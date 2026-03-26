La vida en Dundalk, dos años después del derrumbe del puente Key Bridge

Cuando el puente Francis Scott Key de Baltimore se derrumbó hace dos años, todos sabían que la vida iba a cambiar.

“La verdad es que no me lo creía”, dijo Gloria Nelson, que vive en el barrio de Turner Station en Dundalk.

Vivía lo suficientemente cerca como para que los vecinos la llamaran en plena noche.

“El puente era un salvavidas que nos conectaba del punto A al punto B. Simplemente… estaba ahí, de forma natural. Lo cruzábamos automáticamente todos los días, sin excepción”, añadió.

Eso ya no es así, y Laura Quintana, propietaria de una joyería en Dundalk llamada Little Crystal Bijoux , puede dar fe de ello mejor que nadie.

“Muchos de mis clientes habituales trabajan en la ciudad o en el condado de Baltimore, pero viven en el condado de Anne Arundel o en el condado de Prince George, y mi tienda les quedaba de camino a casa”, dijo Quintana.

“Si… solo necesitaban comprar un regalo o algo para un amigo, yo estaba a solo 15 minutos. Pero con la demolición del puente, ya no estoy de camino a casa. De hecho, estoy fuera de su ruta.”

El derrumbe del puente provocó una caída del 40% en la actividad comercial, declaró Quintana a los periodistas en una llamada organizada por la Autoridad de Transporte de Maryland.

“El problema se olvida fácilmente… y me convertí en un lugar poco conveniente para comprar”, dijo. “Actualmente, la mayor parte de mi negocio se realiza a través de mi sitio web, mientras que antes dependía principalmente del flujo de clientes que venían a la tienda”.

Nelson afirmó que ha aceptado el cambio como su «forma de vida durante los próximos años».

Según ella, los accidentes con camiones ocurren con más frecuencia que antes, aunque no los culpa de haber convertido a Dundalk en una zona industrial aislada. Sin el puente, solo hay una entrada y una salida al puerto.

“Están tratando de ganar dinero. Pero, aun así, cuando eso sucede, es un accidente en algún lugar que paraliza todo el tráfico”, dijo Nelson.

Por eso, ella y otros han modificado sus hábitos de conducción. Durante la hora punta de la tarde, dice, no vale la pena salir si no es necesario.

“Esto supone una desconexión para nuestra comunidad”, dijo Nelson. “Porque la gente que antes se desplazaba a diario ya no lo hace… Se tarda entre 45 minutos y una hora más en dar la vuelta, y depende del tráfico. Así que nos hemos enfrentado al reto de sentirnos desconectados”.

Agradeció a los líderes estatales por mantener informada a la comunidad sobre el proyecto de remodelación del puente, especialmente cuando la construcción podía ser ruidosa o causar molestias. Es un cambio en el estilo de vida, pero Nelson dijo que espera poder dejarlo atrás cuando se construya el nuevo puente.

“Hay desafíos, y les digo que el año que viene por estas fechas, puede que el desafío sea diferente”, dijo Nelson. “Pero somos supervivientes. Saldremos adelante”.