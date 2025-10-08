Perros matan a un niño de 2 años en una guardería

Un niño de 2 años en el sur de Georgia fue atacado por dos perros Rottweiler y murió en una guardería sin licencia mientras el dueño dormía la siesta, según la policía.

Stacy Wheeler Cobb, la propietaria de 48 años que dirigía la guardería en su casa en Valdosta, 367 kilómetros al sur de Atlanta, ha sido acusada de asesinato en segundo grado y crueldad infantil en segundo grado, según los registros de la cárcel.

Cobb dejó al niño sin supervisión durante más de dos horas el sábado, según el Departamento de Policía de Valdosta. Creen que entró al patio trasero de la casa y abrió la caseta con ambos rottweilers, quienes luego «mataron a mi bebé de un manotazo», escribió la madre en GoFundMe, describiendo las imágenes de la cámara. Cuando la policía llegó alrededor de las 3:45 p. m., el niño estaba muerto.

El niño de 2 años era la único niño en la guardería de Cobb, aunque normalmente hay 10, según la policía. Cobb fue trasladada a la Cárcel del Condado de Lowndes. Los registros de la cárcel no indicaban si Cobb contaba con un abogado que pudiera representarla, y las autoridades no pudieron confirmarlo.

Un GoFundMe creado por la madre del niño, Adrianna Jones, identificó al niño como Kaimir Jones. La madre soltera dijo que sabía que algo andaba mal porque Cobb suele llamar a lo largo del día, pero no había respondido a Jones en tres horas. Su intuición le decía que saliera temprano del trabajo, dijo Jones.

“Fue una escena desgarradora, devastadora y traumatizante que no le desearía a nadie”, escribió Jones.

Los rottweilers y un tercer perro de la casa fueron retirados por el Control de Animales del Condado de Lowndes.

El Departamento de Policía de Valdosta dijo en una publicación en línea que la investigación está en curso y esperan más cargos.

“Este es un evento horrible y trágico que nunca debería haber ocurrido, pero debido a la negligencia de este delincuente, una madre perdió trágicamente a un hijo”, dijo el jefe de policía de Valdosta, Leslie Manahan.