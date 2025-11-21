Ordenan la liberación de 16 migrantes detenidos en una redada en Idaho

Un juez federal ordenó la liberación de 16 personas detenidas por funcionarios de inmigración durante una redada dirigida por el FBI en un hipódromo rural de Idaho el mes pasado.

El juez federal de distrito B. Lynn Winmill dictaminó el miércoles que mantener a los migrantes encarcelados sin derecho a fianza violaba sus derechos al debido proceso y ordenó su liberación mientras se resuelven sus casos de inmigración. Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos durante décadas y carecen de antecedentes penales, señaló Winmill. Algunos están casados ​​con ciudadanos estadounidenses o tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, según consta en los documentos judiciales.

En un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron legalmente a los detenidos durante la redada, y agregó que “un juez activista está ordenando que los delincuentes anden libres”.

“El gobierno de Trump está comprometido a restaurar el estado de derecho y el sentido común en nuestro sistema de inmigración, y continuará luchando por el arresto, la detención y la expulsión de los extranjeros que no tienen derecho a estar en este país”, dijo el departamento.

La redada del 19 de octubre en el hipódromo privado de Wilder fue dirigida por el FBI como parte de una investigación sobre presuntas apuestas ilegales. Más de 200 agentes de al menos 14 agencias, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, participaron en la redada, deteniendo durante horas a unas 400 personas, entre ellas muchos ciudadanos estadounidenses.

Testigos describieron tácticas agresivas , como atar a niños con bridas o separar a menores de sus padres durante una hora o más. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , cuya agencia supervisa la Patrulla Fronteriza y el ICE, negó que se hubiera atado a niños con bridas. La portavoz del FBI, Sandra Barker, declaró inicialmente que no se utilizaron restricciones ni balas de goma contra menores, pero posteriormente rectificó su declaración, sustituyendo «niños» por «menores».

La redada solo resultó en un puñado de arrestos relacionados con el juego, mientras que 105 personas fueron detenidas bajo sospecha de infracciones migratorias. Muchas de ellas firmaron acuerdos voluntarios para abandonar el país antes de poder consultar con abogados de inmigración, según Nikki Ramirez-Smith, abogada de inmigración cuyo bufete representa a 15 de las personas liberadas esta semana.

Según los registros judiciales en línea, solo 18 personas detenidas en la redada han solicitado su liberación ante los tribunales federales de Idaho. A una de ellas se le desestimó inicialmente la solicitud después de que un juez determinara que no había incluido suficientes detalles en su escrito judicial, pero el juez también le concedió 30 días para volver a intentarlo. Otra persona está tramitando su liberación ante otro tribunal federal tras haber sido trasladada a un centro de detención en otro estado.

El juez federal de Idaho dijo que casi todos sus colegas que han enfrentado solicitudes similares de detenidos por motivos de inmigración han llegado a la misma conclusión: que los no ciudadanos que son detenidos mientras ya se encuentran en los Estados Unidos tienen derecho a las garantías procesales.

“El trato diferenciado que se da a la detención de extranjeros interceptados en la frontera o cerca de ella, en comparación con la de extranjeros residentes en el país, no es una anomalía. Por el contrario, refleja la distinción, reconocida desde hace mucho tiempo en nuestras leyes de inmigración y en la Constitución, de que las garantías procesales se aplican a los extranjeros residentes en el país, pero no a aquellos interceptados en la frontera o cerca de ella”, escribió Winmill.

Ramirez-Smith dijo que las órdenes de liberación de Winmill hacen “un excelente trabajo al poner en perspectiva cuáles son los problemas”.

“Simplemente se quedarán en casa con sus familias, y nosotros presentaremos las solicitudes de alivio migratorio ante el tribunal de inmigración, y tendrán una audiencia judicial. Es probable que las fechas de esos juicios se fijen dentro de años”, dijo, debido a la gran cantidad de casos pendientes, más de 3 millones, en los tribunales de inmigración.

Aun así, el presidente Donald Trump ha tomado medidas para reducir el retraso en los trámites, instruyendo a los jueces durante su primer mandato para que denegaran categorías enteras de solicitudes de asilo, como las de víctimas de pandillas o violencia doméstica.

Durante su mandato, la administración Trump destituyó a decenas de jueces de inmigración y autorizó a unos 600 abogados militares a ejercer como jueces de inmigración temporales. Además, con frecuencia convirtió audiencias de inmigración rutinarias en trampas para la deportación , donde los abogados del gobierno desestiman rápidamente las solicitudes de asilo para que los migrantes que las solicitan puedan ser arrestados de inmediato en los pasillos del juzgado.