Ordenarán intervención federal en Chicago y Baltimore pese a oposición local

El presidente Donald Trump dijo el martes que dirigirá la intervención de las fuerzas de seguridad federales a Chicago y Baltimore, a pesar de que los funcionarios locales en ambos lugares se oponen a tales medidas.

Cuando los periodistas en el Despacho Oval le preguntaron si había decidido enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago, Trump respondió: «Vamos a ir», pero añadió: «No dije cuándo».

Trump ya envió tropas de la Guardia Nacional a Washington y federalizó la fuerza policial de la capital del país . Recientemente, ha dicho que planea medidas similares en otras ciudades, en particular en aquellas gobernadas por funcionarios demócratas.

Trump dijo que le gustaría que el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker , lo llamara y le dijera: «Envíen tropas». Pritzker se ha opuesto a la medida.

«Si el gobernador de Illinois me llamara, me encantaría hacerlo», dijo Trump. «Lo haremos de todos modos. Tenemos derecho a hacerlo».

Agregó que tiene la “obligación de proteger a este país, y eso incluye a Baltimore”.