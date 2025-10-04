Abogados de Abrego García: El caso debe avanzar durante el cierre, o debería ser liberado

Los abogados del ciudadano salvadoreño Kilmar Abrego García dicen que la Constitución exige que su demanda de hábeas corpus, que impugna su detención actual y posible deportación, debe continuar durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, y que debe ser puesto en detención domiciliaria.

Los abogados del Departamento de Justicia presentaron una moción el miércoles solicitando una suspensión de todos los aspectos del caso, argumentando que los abogados del gobierno “tienen prohibido trabajar, incluso de manera voluntaria, excepto en circunstancias muy limitadas, incluidas ‘emergencias que involucren la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad’”.

Sin embargo, en una moción presentada el jueves por la noche, los abogados de Abrego García argumentaron que el gobierno no mencionó que la ley de habeas corpus “instruye expresamente que en caso de caducidad de las asignaciones, este Tribunal continuará ‘escuchando y resolviendo los casos pendientes’”.

Hasta el viernes por la mañana, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Paula Xinis, no había emitido una orden sobre si se llevará a cabo la audiencia probatoria programada para el 6 de octubre.

Con el estado del caso incierto, los abogados de Abrego García también señalan que el gobierno no tiene derecho a detenerlo indefinidamente.

Los abogados de Abrego García sugieren que Xinis imponga las mismas condiciones que un juez de Tennessee ordenó anteriormente cuando lo liberó antes de un juicio por tráfico de personas: custodia de terceros, monitoreo electrónico, detención domiciliaria y presentación regular a los Servicios Previos al Juicio.

“Si este Tribunal ordena la liberación del peticionario de la custodia de inmigración, él permanecería bajo estos estrictos requisitos de supervisión, asegurando tanto su comparecencia en procedimientos futuros como abordando cualquier supuesta preocupación de seguridad pública, por fuera de lugar que pueda ser”, escribieron los abogados de Abrego García.

Un juez de inmigración estadounidense en Baltimore rechazó el miércoles una solicitud de asilo, rechazando una solicitud para reabrir el caso de asilo de 2019 de Abrego García. Tiene 30 días para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Fuera de la corte, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump se han referido repetidamente a Abrego García como miembro de la pandilla MS-13 , entre otras cosas, a pesar del hecho de que no ha sido condenado por ningún delito.

Los abogados del gobierno aún no han respondido a la solicitud de Abrego García de que el caso debe seguir adelante y que él debería estar en detención domiciliaria mientras tanto.