Nicolás Maduro regresa al tribunal para defenderse de los cargos

El expresidente venezolano Nicolás Maduro regresa el jueves a un tribunal de Nueva York en un intento por lograr que se desestime la acusación por narcotráfico en su contra debido a una disputa geopolítica sobre los honorarios legales .

El abogado de Maduro sostiene que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales del líder depuesto al impedir que los fondos del gobierno venezolano se utilicen para pagar sus costas legales.

Es la primera vez que Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante un tribunal desde la audiencia de enero, en la que él protestó por su captura por las fuerzas militares estadounidenses y declaró: “Soy inocente. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Flores también se declaró inocente.

Ambos permanecen detenidos en un centro de detención en Brooklyn, y ninguno ha solicitado la libertad bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado la fecha del juicio, aunque podría hacerlo durante la audiencia.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, siguen contando con cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias por toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Pero mientras el partido gobernante de Maduro se mantiene en el poder, él ha sido gradualmente marginado del gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela.

Rodríguez ha sustituido a altos funcionarios, entre ellos el fiel ministro de Defensa y el fiscal general de Maduro, ha reorganizado agencias, ha nombrado embajadores y ha eliminado principios del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas.

Incluso ha revolucionado la televisión estatal, que hasta entonces había estado dominada por las largas apariciones nocturnas de Maduro. Rodríguez prefiere intervenciones mucho más breves, sin los números musicales con los que su predecesor solía bailar.

Venezuela también ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, país que en 2019 rompió lazos con el gobierno de Maduro y reconoció al entonces presidente de la Asamblea Nacional, miembro de la oposición, como el líder legítimo del país. Estados Unidos ha aliviado las sanciones económicas impuestas a la crucial industria petrolera venezolana y también ha enviado un encargado de negocios a Caracas.

Pero incluso eso podría no ser suficiente para evitar que Maduro y Flores tengan que pagar sus propios gastos legales.

En un documento presentado ante el tribunal el mes pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones, cambió de opinión respecto a la decisión de permitir que Venezuela pagara sus honorarios legales.

Según explicó, la oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, pero menos de tres horas después lo revocó sin explicación alguna.

En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Maduro argumentó que tiene «derecho a que el gobierno de Venezuela pague mi defensa legal».

Los fiscales respondieron que el gobierno estadounidense había autorizado a Maduro y Flores a usar fondos personales para pagar sus honorarios legales, pero que les permitiría hacerlo con fondos controlados por un gobierno sancionado.

Maduro declaró que no puede costearse su defensa. Para poder acceder a un abogado pagado por los contribuyentes estadounidenses, tendría que demostrar que es demasiado pobre para pagarlo.

Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero en una redada nocturna en su domicilio de Caracas .

Una acusación formal de 25 páginas lo acusó a él y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros del ejército para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Maduro y su esposa están acusados ​​de ordenar secuestros, palizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o perjudicaban su red de tráfico de drogas. Esto incluye el asesinato de un capo de la droga en Caracas, según la acusación. De ser declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua.

Tras la muerte de Maduro, la vida cotidiana de la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma.

Muchos empleados del sector público ganan apenas 160 dólares al mes, mientras que el trabajador promedio del sector privado gana alrededor de 237 dólares. El año pasado, la tasa de inflación anual se disparó al 475%, según el banco central de Venezuela, lo que hizo que el costo de los alimentos y otros productos básicos fuera inalcanzable para muchos.