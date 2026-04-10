Un hombre fue asesinado dentro de una casa; su camioneta fue encontrada accidentada a kilómetros de distancia

Continúa la búsqueda del autor del tiroteo después de que un hombre fuera hallado gravemente herido dentro de su casa en Gaithersburg, Maryland, y su camioneta fuera encontrada accidentada cerca del lugar, sin conductor.

La policía del condado de Montgomery ha pedido a los vecinos de la zona que revisen sus cámaras de vigilancia en busca de grabaciones de cualquier cosa inusual ocurrida la mañana del jueves. En concreto, buscan vídeos de una Toyota Highlander negra o de un posible sospechoso entrando o saliendo del vehículo.

En un comunicado de prensa del viernes , la policía informó que Christopher Gove, de 32 años, presentaba heridas de bala dentro de su casa en la cuadra 12500 de Carrington Hill Drive cuando los bomberos y el personal de rescate llegaron alrededor de las 6 de la mañana.

Gove fue hospitalizado y declarado muerto.

Poco después de que los servicios de emergencia llegaran a la casa de Gove, los agentes también respondieron a una colisión de un solo vehículo a unos 8 kilómetros de distancia, cerca de West Montgomery Avenue y Darnestown Road.

Según la policía, no había nadie dentro del SUV accidentado de Gove.

La policía informó que está investigando lo sucedido y solicitó a cualquier persona que tenga información que se comunique con el departamento al 1-866-411-8477.