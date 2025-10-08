Exdirector del FBI crítico de Trump comparece ante un juez por su inculpación formal

El exdirector del FBI James Comey, un duro crítico del presidente estadounidense, Donald Trump, comparecerá el miércoles ante un juez por su inculpación formal por obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso.

Comey debe presentarse a partir de las 10H00 locales (14H00 GMT) ante un tribunal federal en Alexandria, en las afueras de Washington.

El exjefe de la policía federal fue destituido por Trump en 2017, durante su primer mandato, mientras el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña electoral de 2016. Desde entonces, es uno de los objetivos de represalias del mandatario.

En septiembre, el presidente estadounidense reclamó públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, sorprendido por el hecho de que Comey aún no hubiera sido acusado.

Luego obligó a dimitir al fiscal del distrito este de Virginia, Erik Siebert, reprochándole implícitamente su falta de empeño en este caso. Trump lo reemplazó rápidamente con Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca, pese a no tener experiencia en la fiscalía.

Halligan inició las acciones legales que condujeron a la imputación de Comey, de 64 años, el 25 de septiembre, en relación con su testimonio oral ante el Senado en septiembre de 2020.

Se le acusa específicamente de negar ante el Senado que autorizó a su adjunto a declarar de forma anónima en medios de comunicación sobre investigaciones delicadas llevadas a cabo por el FBI.

«¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!», se felicitó Donald Trump en su red Truth Social tras el anuncio de la acusación de Comey, a quien describió como «uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto».

«No tengo miedo», respondió Comey rápidamente. «El miedo es el arma de los tiranos», añadió en su cuenta de Instagram.

Tras la destitución de Comey, la investigación sobre la injerencia rusa fue confiada al fiscal especial Robert Mueller, que lo reemplazó como director del FBI.

Mueller concluyó que no había pruebas suficientes de colusión entre Moscú y el equipo de Trump, pero señaló una serie de presiones inquietantes ejercidas por el presidente sobre su investigación.