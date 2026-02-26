Madre es condenada a muerte por su hija demacrada

Una mujer de Virginia Occidental fue sentenciada el miércoles a cadena perpetua por la muerte de su hija adolescente, cuyo cuerpo demacrado fue encontrado en su casa, en un caso que provocó el escrutinio del abrumado sistema de bienestar infantil del estado.

Julie Miller será elegible para libertad condicional después de cumplir 15 años por la muerte de Kyneddi Miller en abril de 2024.

Una denuncia penal indicó que la niña de 14 años padecía un trastorno alimentario y que Julie Walker no había buscado atención médica para su hija en al menos cuatro años. El fiscal del condado de Boone, Dan Holstein, declaró que Kyneddi Miller pasó los últimos días de su vida sola en el suelo de un baño y pesaba 26 kilogramos (58 libras).

“Este niño murió literalmente de hambre”, declaró la jueza de circuito del condado de Boone, Stacy Nowicki-Eldridge, durante la sentencia. “Ningún niño debería pasar por eso jamás”.

Julie Miller, de 51 años, se declaró culpable en noviembre del delito de muerte de un niño a manos de su padre, tutor o custodio.

Dos de los abuelos de la niña vivían en la casa de Morrisvale. Jerry Stone fue declarado incompetente para ser juzgado debido al deterioro de su capacidad cognitiva, mientras que Donna Stone será juzgada el próximo mes por negligencia infantil con resultado de muerte.

Una auditoría federal publicada en noviembre, motivada por la muerte de la niña, encontró que el estado no cumplió con los requisitos para responder a los informes de abuso y negligencia infantil, incluyendo el hecho de no entrevistar en la mayoría de los casos a niños o adultos ni evaluar los riesgos de seguridad inmediatos.

La muerte también dio lugar a una investigación estatal sobre si las fuerzas del orden y los servicios de protección infantil podrían haber intervenido. El Departamento de Servicios Humanos del estado exige ahora que los posibles casos de abuso y negligencia se remitan a un número de teléfono de admisión para que puedan documentarse formalmente.

Durante la actual sesión legislativa se han presentado varios proyectos de ley destinados a mejorar el sistema de bienestar infantil del estado. El gobernador Patrick Morrisey prometió el año pasado publicar los resultados de las investigaciones sobre bienestar infantil que anteriormente se ocultaban al público.

En junio de 2024, Brian Abraham, jefe de gabinete del entonces gobernador republicano Jim Justice, declaró que la policía estatal fue convocada para investigar el estado de la niña en marzo de 2023, pero no encontró indicios de que hubiera sufrido abuso. Un agente policial sugirió entonces informalmente a la oficina local de servicios humanos que podría haber necesitado recursos de salud mental.

Pero no se realizaron controles de seguimiento, según Abraham. El agente indicó que la niña parecía estar sana, pero ella dijo que la ansiedad por estar rodeada de gente debido a la COVID-19 le impedía salir de casa. Kyneddi Miller asistió a la escuela pública por última vez en 2021 y recibía educación en casa al momento de su muerte.

Según el código estatal, los padres de estudiantes educados en casa deben realizar evaluaciones académicas anuales, pero solo deben presentarlas al estado después de tercero, quinto, octavo y undécimo grado. No informar las evaluaciones puede resultar en la expulsión del niño del programa de educación en casa y en que el condado tome medidas por ausentismo escolar.

Los registros estatales indican que la madre nunca entregó las evaluaciones requeridas para su hija, informaron los medios locales.