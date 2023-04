Los colegios comunitarios están tambaleándose

Cuando Santos Enrique Camara llegó a Shoreline Community College en el estado de Washington para estudiar ingeniería de audio, rápidamente se sintió perdido.

“Es como un laberinto extraño”, recordó Camara, que tenía 19 años en ese momento y había terminado la escuela secundaria con un promedio de calificaciones de 4.0. “¿Necesitas ayuda con tus clases y ayuda financiera? Bueno, tome un número y corra de oficina en oficina y vea si puede resolverlo”.

Los defensores de los colegios comunitarios los defienden como los desvalidos del sistema de educación superior de Estados Unidos , dejados para servir a los estudiantes que necesitan más apoyo pero sin el dinero para proporcionarlo. Los críticos sostienen que esto se ha convertido en una excusa para las bajas tasas de éxito y para el tipo de burocracias sin rostro que finalmente llevaron a Camara a abandonar después de dos semestres. Ahora trabaja en un restaurante y toca en dos bandas.

Con escaso asesoramiento, muchos estudiantes de colegios comunitarios gastan tiempo y dinero en cursos que no se transferirán o que no necesitan. Aunque la mayoría tiene la intención de seguir adelante para obtener una licenciatura, solo una pequeña fracción lo logra; menos de la mitad obtienen algún tipo de credencial. Incluso si lo hacen, muchos empleadores no creen que estén listos para la fuerza laboral.

Ahora estos fracasos están volviendo a casa para descansar.

Los colegios comunitarios son mucho más baratos que las escuelas de cuatro años. La matrícula y las tarifas publicadas el año pasado promediaron $3,860, en comparación con $39,400 en universidades privadas y $10,940 en universidades públicas de cuatro años, y muchos estados hacen que los colegios comunitarios sean gratuitos.

Sin embargo, los consumidores los están abandonando en masa. La cantidad de estudiantes en los colegios comunitarios ha caído un 37 % desde 2010, o casi 2,6 millones, según el Centro Nacional de Investigación de la Cámara de Compensación de Estudiantes.

“El ajuste de cuentas está aquí”, dijo Davis Jenkins, investigador principal del Centro de Investigación del Colegio Comunitario en Teachers College, Universidad de Columbia. (El Informe Hechinger, que produjo esta historia, es una unidad independiente de Teachers College).

Esos números serían aún más sombríos si no incluyeran a los estudiantes de secundaria que toman cursos de doble inscripción, según el Centro de Investigación de Colegios Comunitarios. Los estudiantes de secundaria constituyen casi una quinta parte de la inscripción en los colegios comunitarios.

Sin embargo, a pesar de que estas universidades atienden a menos estudiantes, sus tasas de éxito ya bajas han empeorado al menos en una medida.

Mientras que cuatro de cada cinco estudiantes que comienzan en un colegio comunitario dicen que planean obtener una licenciatura , solo uno de cada seis logra hacerlo. Eso ha bajado casi un 15% desde 2020, según la cámara de compensación.

Los colegios comunitarios de dos años tienen las peores tasas de finalización de cualquier tipo de universidad o colegio. Al igual que Camara, casi la mitad de los estudiantes abandonan, dentro de un año, la universidad comunitaria donde comenzaron. Solo un poco más del 40% terminan dentro de los seis años.

Estos vagabundos frustrados incluyen una parte desproporcionada de estudiantes negros e hispanos. La mitad de todos los estudiantes hispanos y el 40% de todos los estudiantes negros en educación superior están inscritos en colegios comunitarios, dice la Asociación Estadounidense de Colegios Comunitarios.

El rechazo de los colegios comunitarios tiene implicaciones para la economía nacional, que depende de sus graduados para ocupar muchos de los puestos de trabajo en los que hay escasez. Estos incluyen puestos como enfermeras, higienistas dentales, técnicos médicos de emergencia, mecánicos de vehículos y linieros eléctricos, y en campos que incluyen tecnología de la información, construcción, fabricación, transporte y aplicación de la ley.

Otros factores también están contribuyendo a la disminución de la matrícula. La fuerte demanda en el mercado laboral de personas sin educación universitaria ha hecho que para muchos sea más atractivo ir a trabajar. Gracias a la llamada inflación de títulos, muchos trabajos que requieren educación superior exigen títulos de licenciatura donde antes eran suficientes títulos de asociado o certificados. Y las universidades privadas, públicas regionales y con fines de lucro, que enfrentan sus propias crisis de inscripción, compiten por los mismos estudiantes.

Muchos estadounidenses cuestionan cada vez más el valor de ir a la universidad .

Pero están rechazando particularmente la universidad comunitaria. En Michigan, por ejemplo, la proporción de graduados de secundaria que se inscribieron en colegios comunitarios cayó más de tres veces más rápido de 2018 a 2021 que la proporción que ingresó a universidades de cuatro años, según el Centro de Información y Desempeño Educativo de ese estado.

Los que van se quejan de la burocracia y otras frustraciones.

Megan Parish, quien a los 26 años ha estado entrando y saliendo de la universidad comunitaria en Arkansas desde 2016, dijo que espera dos o tres días para obtener respuestas de los asesores. “Tuve que hacer todo lo posible para encontrar personas, y si no sabían la respuesta, me enviaban a otra persona, generalmente por correo electrónico”. La respuesta de la oficina de ayuda financiera, dijo, puede demorar un mes.

Oryanan Lewis no tiene ese tipo de tiempo. Lewis, de 20 años, está en su segundo año en Chattahoochee Valley Community College en Phenix City, Alabama, donde está estudiando para obtener un título en asistencia médica. Y ella ya está atrasada.

Lewis tiene lupus, una enfermedad autoinmune, y pensó que recibiría más atención personalizada en una escuela más pequeña que en una universidad de cuatro años; Chattahoochee tiene alrededor de 1600 estudiantes. Pero dijo que no recibió la ayuda que necesitaba hasta que su enfermedad casi descarriló su título.

Reprobó tres clases y fue puesta en prueba académica. Solo entonces se enteró de un programa de intervención.

“Siento que deberían hablar más con sus estudiantes”, dijo Lewis. “Porque a una persona le pueden pasar muchas cosas”.

Mientras tanto, los empleadores no están impresionados con la calidad de los estudiantes de colegios comunitarios que logran graduarse. Solo alrededor de un tercio está de acuerdo en que los colegios comunitarios producen graduados que están listos para trabajar , según una encuesta publicada en diciembre por investigadores de la Escuela de Negocios de Harvard.

Los colegios comunitarios obtienen menos dinero del gobierno para gastar, por estudiante, que las universidades públicas de cuatro años: $8,695, según el Center for American Progress, en comparación con $17,540.

Sin embargo, los estudiantes de colegios comunitarios necesitan más apoyo que sus contrapartes en universidades de cuatro años. El veintinueve por ciento son los primeros en sus familias en ir a la universidad, el 15% son padres solteros y el 68% trabajan mientras están en la escuela. Veintinueve por ciento dice que ha tenido problemas para pagar alimentos y el 14% para pagar vivienda, según una encuesta realizada por el Centro para la Participación de Estudiantes de Universidades Comunitarias.

Los colegios comunitarios que reprueban a estos estudiantes no pueden simplemente culpar a sus presupuestos más pequeños, dijo Joseph Fuller, profesor de práctica gerencial en la Escuela de Negocios de Harvard.

“La falta de recursos dentro de los colegios comunitarios es una queja legítima. Pero a varios colegios comunitarios les va extraordinariamente bien”, dijo Fuller. «Así que no es imposible».