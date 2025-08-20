No pueden exigir los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas en Texas

Texas no puede exigir a las escuelas públicas que muestren los Diez Mandamientos en todas las aulas, dijo un juez el miércoles en un fallo temporal contra el nuevo requisito del estado, convirtiéndose en la tercera ley estatal de este tipo en ser bloqueada por un tribunal.

Un grupo de familias y líderes religiosos del área de Dallas solicitaron una orden judicial preliminar contra la ley, que entra en vigor el 1 de septiembre. Dicen que el requisito viola las protecciones de la Primera Enmienda para la separación de la iglesia y el estado y el derecho al libre ejercicio religioso.

Texas es el estado más grande que ha intentado implementar tal requisito, y el fallo del juez de distrito estadounidense Fred Biery de San Antonio es el último de una creciente batalla legal que se espera que eventualmente llegue ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Aunque los Diez Mandamientos no se enseñaran afirmativamente, el público estudiantil cautivo probablemente tendría preguntas, que los profesores se sentirían obligados a responder. Eso es lo que hacen”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas, que comenzaba citando la Primera Enmienda y terminaba con un “Amén”.

La demanda nombra a la Agencia de Educación de Texas, al Comisionado de educación estatal Mike Morath y a tres distritos escolares del área de Dallas como acusados.

Un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado una ley similar en Luisiana , y un juez de Arkansas dijo a cuatro distritos que no pueden colocar los carteles, aunque otros distritos del estado dijeron que tampoco los colocarán.

Aunque el fallo del viernes marcó una victoria importante para los grupos de libertades civiles que dicen que la ley viola la separación de la iglesia y el estado, la batalla legal probablemente esté lejos de terminar.

Grupos religiosos y conservadores afirman que los Diez Mandamientos forman parte de los cimientos de los sistemas judicial y educativo de Estados Unidos y deberían exhibirse. Texas cuenta con un monumento a los Diez Mandamientos en el Capitolio y ganó un caso ante la Corte Suprema en 2005 que ratificó su validez.

En Luisiana —el primer estado que ordenó que los Diez Mandamientos se exhibieran en las aulas— un panel de tres jueces de apelaciones dictaminó en junio que la ley era inconstitucional.