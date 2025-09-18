Lo que el recorte de tasas de la Reserva Federal significará para sus finanzas

La Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia el miércoles por primera vez en nueve meses. Desde el último recorte, el avance de la inflación se ha desacelerado, mientras que el mercado laboral se ha enfriado . Esto significa que los estadounidenses se enfrentan tanto a precios altos como a un mercado laboral complejo.

La tasa de fondos federales, establecida por la Reserva Federal, es la tasa a la que los bancos se prestan entre sí. Si bien las tasas que pagan los consumidores por sus préstamos no están directamente relacionadas con esta tasa, los cambios en la política de la Reserva Federal afectan el gasto que se realiza por tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, hipotecas y otros productos financieros.

El recorte de un cuarto de punto porcentual del miércoles es el primero desde diciembre y reduce la tasa a corto plazo de la Fed a aproximadamente el 4,1%, desde el 4,3%. La Fed proyectó que recortará las tasas dos veces más antes de fin de año.

La Reserva Federal tiene dos objetivos al fijar la tasa: primero, controlar los precios de los bienes y servicios, y segundo, fomentar el pleno empleo. Esto se conoce como el «mandato dual». Normalmente, la Reserva Federal podría aumentar la tasa para intentar reducir la inflación y disminuirla para fomentar un crecimiento económico más rápido y una mayor contratación. El desafío ahora radica en que la inflación es superior al objetivo del 2% de la Reserva Federal, pero el mercado laboral es débil , lo que pone a la Reserva Federal en una posición difícil.

“El mandato dual es siempre un acto de equilibrio”, dijo Elizabeth Renter, economista senior del sitio de finanzas personales NerdWallet.

Esto es lo que debes saber:

Un recorte afectará gradualmente a las hipotecas

Para los potenciales compradores de viviendas, el mercado ya ha descontado el recorte de tasas , lo que significa que «es poco probable que haya una diferencia notable para la mayoría de los consumidores en el momento del anuncio», según el analista financiero de Bankrate, Stephen Kates.

“Gran parte del impacto en las tasas hipotecarias ya se ha producido simplemente por anticipación”, afirmó. “Las tasas hipotecarias han estado bajando desde enero y han seguido bajando debido a que datos económicos más débiles de lo esperado apuntaban a un enfriamiento de la economía”.

Aun así, Kates dijo que un entorno de tasas de interés en descenso proporcionará cierto alivio a los prestatarios a lo largo del tiempo.

“Ya sea un propietario con una hipoteca del 7% o un recién graduado que espera refinanciar préstamos estudiantiles y deudas de tarjetas de crédito, las tasas más bajas pueden aliviar la carga de muchos hogares endeudados al abrir oportunidades para refinanciar o consolidar”, dijo.

Los intereses de las cuentas de ahorro no serán tan atractivos

Para los ahorristas, la caída de las tasas de interés erosionará lentamente los atractivos rendimientos que actualmente ofrecen los certificados de depósito (CD) y las cuentas de ahorro de alto rendimiento.

En este momento, las mejores tasas disponibles para cada uno de ellos rondan o superan el 4% para los CD y el 4,6% para las cuentas de ahorro de alto rendimiento, según DepositAccounts.com.

Estas siguen siendo mejores que las tendencias de los últimos años y una buena opción para los consumidores que desean obtener una rentabilidad sobre el dinero al que podrían acceder a corto plazo. Una cuenta de ahorros de alto rendimiento generalmente tiene una rentabilidad porcentual anual mucho mayor que una cuenta de ahorros tradicional. El promedio nacional para las cuentas de ahorros tradicionales es actualmente del 0,38 %.

Según Ken Tumin, fundador de DepositAccounts.com, puede haber algunas cuentas con rendimientos de alrededor del 4% hasta fines de 2025, pero los recortes de la Fed se filtrarán a estas ofertas, reduciendo los rendimientos promedio a medida que lo hacen.

No se espera que los préstamos para automóviles disminuyan pronto

Los estadounidenses se han enfrentado a tasas de interés más altas para préstamos de automóviles en los últimos tres años, después de que la Reserva Federal aumentara su tasa de interés de referencia a principios de 2022. No se espera que estas disminuyan pronto. Si bien una reducción contribuirá a un alivio eventual, podría tardar en llegar, según los analistas.

«Si el mercado automovilístico comienza a congelarse y la gente no compra autos, entonces podemos ver que los márgenes de préstamo comienzan a reducirse, pero las tasas de los préstamos automotrices no se mueven al mismo ritmo que la tasa de la Reserva Federal», dijo el analista de Bankrate, Stephen Kates.

Los precios de los automóviles nuevos se han estabilizado recientemente, pero permanecen en niveles históricamente altos, sin ajustarse a la inflación.

En general, la tasa de interés anual de un préstamo para auto puede oscilar entre el 4% y el 30%. La encuesta semanal más reciente de Bankrate reveló que la tasa de interés promedio para préstamos de auto se encuentra actualmente en el 7,19% para un préstamo de auto nuevo a 60 meses.

El alivio de las tasas de las tarjetas de crédito podría ser lento

Las tasas de interés para tarjetas de crédito se encuentran actualmente en un promedio del 20,13 %, y el recorte de tasas de la Reserva Federal podría tardar en notarse para quienes tengan una deuda importante con tarjetas de crédito. Dicho esto, cualquier reducción es una buena noticia.

«Si bien aún queda por verse en su totalidad el impacto más amplio de una reducción de las tasas sobre la salud financiera de los consumidores, podría ofrecer cierto alivio a las persistentes presiones presupuestarias impulsadas por la inflación», dijo Michele Raneri, vicepresidenta y jefa de investigación estadounidense de la agencia de informes crediticios TransUnion.

“Estos ahorros podrían contribuir a una reducción en las tasas de morosidad en los segmentos de tarjetas de crédito y préstamos personales sin garantía”, dijo.

Aun así, lo mejor para cualquier persona que tenga un saldo grande en su tarjeta de crédito es priorizar el pago de deudas con tasas de interés altas y tratar de transferir cualquier monto posible a tarjetas con tasas de interés anuales (APR) más bajas o negociar directamente con las compañías de tarjetas de crédito para obtener un acuerdo.