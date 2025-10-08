Organización sin fines de lucro de DC se prepara para ayudar a 1,000 familias más en medio del cierre

A medida que el cierre del gobierno entra en su segunda semana, la organización sin fines de lucro de DC Bread for the City se está preparando para un aumento en la demanda de alimentos, pañales y ropa, especialmente de trabajadores federales y contratistas suspendidos.

“No están seguros de si recibirán sus beneficios (del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) o los del Seguro Social”, dijo Trazy Collins, directora de Alimentos y Ropa. “Hemos sido un lugar que les informa a la gente que seguimos aquí”.

Esta semana se produce el primer impago de sueldo para muchos empleados federales, y Collins dijo que se espera que esto traiga una ola de nuevos clientes que busquen ayuda.

De pie junto a una pila de frijoles, parte del inventario de emergencia de la organización sin fines de lucro en el noroeste de DC, Collins dijo que Bread for the City se está preparando para atender a 1,000 familias más solo este mes.

Los contratistas, dijo, son especialmente vulnerables.

“No hay garantía de que vayan a recibir el pago atrasado… Ni siquiera hay garantía de que tengan trabajo al final de esto”, dijo.

Si bien se espera que los beneficios de SNAP continúen hasta noviembre, Collins dijo que el estado del Programa Federal de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, o WIC, sigue siendo incierto, lo que aumenta la ansiedad entre las familias con niños pequeños.

“Personas que nunca imaginaron tener que acudir a un banco de alimentos, que nunca imaginaron tener que buscar ayuda con pañales… Nos aseguramos de que sepan adónde acudir y de que tengan acceso a esos recursos”, dijo Collins.

Collins dijo que su mensaje a todos aquellos que estén pasando por dificultades es que Bread for the City estará allí para ayudar.

«Si quieren salir y estar en comunidad, aquí estamos. Los invitamos a ser voluntarios con nosotros o a participar en alguno de nuestros eventos de servicio social», dijo.

Los servicios al cliente en ambos centros de BFTC en el noroeste y sureste de DC cerrarán al mediodía del miércoles.