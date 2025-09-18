Obama dice que EEUU está en «un punto de inflexión» tras el asesinato de Kirk y Trump ha dividido al país

El expresidente Barack Obama dice que Estados Unidos está en “un punto de inflexión” tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y que el presidente Donald Trump ha dividido aún más al país en lugar de trabajar para unir a la gente.

“No hay peros ni condiciones: la premisa central de nuestro sistema democrático es que tenemos que ser capaces de estar en desacuerdo y tener debates a veces muy polémicos sin recurrir a la violencia”, dijo Obama el martes por la noche durante un evento en Erie, Pensilvania, organizado por la Sociedad de Educación de Jefferson, según una transcripción obtenida por The Associated Press.

“Y cuando les sucede a algunos, incluso si creen que están, entre comillas, en el otro bando, es una amenaza para todos nosotros”, dijo. “Y tenemos que ser claros y directos al condenarlos”.

Obama ha mantenido un perfil bajo en su etapa pospresidencial. El martes, al responder a las preguntas de un moderador, abordó la retórica de Trump tras el asesinato de Kirk, así como otras medidas administrativas.

El demócrata habló sobre su propio liderazgo tras el asesinato de nueve feligreses negros en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, en 2015, así como sobre las acciones del entonces presidente republicano George W. Bush tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Dijo que considera que el papel de un presidente en una crisis es «recordarnos constantemente los lazos que nos unen».

El sentimiento de Trump y sus asesores tras el asesinato de Kirk de llamar a los oponentes políticos “alimañas, enemigos… habla de un problema más amplio”, dijo Obama.

Kirk, figura dominante en la política conservadora, se convirtió en confidente de Trump tras fundar Turning Point USA, con sede en Arizona, una de las organizaciones políticas más grandes del país . Trump ha intensificado sus amenazas de reprimir a lo que él describe como la «izquierda radical» tras el asesinato de Kirk, lo que ha suscitado temores de que su administración republicana esté intentando aprovechar la indignación por el asesinato para reprimir a la oposición política.

La Casa Blanca de Trump respondió el miércoles a los comentarios de Obama culpándolo por la animosidad en el país y llamándolo «el arquitecto de la división política moderna en Estados Unidos».

“Obama aprovechó cada oportunidad para sembrar la división y enfrentar a los estadounidenses entre sí, y después de su presidencia, más estadounidenses sintieron que Obama dividió al país que lo unió”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

El martes, Obama también hizo referencia al reciente despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington por parte de Trump y a los controles de identidad realizados por agentes federales en Los Ángeles. Instó a los ciudadanos y a los funcionarios electos a vigilar de cerca estas decisiones que violan las normas.

“Lo que se observa, creo, es la sensación de que, a través del poder ejecutivo, muchas de las barreras y normas que creía que debía respetar como presidente de Estados Unidos, que George Bush creía que debía respetar como presidente de Estados Unidos, de repente ya no se aplican”, dijo Obama. “Y eso convierte este momento en un momento peligroso”.

Poco después de la muerte de Kirk, Obama escribió en una publicación en X que él y su esposa, Michelle, estaban orando por la familia de Kirk y agregó: «Este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia».

Obama dijo que no estaba de acuerdo con muchas de las posturas de Kirk y señaló que su posición «no niega el hecho de que lo que ocurrió fue una tragedia y que lloro por él y su familia».

Obama calificó la violencia política como un «anatema para lo que significa ser un país democrático» y también mencionó las muertes a tiros en junio de la representante estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo en su casa.

Obama también aplaudió los llamados del gobernador de Utah, Spencer Cox, a la civilidad al liderar la respuesta pública al asesinato de Kirk. Obama afirmó que, si bien él y el gobernador republicano discrepan en muchos aspectos, el mensaje de Cox sobre cómo responder a la muerte de Kirk demuestra que es posible discrepar, a la vez que nos atenemos a un código básico de cómo debemos participar en el debate público.

Justo antes del discurso de Obama, el sospechoso de 22 años arrestado por el asesinato de Kirk compareció por primera vez ante el tribunal por cargos que incluyen homicidio capital . Según documentos judiciales publicados el martes, mientras las autoridades buscaban al autor del disparo y la muerte de Kirk en la Universidad del Valle de Utah la semana pasada, Tyler Robinson envió un mensaje de texto a su pareja, reconociendo que él había sido el tirador . Un juez anunció que designaría un abogado para representar a Robinson, cuya familia se ha negado a hacer declaraciones a The Associated Press.