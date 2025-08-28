Piden apoyo a una base militar cerca de Chicago en operaciones migratorias

El gobierno de Trump solicitó esta semana a una base militar en las afueras de Chicago apoyo para operaciones de inmigración, lo que ofrece una pista de cómo podría ser una mayor ofensiva policial en la tercera ciudad más grande del país.

El Departamento de Seguridad Nacional solicitó a la Estación Naval de los Grandes Lagos “apoyo limitado en forma de instalaciones, infraestructura y otras necesidades logísticas para apoyar las operaciones del DHS”, dijo el miércoles Matt Mogle, portavoz de la base ubicada a 56 kilómetros al norte de Chicago.

La solicitud se produjo semanas después de que la administración republicana desplegara tropas de la Guardia Nacional en Washington, DC, para combatir el crimen, la inmigración y la falta de vivienda , y dos meses después de enviar tropas a Los Ángeles .

Los detalles sobre los planes de la administración para Chicago siguen siendo escasos.

Mogle afirmó que no se ha tomado ninguna decisión sobre la solicitud y que la base no ha recibido una solicitud oficial para apoyar el despliegue de la Guardia Nacional. El Chicago Sun-Times fue el primero en informar sobre la solicitud a la base naval.

La Guardia Nacional de Illinois no había recibido ninguna solicitud con respecto a una movilización en Chicago hasta el jueves, dijo el mayor Dutch Grove, portavoz de la Guardia.

El alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, se han opuesto a una movilización, alegando que la delincuencia ha disminuido en Chicago y que la ciudad no quiere ni necesita la ayuda militar. Planean presentar una demanda.

Muchos habitantes de Chicago están inquietos por el rumoreado despliegue. El expresidente Barack Obama, originario de Chicago, intervino el jueves en X: «La erosión de principios básicos como el debido proceso y el creciente uso de nuestras fuerzas armadas en territorio nacional pone en riesgo las libertades de todos los estadounidenses y debería preocupar tanto a demócratas como a republicanos».

Pritzker, posible candidato presidencial demócrata para 2028, ha pasado días mostrando zonas de la ciudad donde la delincuencia ha disminuido. Declaró a The Associated Press que la presencia de tropas podría agravar la situación.

“Lo que está intentando hacer es intentar inflamar algo que causará un problema que luego podrá señalar”, dijo el gobernador en dos mandatos, refiriéndose al presidente Donald Trump.

Trump ha criticado a Chicago con frecuencia, comparándola con una zona de guerra y un «infierno». El estatus que Chicago ha mantenido durante mucho tiempo como una supuesta ciudad santuario ha irritado a la administración Trump, que la utilizó para iniciar una ofensiva nacional contra la inmigración semanas después de su segunda investidura.

Pritzker y Trump llevan días intercambiando críticas sobre este tema.

“La gente está desesperada porque yo DETENGA EL CRIMEN, algo que los demócratas no son capaces de hacer”, publicó Trump el jueves en su red social Truth Social.

Los delitos violentos han disminuido significativamente en Chicago en los últimos años, pero siguen siendo un problema en algunas partes de la ciudad.

Chicago tuvo una tasa de homicidios de 21,7 por cada 100.000 habitantes en 2024, según un análisis de datos federales realizado por el Instituto Tecnológico de Rochester. Otras siete grandes ciudades estadounidenses —San Luis, Nueva Orleans, Detroit, Washington D. C., Atlanta, Indianápolis y Richmond, Virginia— presentaron tasas más altas que Chicago.

Aun así, Chicago reportó 573 homicidios en 2024, la mayor cantidad de cualquier ciudad estadounidense ese año. Al mismo tiempo, los delitos violentos disminuyeron significativamente en el primer semestre de este año, lo que representa el descenso más pronunciado en más de una década, según datos de la ciudad. En los primeros seis meses de 2025, el total de delitos violentos se redujo en más del 22 % en comparación con el primer semestre de 2024.

En Illinois hay aproximadamente 10,000 miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Illinois y 3,000 de la Guardia Nacional Aérea. Se movilizan rutinariamente en armerías de todo el estado, incluyendo casi una docena en Chicago y sus alrededores. Sin embargo, son propiedad estatal y, si el gobierno federal moviliza a la Guardia sin la autorización del gobernador, las armerías no están disponibles.