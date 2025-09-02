Arrestan a hombre tras ser acusado de dispararle a su pareja

Un hombre de Gaithersburg, Maryland, acusado de disparar y matar a su pareja el domingo, fue arrestado en Texas el lunes.

Luis Antonio Quintanilla, de 39 años, está acusado de dispararle a su pareja de 35 años, Maritza Ferman Sorto, durante la madrugada del domingo, en lo que la policía dijo que fue un homicidio doméstico.

La policía del condado de Montgomery dijo que los oficiales respondieron a la cuadra 9000 de Centerway Road en Gaithersburg por un informe de un tiroteo alrededor de las 2:40 am. Cuando llegaron a la residencia que la policía dijo que compartían, los oficiales encontraron a Sorto afuera sufriendo una herida de bala.

Ella murió en el lugar.

Los detectives investigaron y determinaron que Quintanilla “era responsable de la muerte de Sorto”, y obtuvieron una orden de arresto acusándolo de asesinato en primer grado.

El lunes, Quintanilla fue arrestado en Irving, Texas, una ciudad al oeste de Dallas, luego de ser denunciado por personas que sabían que tenía una orden de arresto, dijo la policía .

Está detenido en Texas mientras espera su extradición a Maryland.