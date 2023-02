Nikki Haley anuncia su candidatura a la presidencia, desafiando a Trump

Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de las Naciones Unidas, anunció su candidatura a la presidencia el martes, convirtiéndose en la primera retadora importante del expresidente Donald Trump para la nominación republicana de 2024.

El anuncio, entregado en un video tuiteado, marca un cambio radical para el ex funcionario del gabinete de Trump, quien dijo hace dos años that she wouldn’t challenge her former boss for the White House in 2024. But she changed her mind in recent months, citing, among other things, the country’s economic troubles and the need for “generational change,” a nod to the 76-year-old Trump’s age.

“Deberías saber esto sobre mí. No soporto a los matones. Y cuando te relajas, les duele más si usas tacones”, dijo Haley. “Soy Nikki Haley y me postulo para presidente”.

Haley, de 51 años, es la primera de una larga lista de republicanos que se espera que lancen campañas para 2024 en los próximos meses. Entre ellos se encuentran el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el exvicepresidente Mike Pence, el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el senador Tim Scott de Carolina del Sur.

El presidente Joe Biden ha dicho que tiene la intención de buscar la reelección en 2024, lo que detiene cualquier pugna por la nominación demócrata.

Haley se ha jactado regularmente de su historial de desafiar las expectativas políticas, diciendo: «Nunca he perdido una elección y no voy a empezar ahora».

Si es elegida, Haley sería la primera mujer presidenta de la nación y la primera presidenta estadounidense de ascendencia india.

Hija de inmigrantes indios, Haley creció soportando burlas racistas en un pequeño pueblo de Carolina del Sur y durante mucho tiempo ha mencionado ese impacto en su arco personal y político.

En el video de tres minutos y medio, Haley hizo referencia a ese pasado y dijo que creció «ni negra, ni blanca, yo era diferente».

A pesar de eso, Haley insistió en que Estados Unidos no es un país racista: “Nada podría estar más lejos de la verdad”. En el fondo de su video se reproducían imágenes de informes de los medios relacionados con el “Proyecto 1619”, ganador del premio Pulitzer de The New York Times Magazine, que centró la historia del país en torno a la esclavitud.

Haley nunca menciona a Trump por su nombre en el video, sino que dice “el establecimiento de Washington nos ha fallado una y otra y otra vez”. Haley se inclina hacia un llamado a «una nueva generación de liderazgo», que se ha convertido en el estribillo de su mensaje previo al lanzamiento.

Parece haber apertura entre los republicanos a un nuevo liderazgo, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En una pregunta abierta que pedía a los republicanos que eligieran a quién quieren que dirija su partido, la mayoría de los republicanos no eligió ni a Trump ni a DeSantis, considerado el principal rival del expresidente. Pero tampoco tenían una alternativa clara en mente.

Otros once políticos, incluida Haley, son nombrados por solo el 1% de los republicanos como su líder preferido.

En un comunicado, el portavoz de Trump, Taylor Budowich, dijo que Haley era “simplemente otra política de carrera”.

“Comenzó como Never Trumper antes de renunciar para servir en la administración de Trump”, dijo. “Luego renunció antes de tiempo para ir a juntar dinero en juntas corporativas. Ahora, nos dice que representa a una ‘nueva generación’. Seguro que parece más de lo mismo, una política de carrera cuyo único compromiso cumplido es consigo misma”.

Antes de ingresar a la política, Haley era contadora. Derrotó al miembro con más años de servicio en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur en 2004 en su primera candidatura a un cargo público. Tres términos más tarde y con poco reconocimiento en todo el estado, Haley montó una campaña de posibilidades remotas para gobernadora contra un gran campo de políticos experimentados.

Ella acumuló una serie de respaldos de alto perfil, incluso del gobernador en ejercicio de Carolina del Sur, Mark Sanford, y la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, una de las favoritas de la fiesta del té.

Con su victoria en 2010, Haley se convirtió en la primera gobernadora mujer y perteneciente a una minoría de Carolina del Sur, y la más joven del país con 38 años. Obtuvo un puesto como oradora en la Convención Nacional Republicana de 2012 y dio la respuesta del Partido Republicano al Estado de la Unión del presidente Barack Obama en 2016.

El momento decisivo del tiempo de Haley como gobernador se produjo después de los asesinatos en 2015 de nueve feligreses negros en una iglesia de Charleston por parte de un supremacista blanco declarado que había sido fotografiado sosteniendo banderas confederadas.

Durante años, Haley se había resistido a los llamados para retirar la bandera confederada de los terrenos de la Cámara de Representantes, e incluso consideró que el impulso de un rival para retirarla era un truco desesperado. Pero después de la masacre y con el apoyo de otros republicanos destacados, Haley abogó por una legislación para retirar la bandera. Se redujo menos de un mes después de los asesinatos.

In the 2016 presidential primary, Haley was an early supporter of Florida Sen. Marco Rubio, later shifting to Texas Sen. Ted Cruz. She ultimately said she would back the party’s nominee.

Poco después de la victoria de Trump, eligió a Haley para que fuera su embajadora ante la ONU, una medida que recompensó a Henry McMaster, el vicegobernador que fue el primer funcionario electo del país en respaldar la campaña de Trump de 2016. La partida de Haley allanó el camino para que McMaster ascendiera al cargo de gobernador que había buscado, desde que perdió unas dolorosas primarias ante nada menos que Haley siete años antes.

Con su confirmación en el Senado, Haley se convirtió en la primera estadounidense de origen indio en un gabinete presidencial.

Durante su mandato de casi dos años, Haley se peleó en ocasiones con otros funcionarios de la administración mientras reforzaba su propia imagen pública.

Uno de sus momentos más memorables como embajadora de la ONU se produjo en 2018 después de que el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, sugiriera que Haley había sufrido una «confusión momentánea» cuando dijo que las sanciones rusas eran inminentes.

“Con el debido respeto, no me confundo”, respondió ella. La primera mitad de la cita se convirtió en el título de sus memorias de 2019.

Su salida del trabajo más tarde ese año alimentó la especulación de que desafiaría a Trump en 2020 o reemplazaría a Pence en la boleta. Ella tampoco.

En cambio, Haley regresó a Carolina del Sur, donde compró una casa en el enclave rico de Kiawah Island, se unió a la junta del fabricante de aviones Boeing Co., se lanzó al circuito de conferencias y escribió dos libros, incluido el libro de memorias.

Después de la insurrección del 6 de enero de 2021, Haley inicialmente planteó dudas sobre el futuro político de Trump, pero dijo que no lo desafiaría en 2024. Más tarde cambió de rumbo, citando la inflación, el crimen, las drogas y una “política exterior en desorden” entre sus razones. por considerar una campaña de la Casa Blanca.

Durante su parada en Carolina del Sur el mes pasado, Trump le dijo a WIS-TV que Haley había llamado para pedir su opinión sobre la candidatura a la presidencia. Trump señaló su promesa anterior de no competir contra él, pero dijo que no intentó detenerla.

“Dijo que nunca se presentaría contra mí porque yo era el mejor presidente, pero la gente cambia de opinión y cambia lo que hay en su corazón”, dijo Trump. “Así que dije: ‘Si tu corazón quiere hacerlo, tienes que ir a hacerlo’”.