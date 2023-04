Maestra baleada presenta demanda de $40 millones a la Junta Escolar de Newport News y otros

La maestra de Virginia que recibió un disparo en la mano y el pecho gravemente herida por su hijo de 6 años presentó una demanda el lunes en busca de $40 millones en daños por parte de los funcionarios escolares, acusándolos de negligencia grave por supuestamente ignorar múltiples advertencias el día del tiroteo de que el niño tenía un arma y estaba en un “estado de ánimo violento”.

La demanda nombra como demandados a la Junta Escolar de Newport News, al ex superintendente George Parker III, a la ex directora de Richneck Briana Foster Newton y al ex subdirector de Richneck Ebony Parker.

Michelle Price, portavoz de la junta escolar, Lisa Surles-Law, presidenta de la junta escolar y otros miembros de la junta no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios sobre la demanda. El ex superintendente no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios que dejó en su teléfono celular.

Un mensaje dejado en una lista de teléfonos celulares para Ebony Parker no fue respondido de inmediato.

The Associated Press no pudo encontrar de inmediato un número de teléfono que funcione para Newton. Su abogada, Pamela Branch, dijo que Newton no estaba al tanto de los informes de que el niño tenía un arma en la escuela el día del tiroteo.

Nadie, incluido el niño, ha sido acusado del tiroteo. El superintendente fue despedido por la junta escolar después del tiroteo, mientras que el subdirector renunció. Un portavoz del distrito escolar dijo que Newton todavía trabaja para el distrito escolar, pero se negó a decir qué puesto ocupa. La junta también votó para instalar detectores de metales en todas las escuelas del distrito, comenzando con Richneck, y para comprar mochilas transparentes para todos los estudiantes.

En la demanda, los abogados de Zwerner dicen que todos los acusados ​​sabían que el niño “tenía antecedentes de violencia al azar” en la escuela y en el hogar, incluido un episodio el año anterior, cuando “estranguló y estranguló” a su maestra de jardín de infantes.

“Todos los demandados sabían que John Doe atacó a estudiantes y maestros por igual, y su motivación para herir estaba dirigida a cualquier persona en su camino, tanto dentro como fuera de la escuela, y no se limitaba a los maestros mientras estaban en la escuela”, afirma la demanda.

Los funcionarios escolares sacaron al niño de Richneck y lo enviaron a otra escuela por el resto del año, pero le permitieron regresar a primer grado en el otoño de 2022, según la demanda. Lo colocaron en un horario modificado “porque estaba persiguiendo a los estudiantes por el patio de recreo con un cinturón en un esfuerzo por azotarlos”, y estaba maldiciendo al personal y a los maestros, dice. Según el horario modificado, se requería que uno de los padres del niño lo acompañara durante el día escolar.

“Las preocupaciones de los maestros sobre el comportamiento de John Doe (fueron) presentadas regularmente a la atención de la administración de la Escuela Primaria Richneck, y las preocupaciones siempre fueron desestimadas”, dice la demanda. A menudo, después de que lo llevaban a la oficina, “regresaba a clase poco después con algún tipo de recompensa, como un dulce”, según la demanda.

Los padres del niño no accedieron a ponerlo en clases de educación especial donde estaría con otros estudiantes con problemas de comportamiento, dice la demanda.

La demanda describe una serie de advertencias que los empleados de la escuela dieron a los administradores en las horas previas al tiroteo, comenzando con Zwerner, quien fue a la oficina de la subdirectora Ebony Parker entre las 11:15 a. m. y las 11:30 a. m. y le dijo que el niño “estaba en un estado de ánimo violento”, amenazó con golpear a un niño de kindergarten y miró fijamente a un oficial de seguridad en el comedor. La demanda alega que Parker “no tuvo respuesta, negándose incluso a mirar a (Zwerner) cuando expresó sus preocupaciones”.

Aproximadamente a las 11:45 am, dos estudiantes le dijeron a Amy Kovac, especialista en lectura, que el niño tenía una pistola en la mochila. El niño lo negó, pero se negó a darle su mochila a Kovac, dice la demanda.

Zwerner le dijo a Kovac que había visto al niño sacar algo de su mochila y guardarlo en el bolsillo de su sudadera. Kovac luego buscó en la mochila pero no encontró un arma.

Kovac le dijo a Ebony Parker que el niño les había dicho a los estudiantes que tenía un arma. Parker respondió que sus “bolsillos eran demasiado pequeños para sostener una pistola y no hizo nada”, dice la demanda.

Otro niño de primer grado, que estaba llorando, le dijo a un maestro que el niño “le había mostrado un arma de fuego que tenía en el bolsillo durante el recreo”. Luego, esa maestra se comunicó con la oficina y le dijo a una maestra de música, que contestó el teléfono, lo que el niño le dijo sobre ver el arma.

El profesor de música dijo que cuando le informó a Parker, ella dijo que la mochila ya había sido registrada y que “no tomó más medidas”, según la demanda. Luego, un consejero fue a la oficina de Parker y pidió permiso para registrar al niño en busca de un arma, pero Parker le prohibió hacerlo, “y dijo que la madre de John Doe llegaría pronto para recogerlo”, dice.

Aproximadamente una hora después, el niño sacó el arma de su bolsillo, apuntó a Zwerner y le disparó, dice la demanda.

Zwerner sufrió lesiones corporales permanentes, dolor físico, angustia mental, pérdida de ingresos y otros daños, afirma la demanda. Busca $ 40 millones en daños compensatorios.

El mes pasado, el fiscal de Newport News, Howard Gwynn, dijo que su oficina no acusará penalmente al niño porque es demasiado joven para entender el sistema legal y lo que significa un cargo. Gwynn aún tiene que decidir si se cobrará a algún adulto.

El niño usó el arma de su madre, que según la policía fue comprada legalmente. Un abogado de la familia del niño dijo que el arma de fuego estaba asegurada en un estante alto del armario y tenía un candado.