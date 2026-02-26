Identifican a un hombre asesinado por la policía tras «masacrar a su familia»

El hombre al que la policía disparó fatalmente el lunes por la mañana en el condado de Fairfax, Virginia, después de apuñalar a su esposa, hija y yerno, ha sido identificado como Chhatra Thapa, dijo la policía el miércoles.

Chhatra, de 54 años, apuñaló mortalmente a su esposa Binda, de 52 años, y a su hija Mamta, de 33, y estaba arrodillado junto a su yerno, quien lo apuñalaba, cuando un policía intervino disparándole. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital, donde se les declaró muertas. El yerno permanece hospitalizado tras ser trasladado con lesiones que ponen en peligro su vida.

La policía también encontró a un niño de un año, hijo de Mamta y su yerno, dentro del apartamento donde ocurrió el ataque y lo puso bajo custodia protectora.

‘Masacrando a su familia’

Los oficiales acudieron al apartamento en la cuadra 3900 de Persimmon Drive en Mantua, alrededor de las 5 a. m. del lunes, por un reporte de agresión doméstica. Encontraron a una de las mujeres que había sido apuñalada fuera del apartamento, luego entraron y encontraron a Chhatra atacando a su yerno, dijo la policía del condado de Fairfax en un comunicado de prensa

También vieron a la otra mujer que fue apuñalada en el interior.

Según la policía, una de las llamadas al 911 provino del yerno, que estaba afuera quitando la nieve y se apresuró a regresar adentro después de escuchar un disturbio.

El yerno vio que su esposa ya había sido apuñalada y Chhatra estaba apuñalando a Binda, según el jefe de policía Kevin Davis.

“Entonces el suegro le dio una paliza a su yerno”, dijo Davis.

Davis lo calificó como el caso de un hombre que “masacró a su familia”.

El agente que disparó a Chhatra es un veterano con dos años y medio de servicio asignado al Distrito Policial de Mason, según el departamento. Ha sido puesto en servicio restringido a la espera del resultado de las investigaciones penales y administrativas.

La Oficina de Delitos Graves está llevando a cabo una investigación criminal sobre el uso de la fuerza, y la Oficina de Asuntos Internos está llevando a cabo una investigación administrativa separada, que estará sujeta a una revisión independiente.

Las imágenes de la cámara corporal de la respuesta al ataque se publicarán dentro de 30 días y el nombre del oficial que disparó a Chhatra se dará a conocer dentro de 10 días, según la policía.