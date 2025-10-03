Periodista hispano arrestado mientras cubría protesta cerca de Atlanta es deportado a El Salvador

Un periodista de habla hispana que había estado detenido por inmigración en Georgia desde junio fue deportado el viernes a El Salvador.

Mario Guevara, de 48 años, cubría una protesta en las afueras de Atlanta el 14 de junio cuando la policía local lo arrestó y lo entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos varios días después. Sus abogados habían estado librando batallas paralelas en los tribunales de inmigración y en los tribunales federales para lograr su liberación.

En un video en vivo publicado en Facebook el viernes por la tarde, se ve a Guevara, escoltado por funcionarios del gobierno de El Salvador, saliendo de un vehículo y abrazando a una mujer que lo apuntaba con la cámara de su teléfono. «Hola, mamá», dijo en la pantalla.

Miró al cielo y dijo: «Mi país, mi país, mi país. Gracias a Dios. No es así como quería llegar a mi país, pero gracias a Dios».

Publicó una foto en Facebook donde aparecía en un restaurante con un plato de pupusas, el plato estrella de El Salvador: tortas de maíz planas rellenas de queso y otros ingredientes. En otra publicación, se declaró «listo para seguir trabajando el doble desde mi país».

La deportación de Guevara se produce después de que el 11º Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos se negara el miércoles a detener una orden de deportación emitida el mes pasado por la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Todos los cargos penales presentados contra Guevara desde su arresto fueron desestimados por la fiscalía local. Sus abogados argumentaron que su detención era en represalia por su labor periodística y para silenciarlo, violando así sus derechos constitucionales.

Arresto y detención

El arresto y la detención de Guevara provocaron la condena de organizaciones de periodismo, libertad de prensa y libertades civiles. Katherine Jacobsen, del Comité para la Protección de los Periodistas, calificó su deportación como «una señal preocupante del deterioro de la libertad de prensa bajo la administración Trump».

“Es vergonzoso que el gobierno de Estados Unidos esté deportando a Guevara, la primera vez que el CPJ documenta este tipo de represalia relacionada con la actividad periodística”, dijo en una declaración enviada por correo electrónico.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han rechazado constantemente la idea de que Guevara estaba siendo castigado por su trabajo, sosteniendo que se encontraba en el país ilegalmente.

Guevara huyó de El Salvador hace dos décadas por miedo y acumuló una gran audiencia como periodista en el área de Atlanta. Trabajó durante años para Mundo Hispánico, un periódico en español, antes de fundar un medio de comunicación digital llamado MG News el año pasado. Estaba transmitiendo en vivo en redes sociales un video de una manifestación de «No Kings» en protesta contra la administración del presidente Donald Trump cuando la policía del condado de DeKalb lo arrestó.

A menudo llegaba a escenas donde ICE u otras agencias policiales estaban activas y regularmente transmitía en vivo lo que veía en las redes sociales.

El video de su arresto muestra a Guevara con una camisa roja debajo de un chaleco protector con la palabra «PRENSA» en el pecho. Se le escucha decirle a un policía: «Soy miembro de los medios, agente». Estaba de pie en una acera con otros periodistas, sin señales de grandes multitudes ni enfrentamientos a su alrededor.

Los cargos contra él en el condado de DeKalb y los cargos presentados en el vecino condado de Gwinnett tras su arresto fueron desestimados. En julio, un juez de inmigración le otorgó la libertad bajo fianza , pero permaneció detenido mientras el gobierno apelaba.

Las batallas legales de Guevara

En 2012, un juez de inmigración denegó la solicitud de Guevara de permanecer en Estados Unidos. Apeló esa decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, encargada de las apelaciones de fallos de tribunales de inmigración, pero dicha apelación no se había resuelto cuando la fiscalía acordó el cierre administrativo del caso. Sus abogados afirman que Guevara tenía autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos durante los últimos 13 años.

Poco después de que Guevara quedara bajo custodia de ICE en junio, el gobierno solicitó a la Junta de Apelaciones de Inmigración la reapertura de ese antiguo caso. Sus abogados no se opusieron, pero solicitaron que el caso se devolviera al tribunal de inmigración de primera instancia, ya que ahora tiene una solicitud de visa pendiente, respaldada por su hijo adulto, ciudadano estadounidense.

El mes pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración acordó reabrir el caso, desestimó la apelación de Guevara y se negó a devolver el caso al tribunal de inmigración de primera instancia. También ordenó su deportación a El Salvador y desestimó la apelación del gobierno contra la decisión de la fianza, argumentando que ahora es irrelevante.

Los abogados de Guevara apelaron ante el 11º Circuito y pidieron a ese tribunal que detuviera la orden de deportación mientras la apelación estuviera pendiente.

Los abogados de Guevara argumentan que el fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración y la posterior negativa del 11º Circuito de suspender su orden de deportación se basan en información incorrecta.

Un caso separado impugnó la constitucionalidad de la detención de Guevara bajo custodia migratoria y sigue pendiente en un tribunal federal. Sus abogados argumentaron que estaba siendo castigado por su trabajo periodístico y solicitaron a un juez que ordenara su liberación inmediata y que no fuera deportado mientras ese caso estuviera pendiente.