Jill Biden acepta tulipán que Holanda le puso su nombre

Los amantes de los tulipanes tienen una nueva variedad y lleva el nombre de Jill Biden.

La primera dama recibió su tulipán “Jill Biden” de manos de Andrew Haspels, embajador del Reino de los Países Bajos en Estados Unidos, durante una ceremonia en su residencia oficial el miércoles. La flor es de color naranja rojizo con pétalos con flecos.

“Fue una ceremonia muy especial porque no sucede todos los días”, dijo Haspels a The Associated Press en una entrevista telefónica después de la presentación.

Los holandeses han nombrado tulipanes en honor a siete primeras damas de EE. UU., comenzando a fines del siglo XIX con Frances Folsom Cleveland, la esposa del presidente Grover Cleveland.

Más recientemente, la esposa del presidente George W. Bush, Laura, aceptó su tulipán en 2004.

Se sabe que Jill Biden disfruta de las flores recién cortadas; ella tiene un jardín de «corte» de flores en la Casa Blanca.

La afición holandesa por los tulipanes data de 1594, cuando el botánico Carolus Clusius plantó bulbos de tulipanes en el jardín de la Universidad de Leiden, dijo Haspels. Desde entonces, los holandeses han dominado el arte de cultivar y cultivar muchas variedades de tulipanes.

El país también exporta anualmente más de 450 millones de bulbos de tulipanes a Estados Unidos, dijo.

La ceremonia de presentación de tulipanes fue parte de una celebración de los Días de los Tulipanes Holandeses en la residencia del embajador con tulipanes y bicicletas, dos cosas por las que la gente de su país es conocida.

“Fue una ceremonia maravillosa y nos sentimos muy honrados de que la Dra. Jill Biden esté feliz de que un tulipán lleve su nombre”, dijo Haspels.