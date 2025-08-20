Los inmigrantes que buscan trabajo legal y ciudadanía ahora están sujetos a un examen de «antiamericanismo»

Los inmigrantes que buscan una vía legal para vivir y trabajar en Estados Unidos ahora estarán sujetos a exámenes de «antiamericanismo», dijeron las autoridades el martes, lo que generó preocupación entre los críticos de que esto les da a los oficiales demasiada libertad para rechazar a los extranjeros basándose en un juicio subjetivo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que los funcionarios ahora considerarán si un solicitante de beneficios, como una tarjeta verde, “respaldó, promovió, apoyó o de otra manera abrazó” opiniones antiamericanas, terroristas o antisemitas.

“Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, declaró Matthew Tragesser, portavoz del USCIS. “Los beneficios migratorios, incluyendo vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho”.

No se especifica qué constituye antiamericanismo y no está claro cómo y cuándo se aplicaría la directiva.

“El mensaje es que Estados Unidos y las agencias de inmigración serán menos tolerantes con el antiamericanismo o el antisemitismo al tomar decisiones sobre inmigración”, dijo el martes Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios y políticas del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que aboga por restricciones a la inmigración.

Jacobs afirmó que el gobierno está siendo más explícito en cuanto a los comportamientos y prácticas que los agentes deben considerar, pero enfatizó que la discreción sigue vigente. «La agencia no puede decirles a los agentes que tienen que denegar, simplemente considerarlo una discreción negativa», afirmó.

Los críticos temen que la actualización de la política permita opiniones más subjetivas de lo que se considera antiamericano y que los prejuicios personales de un oficial nublen su juicio.

“Para mí, lo más importante es que están abriendo la puerta a que los estereotipos, los prejuicios y los sesgos implícitos dominen estas decisiones. Eso es realmente preocupante”, afirmó Jane Lilly Lopez, profesora asociada de sociología en la Universidad Brigham Young.

Estos cambios en la política se suman a otros implementados recientemente desde el inicio de la administración Trump, como la verificación de antecedentes en redes sociales y la reciente incorporación de la evaluación de la «buena conducta moral» de los solicitantes de naturalización. Esto no solo considerará la ausencia de mala conducta, sino que también tendrá en cuenta los atributos y las contribuciones positivas del solicitante.

“Significa que van a tener que trabajar mucho más para demostrar que cumplen con nuestros estándares”, dijo López.

Los expertos discrepan sobre la constitucionalidad de la política que afecta a personas que no son ciudadanas estadounidenses y su libertad de expresión. Jacobs, del Centro de Estudios de Inmigración, afirmó que los derechos de la Primera Enmienda no se extienden a personas fuera de Estados Unidos ni a quienes no son ciudadanas estadounidenses.

Ruby Robinson, abogada gerente sénior del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan, cree que la Declaración de Derechos y la Constitución de los Estados Unidos protegen a todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio, contra la intromisión del gobierno. «Muchas de las actividades de esta administración vulneran los derechos constitucionales y deben resolverse, en última instancia, en los tribunales», añadió Robinson.

Los abogados aconsejan a los clientes que ajusten sus expectativas.

“La gente necesita entender que hoy tenemos un sistema diferente y que muchas más cosas que se aplican a los ciudadanos estadounidenses no se aplicarán a alguien que intenta ingresar a los Estados Unidos”, dijo Jaime Diez, abogado de inmigración con sede en Brownsville, Texas.

Jonathan Grode, socio gerente del bufete de abogados de inmigración Green and Spiegel, dijo que la actualización de la política no era inesperada considerando cómo la administración Trump aborda la inmigración.

“Esto es lo que se eligió. Pueden interpretar las reglas como quieran”, dijo Grode. “Su política siempre es reducir la zona de strike. La ley sigue siendo la misma”.