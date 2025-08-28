Qué está abierto y qué está cerrado en el área de DC el día del trabajo

Aunque algunos distritos escolares del área sólo han vuelto a dar clases durante una semana, todas las escuelas públicas en el área de DC estarán cerradas por el Día del Trabajo el lunes 1 de septiembre.

Esto es lo que necesita saber sobre las escuelas, el transporte, la recolección de basura, las bibliotecas y otros servicios en su área que se ven afectados por los cierres del fin de semana y feriados del Día del Trabajo.

Transporte

El Metro operará con su horario dominical el lunes, con el Metrorail funcionando desde las 6:00 a. m. hasta la medianoche. El Metrobus también tendrá su horario dominical. Los viajes con suscripción a MetroAccess están cancelados, pero los clientes pueden hacer reservas individuales. El estacionamiento en los estacionamientos y garajes de Metro será gratuito.

En la Línea Verde, las estaciones Branch Avenue, Suitland y Naylor Road volverán a abrir el Día del Trabajo después de un cierre de un mes, y los autobuses gratuitos seguirán funcionando.

No habrá servicio de trenes MARC el lunes. El autobús de cercanías n.º 201 de la MTA solo operará con horarios de fin de semana y festivos. El autobús local, el metro y el tren ligero de Maryland operarán con horario de domingo y festivos.

No habrá servicio de tren VRE el lunes.

Amtrak funcionará el Día del Trabajo, pero consulte el cronograma y el calendario de Amtrak para obtener actualizaciones sobre el estado.

En el Distrito, el tranvía de DC funcionará en su horario habitual.

En el condado de Prince George, TheBus , así como los servicios Call-A-Bus y PGC Link del condado, incluido el transporte para personas en diálisis, no operarán el lunes. Las operaciones regulares se reanudarán el martes.

El autobús RideOn en el condado de Montgomery funcionará según el horario de domingo el lunes.

El Fairfax Connector del condado de Fairfax operará el servicio dominical el lunes.

En Arlington, las rutas ART 41, 42, 45, 51, 55 y 87 operarán los domingos. Las demás rutas ART no operarán.

corriente continua

Las sucursales vecinales de la Biblioteca Pública de DC y la Biblioteca Conmemorativa Martin Luther King Jr. estarán cerradas el lunes.

Todas las sucursales del Departamento de Vehículos Motorizados estarán cerradas el sábado y el lunes. Se recomienda a los clientes usar las opciones en línea o descargar la aplicación móvil gratuita de la agencia.

El Departamento de Transporte del Distrito suspenderá las zonas de construcción y trabajo para trabajos que no sean de emergencia. Las actividades de construcción aprobadas podrán reanudarse el martes.

El lunes se suspenderá el control de estacionamiento, excepto la emisión de multas y el remolque de vehículos. El control de estacionamiento se reanudará el martes.

La recogida de basura y reciclaje domiciliaria , programada para el lunes, se realizará el martes. Las recogidas se pospondrán al día siguiente durante toda la semana hasta el sábado, lo que significa que las recogidas programadas para el viernes se realizarán el sábado.

La estación de transferencia de Fort Totten estará cerrada al público el lunes y todos los servicios se reanudarán el martes para la recolección de basura a granel y el reciclaje.

Las siguientes piscinas al aire libre del Departamento de Parques y Recreación estarán abiertas el lunes de 10 a. m. a 6 p. m.: piscina Banneker, piscina Francis, piscina Hearst, piscina Upshur, piscina Langdon, piscina Rosedale, piscina Ridge Road y piscina Oxon Run.

Los parques acuáticos estarán abiertos de 10 a 18 horas.

Los parques al aire libre, áreas de juegos, canchas deportivas y campos estarán abiertos.

Todos los albergues accesibles para personas sin hogar funcionan todo el año, incluyendo las 24 horas del día los lunes. El Centro de Acogida para Jóvenes Zoe’s Doors, para residentes sin hogar, abrirá el lunes.

El Centro de Servicios Diurnos del Centro (El Centro) ofrece servicios sin cita previa. El horario de atención es de 9:00 a 17:00.

Los siguientes servicios de DC estarán cerrados el lunes: los Centros de Servicios de la Administración de Seguridad Económica del Departamento de Servicios Humanos, el Centro de Salud y Bienestar de DC, la División de Registros Vitales de DC Health y el Centro de acogida para jóvenes Sasha Bruce para residentes del Distrito que experimentan falta de vivienda.

La División de Licencias y Renovación de DC Health estará cerrada el lunes, pero el sistema de solicitudes de licencia en línea estará disponible.

El Centro de Atención Telefónica del Departamento de Servicios de Empleo y todos los Centros de Empleo Estadounidenses estarán cerrados el lunes. Se anima a los residentes a presentar sus solicitudes de seguro de desempleo en línea.

Maryland

Condado de Prince George

El Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento y PGC311 permanecerán cerrados el lunes y reanudarán su horario habitual el martes. Los residentes aún pueden enviar solicitudes de servicio/problemas en línea para PGC311.

Las bibliotecas públicas del condado de Prince George están cerradas tanto el domingo como el lunes.

