phil Mandeville, quien forma parte del consejo parroquial de Santa Susana y coordina un comité de apoyo a refugiados compuesto por varias iglesias, dijo que las relaciones de larga data hacen que la parroquia esté decidida a mantener la exhibición.

El comité ha trabajado con unas 10 familias de refugiados desde 2019, ayudándoles a encontrar vivienda, matricularse en la escuela, aprender inglés y conseguir trabajo. Gran parte del esfuerzo se realiza en colaboración con el gobierno federal, que somete a las familias a una exhaustiva investigación antes de su llegada, explicó.

“Solo para enfatizar la razón de todo esto: no es una farsa”, dijo Mandeville. “Trabajamos a diario con refugiados. Pero la gente se molesta por un poco de yeso. Me importan más las personas que un pesebre. Entiendo lo que representa; no entiendo por qué a nadie le importan estos seres humanos”.

“Miren el Evangelio justo antes de la ejecución de Cristo: eso era político”, añadió. “Siempre nos enseñaron: cuando no estén seguros de cómo actuar, pregunten: ‘¿Qué haría Cristo?’. Ahora lo estamos haciendo, y no parece cuadrar”.

Reacción dividida

La controversia en Evanston atrajo a voluntarios de una sinagoga cercana, quienes permanecieron afuera durante los servicios religiosos de Lake Street para ayudar a los fieles a sentirse seguros. Las reacciones fuera de la iglesia de Dedham fueron muy diversas.

Walter Niland se tomó una selfi y expresó su desacuerdo con la exhibición. «Creo que la iglesia está exenta de impuestos», dijo Niland, católico de un pueblo vecino. «Deberíamos hablar de asuntos espirituales, no de divisiones políticas».

Otros vinieron a desafiar a la parroquia directamente, incluido un hombre que transmitió en vivo su intento de abrir las puertas cerradas de la iglesia.

Steve Grieger, un ex maestro de escuela católica, condujo una hora desde Worcester para mostrar su apoyo.

“La Arquidiócesis dice: ‘No, eso va en contra de nuestra tradición’. Bueno, vivimos en tiempos totalmente anormales. No podemos seguir con normalidad”, dijo Grieger. “Si seguimos las escrituras de Jesús, debemos reconocer que estas redadas de ICE y todas estas cosas terribles que están sucediendo son totalmente contrarias a eso”.