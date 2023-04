Pence no apelará orden que obliga a testificar ante gran jurado

Un portavoz de Mike Pence dijo el miércoles que el exvicepresidente no apelará la orden de un juez que lo obliga a testificar en la investigación del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos de Donald Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de 2020.

La decisión establece una posible comparecencia de Pence en las próximas semanas ante un gran jurado federal que escudriñará los intentos del expresidente y sus simpatizantes antes del motín en el Capitolio del 6 de enero de 2021 , para deshacer la victoria del demócrata Joe Biden.

Múltiples funcionarios de la administración Trump han testificado en esa investigación , así como en una investigación separada que examina la posesión de documentos clasificados por parte de Trump , pero Pence sería el testigo de más alto perfil para responder preguntas ante un gran jurado. Su testimonio a puerta cerrada podría ofrecer a los investigadores un relato de primera mano del estado de ánimo de Trump en las semanas cruciales posteriores a su derrota ante Biden y exponer aún más la brecha en su relación desde el final de su administración.

La tensión podría aumentar a medida que Pence se acerque a una posible candidatura a la presidencia en 2024 y un desafío para Trump, quien ya está en la carrera por la nominación republicana.

Después de que Pence fuera citado hace meses por el fiscal especial del Departamento de Justicia , los abogados de Trump objetaron por motivos de privilegio ejecutivo . Pero un juez federal en Washington la semana pasada rechazó esos argumentos y obligó a Pence a testificar.

El juez federal de distrito James Boasberg le dio a Pence una victoria al aceptar los argumentos de los abogados de Pence de que, por razones constitucionales, no podía ser interrogado sobre sus acciones el 6 de enero. Argumentaron que debido a que Pence se desempeñaba en su calidad de presidente del Senado ese día, estaba protegido de ser obligado a testificar bajo la cláusula de “discurso o debate” de la Constitución, que tiene por objeto proteger a los miembros del Congreso de interrogatorios sobre actos legislativos oficiales.

“Habiendo reivindicado ese principio de la Constitución, el vicepresidente Pence no apelará el fallo del juez y cumplirá con la citación como lo exige la ley”, dijo el miércoles el portavoz de Pence, Devin O’Malley, en un comunicado.

El equipo de Trump aún podría apelar el fallo de privilegio ejecutivo de Boasberg.

Las investigaciones del 6 de enero y de los registros clasificados están siendo dirigidas por Jack Smith, un exfiscal de crímenes de guerra que fue nombrado por el Departamento de Justicia en noviembre para servir como abogado especial. No está claro cuándo podrían terminar las investigaciones o si alguien será acusado.

Pence ha hablado extensamente sobre la campaña de presión de Trump instándolo a rechazar la victoria de Biden en los días previos al 6 de enero, incluso en su libro, “ So Help Me God”. Pence, como vicepresidente, tuvo un papel ceremonial en la supervisión del recuento de votos del Colegio Electoral por parte del Congreso, pero no tenía el poder de afectar los resultados, a pesar de que Trump afirma lo contrario.

Pence ha dicho que Trump puso en peligro a su familia y a todos los demás que estaban en el Capitolio ese día y la historia lo hará “responsable”.

“Durante cuatro años, tuvimos una estrecha relación de trabajo. No terminó bien”, escribió Pence, resumiendo su tiempo en la Casa Blanca.