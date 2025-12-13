Acusan a profesor de abusar sexualmente de estudiante tras escalar una ventana

Un profesor de secundaria de DC está acusado de trepar por la ventana de una estudiante por la noche para abusar sexualmente de ella, a veces grabando el abuso.

Agentes del FBI arrestaron a John Aaron Gass, de 35 años, en su domicilio de Maryland el jueves. Enfrenta cargos relacionados con la producción de pornografía infantil y la incitación a una menor, según un comunicado de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos para Washington D. C.

Gass es profesor en la Escuela Internacional de DC. Los documentos de la acusación indican que comenzó a abusar sexualmente de una alumna de la escuela en la primavera.

En noviembre, el FBI recibió un aviso de la policía de Washington D. C. de que Gass se había reunido varias veces con una joven de 16 años con fines sexuales. Al menos en dos ocasiones, según la fiscalía, Gass usó el teléfono de la joven para grabar «videos explícitos».

En una declaración a WTOP, la Escuela Internacional de DC informó que Gass ya no trabaja en la escuela y, en cuanto se enteraron de la noticia, tomaron las medidas pertinentes para brindar apoyo a las fuerzas del orden y al personal escolar. Señalaron que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es y siempre será nuestra máxima prioridad.

Hemos estado cooperando plenamente con las fuerzas del orden y seguiremos apoyando su investigación según sea necesario. Reconocemos el profundo impacto que esto tiene en nuestra comunidad de DCI y estamos trabajando activamente para apoyar a los afectados. Para proteger la privacidad de los involucrados y evitar interferir con la investigación, no proporcionaremos información adicional por el momento, escribió un portavoz de la escuela.

El caso está siendo investigado por el Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al FBI al 800-CALL-FBI.