Hombre es sentenciado a 5 años de prisión tras amenazar a su familia con matarla

Un hombre que amenazó con matar a una familia de cuatro personas en un autobús del Metrobus abarrotado en marzo ha sido condenado a cinco años de prisión, según anunció el miércoles la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia.

En marzo de este año, Ricardo Rush, de 29 años, sacó una pistola semiautomática tipo Uzi en un autobús en el sureste de Washington D.C. y amenazó con matar a dos padres y a sus dos hijos pequeños, según un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia.

Según consta en los documentos judiciales, Rush subió al autobús solo unos minutos antes que la familia, que se sentó en la fila de delante. Poco después de las 11:30 de la mañana, Rush comenzó a acosar a la familia. En un momento dado, se puso de pie y blandió la pistola frente a la madre.

El autobús se detuvo, lo que provocó que Rush bajara momentáneamente antes de volver a apuntar con el arma a la mujer y subir de nuevo. Más tarde, Rush le dio un cabezazo al padre y amenazó con disparar y matar a los cuatro miembros de la familia otra vez.

Finalmente, Rush se bajó del autobús y huyó del lugar a pie.

Fue arrestado el 10 de abril, cuando las autoridades encontraron una pistola semiautomática cargada dentro de su casa.

Rush se declaró culpable en junio de posesión ilegal de arma de fuego por un delincuente y agresión con arma peligrosa, entre otros cargos. Tras haber sido condenado previamente por agresión con arma peligrosa en 2021, Rush tenía prohibido poseer cualquier tipo de arma de fuego.

Fue sentenciado el 23 de octubre a cinco años de prisión. Además de la pena de prisión, Rush cumplirá tres años de libertad vigilada.