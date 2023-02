3 personas muertas en la Universidad Estatal de Michigan; pistolero muerto

Un hombre armado abrió fuego el lunes por la noche en la Universidad Estatal de Michigan, matando a tres personas e hiriendo a cinco más, antes de dispararse fatalmente a millas de distancia después de una persecución de una hora que obligó a estudiantes asustados a esconderse en la oscuridad.

La policía anunció la muerte del hombre la madrugada del martes, cuatro horas después de que estallaran los tiroteos en Berkey Hall, un edificio académico, y más tarde cerca de MSU Union, un popular centro para comer o estudiar.

“Realmente ha sido una pesadilla la que estamos viviendo esta noche”, dijo Chris Rozman, subjefe interino del departamento de policía del campus.

Cientos de oficiales habían registrado el campus de East Lansing, a unas 90 millas (145 kilómetros) al noroeste de Detroit, en busca del sospechoso, a quien la policía describió como un hombre negro bajo con zapatos rojos, una chaqueta de jean y una gorra de béisbol.

El hombre de 43 años fue confrontado por la policía fuera del campus antes de suicidarse con una “herida de bala autoinfligida”, dijo Rozman.

Su nombre no fue revelado de inmediato, ni ningún detalle sobre el arma o lo que la policía encontró en la escena. Rozman dijo que el hombre no era estudiante ni empleado y no tenía afiliación con el estado de Michigan.

“No tenemos idea de por qué vino al campus para hacer esto esta noche. Eso es parte de nuestra investigación en curso”, dijo el subjefe.

El tiroteo en el estado de Michigan es el último en lo que se ha convertido en un año nuevo mortal en los EE. UU. Decenas de personas han muerto en tiroteos masivos en lo que va de 2023, sobre todo en California, donde 11 personas murieron mientras daban la bienvenida al Año Nuevo Lunar en un salón de baile popular entre los estadounidenses de origen asiático mayores.

En 2022, hubo más de 600 tiroteos masivos en los EE. UU. en los que al menos cuatro personas murieron o resultaron heridas, según Gun Violence Archive.

“Este es un problema exclusivamente estadounidense”, se lamentó la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Rozman dijo que dos personas murieron en Berkey y otra en MSU Union, mientras que cinco personas estaban en estado crítico en el Hospital Sparrow.

A las 10:15 p. m., la policía dijo que Berkey, así como las residencias estudiantiles cercanas, estaban aseguradas.

Ted Zimbo dijo que estaba caminando hacia su residencia cuando se encontró con una mujer con “una tonelada de sangre sobre ella”.

“Ella me dijo: ‘Alguien entró en nuestro salón de clases y comenzó a disparar’”, dijo Zimbo a The Associated Press. “Sus manos estaban completamente cubiertas de sangre. Estaba en sus pantalones y sus zapatos. Ella dijo: ‘Es la sangre de mi amigo’”.

Zimbo dijo que la mujer se fue a buscar el auto de un amigo mientras él regresaba a su SUV en un estacionamiento y se arrojó una manta sobre sí mismo para esconderse durante tres horas.

Ryan Kunkel, de 22 años, asistía a una clase en el Edificio de Ingeniería cuando se enteró del tiroteo a través de un correo electrónico de la universidad. Kunkel y otros 13 estudiantes apagaron las luces y actuaron como si «hubiera un tirador justo afuera de la puerta», dijo.

“Nada salió de la boca de nadie” durante más de cuatro horas, dijo.

“No estaba lista para aceptar que esto realmente estaba pasando al lado, justo al lado mío. Está en mi campus”, dijo Kunkel. “Se supone que este es un lugar al que vengo, aprendo y superándome. Y en cambio, los estudiantes se lastiman”.

Antes de que el pistolero fuera encontrado muerto, la meteoróloga de WDIV-TV Kim Adams, cuya hija asiste a Michigan State, dijo a los televidentes que los estudiantes estaban agotados por la saga de una hora.

“Se han estado escondiendo, con todas las luces apagadas en una habitación oscura”, dijo Adams.

Aedan Kelley, un estudiante de tercer año que vive a menos de un kilómetro (media milla) al este del campus, dijo que cerró las puertas con llave y cubrió las ventanas “por si acaso”. Las sirenas eran constantes y un helicóptero sobrevolaba.

“Es todo muy aterrador”, dijo Kelley. “Y luego tengo a todas estas personas enviándome mensajes de texto preguntándome si estoy bien, lo cual es abrumador”.

Michigan State tiene alrededor de 50.000 estudiantes, incluidos 19.000 que viven en el campus. Todas las clases, deportes y otras actividades fueron canceladas por 48 horas.

La presidenta interina de la universidad, Teresa Woodruff, dijo que sería un momento «para pensar, llorar y unirnos».

“Esta comunidad espartana, esta familia, volverá a estar unida”, dijo Woodruff.