Black Friday, es una oferta engañosa!

Con la llegada del Día de Acción de Gracias y el Black Friday a la vuelta de la esquina, un experto en consumo de Washington D.C. advierte que cuando los minoristas ofrecen precios de oferta tentadores, “en realidad solo te están mintiendo”.

“Nuestros investigadores pasaron seis meses monitoreando los precios en 25 importantes minoristas y descubrieron que prácticamente todos los descuentos que ofrecen la mayoría de las tiendas no son precios especiales ni ahorros en absoluto”, dijo Kevin Brasler, editor ejecutivo de Washington Consumers’ Checkbook.

En su informe “ Los precios de venta suelen ser descuentos falsos ”, Brasler escribió que la mayoría de las rebajas anunciadas son fraudulentas.

“Lo que hacen es mostrar un precio de lista o normal, luego lo tachan y aplican un supuesto descuento”, dijo Brasler. “Pero rara vez, o nunca, cobran esos precios de lista o normales”.

Brasler dijo que el término de la industria es “precios de anclaje”, y que un precio original “simplemente se inventa” antes de que se anuncie un precio de venta para “hacer parecer que nos están ahorrando mucho dinero”.

En la mayoría de las tiendas, dijo Brasler, los productos que se rastreaban se ofrecían con descuentos respaldados más de la mitad de las veces.

“Y en muchos comercios, las falsas ofertas nunca terminan”, dijo Brasler. “En 12 de las 25 empresas, nuestros compradores descubrieron que más de la mitad de los artículos que rastreamos se ofrecían con descuentos falsos cada semana o casi cada semana que realizamos la revisión”.

El señuelo es fuerte

Hay una razón por la que los minoristas ofrecen ofertas de “Solo por un día”, “60% de descuento” y “¡Black Friday!”: Funcionan.

«Cuando alguien te dice: «Te voy a ofrecer algo con un 40 % de descuento y solo por tiempo limitado», es muy tentador», dijo Brasler. «Te hace pensar: «¡Oh, estoy ahorrando un montón de dinero! Mejor no busco otras opciones ni le pregunto a mi pareja si debo gastarlo o no»».

Sin embargo, la mayoría de las ofertas anunciadas no representan un verdadero ahorro, afirmó.

Brasler sí que tiene algunos consejos para conseguir los mejores precios esta temporada navideña.

“Cuando compras, en lo que debes fijarte no es en los supuestos ahorros, sino en el coste real del artículo”, dijo Brasler.

Eso implica buscar y comparar precios, dijo.

“Una simple búsqueda en internet te mostrará a qué precio venden ese artículo otros minoristas”, dijo Brasler. “Muchas veces te das cuenta de que puedes ahorrar aún más simplemente cambiando de tienda”.

En el informe, Consumers’ Checkbook afirma que los minoristas están violando leyes claras:

Otra forma de comprobar si se está consiguiendo un buen precio es utilizando un sitio web —CamelCamelCamel— que realiza un seguimiento de los precios de Amazon en artículos específicos, dijo Brasler.

“Amazon no siempre tiene el precio más bajo, pero al menos CamelCamelCamel te indica: ‘Este es el precio más bajo que Amazon ofreció por ese artículo en los últimos seis meses o el último año’”, dijo Brasler. “Te da una idea de si el precio que te ofrece un vendedor es el más bajo posible”.