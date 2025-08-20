El muro fronterizo sur será pintado de negro

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el martes que todo el muro fronterizo a lo largo de la frontera sur con México será pintado de negro para hacerlo más caluroso y disuadir la inmigración ilegal, y atribuyó la idea al presidente Trump.

Noem habló durante una visita a una parte del muro en Nuevo México, donde también recogió un rodillo para ayudar con la pintura.

Ella promocionó la altura y la profundidad del muro como formas de disuadir a quienes intentan pasar por encima o por debajo de él. Y luego Noem dijo que Seguridad Nacional iba a probar con pintura negra para calentar el metal.

“Eso es específicamente a petición del presidente, quien entiende que con las altas temperaturas aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y dificulta aún más que la gente lo suba. Por eso, pintaremos todo el muro fronterizo sur de negro para asegurarnos de animar a la gente a no entrar a nuestro país ilegalmente”, dijo Noem.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Mike Banks, quien asistió al evento con Noem, dijo que la pintura también ayudaría a evitar la oxidación.

Durante el primer mandato de Trump, la construcción del muro fue un eje central de su política migratoria de línea dura. Durante su segundo mandato, su agenda de deportaciones masivas con arrestos en el interior del país ha sido el principal objetivo, pero el Departamento de Seguridad Nacional recibirá alrededor de 46 mil millones de dólares para completar el muro como parte de la nueva financiación aprobada por el Congreso este verano.

Noem dijo que han estado construyendo alrededor de media milla de barrera cada día.

“El muro fronterizo tendrá un aspecto muy diferente dependiendo de la topografía y la geografía del lugar donde se construya”, dijo.

Dijo que, además de barreras como la que visitó el martes, el departamento también está trabajando en infraestructura fluvial. Grandes tramos de la frontera de aproximadamente 3200 kilómetros entre Estados Unidos y México se extienden a lo largo del Río Grande en Texas.

La administración Trump está avanzando con la finalización del muro al mismo tiempo que el número de personas que cruzan la frontera ilegalmente se ha desplomado.