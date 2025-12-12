Noem, defiende las políticas migratorias de línea dura de Trump durante una tensa audiencia

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió desafiante el jueves las políticas de inmigración de línea dura del gobierno de Trump durante una audiencia de un comité de la Cámara de Representantes, retratando a los migrantes como una gran amenaza que enfrenta la nación y que justifica una represión que ha visto arrestos generalizados , deportaciones y un ritmo vertiginoso de restricciones a los extranjeros.

Noem, quien dirige la agencia central para el enfoque del presidente Donald Trump sobre inmigración, recibió el respaldo de los republicanos en el panel, pero enfrentó duros cuestionamientos de los demócratas, incluidos muchos que pidieron su renuncia por la agenda de deportación masiva.

El testimonio de la secretaria fue interrumpido de inmediato por manifestantes que le gritaban que detuviera las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que «acabara con las deportaciones». La siguieron por los pasillos mientras salía temprano para otro compromiso, coreando: «¡Qué vergüenza!».

Pero ella prometió que «no daría marcha atrás».

“Lo que me quita el sueño es que no necesariamente conocemos a todas las personas que están en este país, quiénes son y cuáles son sus intenciones”, dijo Noem.

La audiencia fue la primera aparición pública de Noem ante el Congreso en meses, testificando ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre «Amenazas Mundiales a la Patria». La discusión se intensificó rápidamente al enfatizar el importante papel que, en su opinión, desempeñaba la inmigración en dichas amenazas. Se centró principalmente en las políticas migratorias de la administración Trump , mientras que en años anteriores la audiencia se ha centrado en temas como la ciberseguridad, el terrorismo, China y la seguridad fronteriza.

El representante Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango del panel, dijo que Noem ha desviado vastos recursos de los contribuyentes para llevar a cabo la agenda de inmigración «extrema» de Trump y no ha proporcionado respuestas básicas mientras el Congreso lleva a cabo su supervisión.

«Le pido que renuncie», dijo el congresista de Mississippi. «Le hace un verdadero favor al país».

Trump regresó al poder con lo que el presidente dice es un mandato para reformular la inmigración en los EE. UU. En los meses transcurridos desde entonces, el número de personas detenidas por inmigrantes se ha disparado; la administración ha seguido deportando a migrantes a países de los que no son originarios ; y, a raíz de que un ciudadano afgano fuera acusado de disparar a dos soldados de la Guardia Nacional, el departamento de Noem ha intensificado drásticamente los controles y la evaluación de inmigrantes en los EE. UU.

Preguntas difíciles de los demócratas

Varios demócratas le dijeron repetidamente a Noem que les estaba «mentiendo» a ellos y al público sobre las afirmaciones de que se centran en delincuentes violentos. Presentaron casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en operativos de inmigración y de familias de veteranos militares estadounidenses destrozadas por las deportaciones de seres queridos que no han cometido delitos graves ni otras violaciones.

“Ustedes mienten con impunidad”, dijo la representante Delia Rodríguez, demócrata por Illinois, quien dijo que Noem debería renunciar o ser destituida.

Los republicanos agradecieron en gran medida a Noem por el trabajo que está haciendo el departamento para mantener el país seguro y la instaron a continuar.

“Deportémoslos a todos”, dijo el representante Andy Ogles, republicano por Tennessee.

Desde la última aparición de Noem en el Congreso en mayo, las operaciones de control de inmigración, especialmente en Los Ángeles y Chicago, se han vuelto cada vez más polémicas, y los agentes federales y los activistas se enfrentan frecuentemente por las tácticas de su departamento.

Noem no respondió a los pedidos de renuncia, pero se enfrentó a los legisladores demócratas (interrumpiendo a algunos) y sugirió que ella y el departamento que dirige no irían a ninguna parte.

“Nunca cederemos. Nunca flaquearemos”, afirmó.

Noem, cuya propia familia, incluida una nieta pequeña, estaba entre el público, elogió los esfuerzos de la administración Trump en materia de inmigración y dijo: «Estamos poniendo fin a la inmigración ilegal y devolviendo la cordura a nuestro sistema de inmigración».

Durante la audiencia, un juez federal ordenó al gobierno la liberación de Kilmar Ábrego García , cuya deportación injusta a una prisión de mala reputación en El Salvador lo convirtió en un punto álgido en la aplicación de la ley migratoria de la administración Trump. Noem no se refirió a la orden del juez ni se le preguntó al respecto durante la audiencia.

Noem se fue temprano, diciendo que se dirigía a una reunión del consejo de revisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Sin embargo, la reunión se canceló abruptamente sin dar ninguna razón.

Noem y su departamento están bajo escrutinio

La audiencia sobre amenazas mundiales, que suele celebrarse anualmente, es una oportunidad para que los miembros del Congreso interroguen a los líderes del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y el Centro Nacional Antiterrorista.

El director del FBI, Kash Patel, no apareció, pero envió a Michael Glasheen, director de operaciones de la rama de seguridad nacional del FBI.

Glasheen dijo que la nación enfrenta amenazas “serias y cambiantes” y señaló al llamado Antifa y la orden ejecutiva de Trump que designa al grupo como una organización terrorista doméstica como la “amenaza violenta más inmediata” que enfrenta el país.

Presionado por Thompson para obtener más detalles —¿dónde tiene su sede Antifa? ¿Cuántos miembros tiene?—, el representante del FBI pareció incapaz de dar respuestas, afirmando que la situación es fluida y que las investigaciones están en curso.

Y, notablemente, no identificó la inmigración como una de las preocupaciones más urgentes para el país.

Cuando se le preguntó sobre la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, Noem lo relacionó con la campaña antidrogas de la administración Trump en la región y dijo que, como resultado, se había impedido el ingreso de cocaína a Estados Unidos.

La audiencia ofreció a los legisladores una oportunidad única de escuchar directamente a Noem, pero muchos miembros del panel utilizaron la mayor parte de su tiempo asignado para elogiar o criticar su manejo de la aplicación de la ley migratoria.

Durante un fuerte intercambio, el secretario lanzó amplias críticas al programa a través del cual el hombre sospechoso de dispararle a dos miembros de la Guardia Nacional el mes pasado llegó a Estados Unidos.

«¿Un accidente desafortunado?», replicó Noem después de que Thompson sacara el tema. Lo llamó un «ataque terrorista».

El programa, Operación Aliados Bienvenidos , fue creado por la administración demócrata del entonces presidente Joe Biden tras la decisión de 2021 de abandonar Afganistán tras 20 años de intervención estadounidense y miles de millones de dólares en ayuda. Thompson señaló que la administración Trump aprobó la solicitud de asilo del sospechoso del ataque a la Guardia Nacional.

El departamento de Noem está bajo especial escrutinio debido a que el Congreso aprobó en julio una ley que le otorga aproximadamente 165 mil millones de dólares para implementar su programa de deportaciones masivas y asegurar la frontera. El departamento está recibiendo más fondos para contratar a 10,000 agentes de deportación adicionales , completar la construcción del muro entre Estados Unidos y México y aumentar la detención y expulsión de extranjeros del país.

La aparición de la secretaria también se produce mientras un juez federal está investigando si debería enfrentar un cargo de desacato por los vuelos que transportan migrantes a El Salvador.