La basura voluminosa en la acera, el reciclaje y la recolección de basura en las áreas contratadas por el condado se recogerán regularmente, comenzando el miércoles hasta el sábado.

Los siguientes servicios estarán cerrados el lunes: Centro de Servicios para Animales y Centro de Adopción, Centro de Conveniencia Pública de Brown Station Road, Vertedero Sanitario de Brown Station Road, Recolección de Basura Voluminosa, Sitio de Aceptación de Reciclaje de Productos Electrónicos y Sitio de Aceptación de Residuos Domésticos Peligrosos, Centro de Entrega de Reciclaje y Aceptación de Residuos Sólidos de Missouri Avenue, Instalación de Reciclaje de Materiales del Condado de Prince George y la Instalación de Compostaje de Orgánicos.

Condado de Montgomery

Todas las sucursales de la Biblioteca Pública del Condado de Montgomery estarán cerradas el domingo y el lunes.

No se recogerá basura el lunes, y la recolección de basura se “retrasará” un día a lo largo de la semana.

El estacionamiento en lotes, garajes y espacios en la calle propiedad del condado será gratuito.

Las piscinas al aire libre del condado estarán abiertas el lunes, pero los centros recreativos, para personas mayores y acuáticos cubiertos estarán cerrados.

Otros servicios cerrados el lunes incluyen: Departamento de Servicios de Permisos, Estación de Transferencia y Centro de Reciclaje de Shady Grove y MC311.

Condado de Frederick

Todas las bibliotecas públicas del condado de Frederick están cerradas los domingos y lunes.

Todas las instalaciones de residuos sólidos y reciclaje estarán cerradas el lunes, incluyendo la de Reichs Ford Road, el punto de recogida de residuos de jardín y el centro de reciclaje. Los servicios de reciclaje se cambiarán un día.

La oficina administrativa de Control Animal y las perreras estarán cerradas para adopciones el lunes, aunque los oficiales permanecerán de servicio para emergencias.

La oficina de tránsito estará cerrada y todos los servicios de tránsito se cancelarán durante el feriado, incluidos los autobuses de cercanías MDOT MTA 204, 505 y 515.

Otras oficinas cerradas el lunes incluyen: la Junta Electoral, el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Salud, los Tribunales del Condado de Frederick y la Oficina del Fiscal del Estado.

Virginia

Condado de Arlington

Las bibliotecas públicas de Arlington estarán cerradas el lunes.

Si bien el estacionamiento con permiso todavía está vigente como lo indica la señalización, los parquímetros no se aplican los días festivos.

El reciclaje, la basura, los materiales orgánicos y las recolecciones especiales funcionarán bajo un horario normal.

El Permiso Arlington Center estará cerrado el lunes, pero estará disponible en línea.

El Tribunal de Circuito de Arlington, el Tribunal de Distrito General, el Tribunal de Relaciones Domésticas y de Menores y la Oficina del Sheriff estarán cerrados .

Todos los centros comunitarios, así como las instalaciones y programas de Parques y Recreación, estarán cerrados el lunes, excepto el Long Bridge Aquatics and Fitness Center, que estará abierto de 6 a. m. a 2 p. m.

Condado de Fairfax

Las bibliotecas públicas del condado de Fairfax estarán cerradas el lunes.

El Centro Comunitario McLean y el Old Firehouse Center estarán cerrados el lunes.

Los clientes del condado de Fairfax recibirán el servicio de recolección habitual el lunes. Los clientes de recolección privada deben consultar con su transportista para cualquier cambio.

Los Centros de Reciclaje y Eliminación en la Estación de Transferencia I-66 y el Complejo de Vertederos I-95 estarán abiertos el Día del Trabajo.

Condado de Prince William

Todas las bibliotecas públicas de Prince William están cerradas de sábado a lunes.

El Día del Trabajo no está catalogado como feriado sin recolección; el vertedero y la planta de compost estarán abiertos de 6 a. m. a 2 p. m.

Todos los parques y senderos estarán abiertos.

La piscina Birchdale está abierta para su último día de la temporada, y la piscina Veterans Park estará abierta el lunes desde el mediodía hasta las 6 p. m. El parque acuático SplashDown también estará abierto desde el mediodía hasta las 6 p. m.

Los centros comunitarios, incluidos Veterans Memorial Park, Ben Lomond, Chinn Aquatics and Fitness Center y Dale City Recreation Center, estarán cerrados.

Condado de Loudoun

Todas las sucursales de la Biblioteca Pública del Condado de Loudoun estarán cerradas el lunes.

Como la recolección de residuos en la acera está a cargo de proveedores privados, los residentes deben consultar con su transportista.

El Tribunal de Circuito, el Tribunal de Distrito General, el Tribunal de Relaciones Domésticas y de Menores y el vertedero del condado de Loudoun estarán cerrados.

El Centro Recreativo y Comunitario Claude Moore y el Centro Recreativo y Comunitario Dulles South estarán abiertos de 11 a. m. a 6 p. m.

Los servicios de autobús de Loudoun County Transit, incluidos Commuter, Local, Paratransit y Courthouse Shuttle, no funcionarán el lunes.