Colombia no descarta dar asilo a Maduro si deja el poder, dice su canciller

Colombia no descarta dar asilo al presidente venezolano Nicolás Maduro si este acuerda dejar el poder en medio de la presión de Estados Unidos, aseguró el jueves la canciller colombiana.

El presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, pide una transición democrática en Caracas, en medio de la tensiones entre Maduro y el mandatario estadounidense Donald Trump.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó que su país podría otorgarle asilo al presidente venezolano en caso de que llegue a un acuerdo con Washington.

«Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no», dijo la diplomática en una entrevista con Caracol Radio.

El gobierno colombiano se opone al despliegue militar y los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe para combatir al narcotráfico y pide diálogo entre los líderes regionales para abordar la situación.

«Ni un solo presidente latinoamericano ha llamado a otro presidente latinoamericano para preguntarse qué hacer ante el hecho de que estamos siendo invadidos», dijo Petro este jueves desde la isla de San Andrés.

La canciller Villavicencio aseguró que Maduro tal vez preferiría elegir un lugar «más distante y más tranquilo» para vivir en caso de abandonar Caracas.

La diplomática insistió en que un gobierno de transición «sería una solución para la situación» de seguridad en la región.

«Pero (esa) es una decisión que deben tomar Estados Unidos y el gobierno Maduro en una negociación», insistió.

En noviembre, Villavicencio había dicho al medio Bloomberg que Maduro estaba «por aceptar» una «transición» tras lograr un acuerdo en el que se estipulara que no iría a «la cárcel». Luego aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

Colombia no reconoció las elecciones de 2024 en las que Maduro fue elegido por tercera vez pero mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela.