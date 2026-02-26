Últimas Noticias:
Identifican a un hombre asesinado por la policía tras «masacrar a su familia»

    • El hombre al que la policía disparó fatalmente el lunes por la mañana en el condado de Fairfax, Virginia, después de apuñalar a su esposa, hija y yerno, ha sido identificado como Chhatra Thapa, dijo la policía el miércoles.

     

    Chhatra, de 54 años, apuñaló mortalmente a su esposa Binda, de 52 años, y a su hija Mamta, de 33, y estaba arrodillado junto a su yerno, quien lo apuñalaba, cuando un policía intervino disparándole. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

     

    Ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital, donde se les declaró muertas. El yerno permanece hospitalizado tras ser trasladado con lesiones que ponen en peligro su vida.

     

    La policía también encontró a un niño de un año, hijo de Mamta y su yerno, dentro del apartamento donde ocurrió el ataque y lo puso bajo custodia protectora.

    ‘Masacrando a su familia’

     

    Los oficiales acudieron al apartamento en la cuadra 3900 de Persimmon Drive en Mantua, alrededor de las 5 a. m. del lunes, por un reporte de agresión doméstica. Encontraron a una de las mujeres que había sido apuñalada fuera del apartamento, luego entraron y encontraron a Chhatra atacando a su yerno, dijo la policía del condado de Fairfax en un comunicado de prensa


    Los oficiales del condado de Fairfax dicen que se encontraron con «una escena de baño de sangre» cuando el hombre, armado con un cuchillo curvo de 10 pulgadas, estaba apuñalando a su yerno.

     

    También vieron a la otra mujer que fue apuñalada en el interior.

     

    Según la policía, una de las llamadas al 911 provino del yerno, que estaba afuera quitando la nieve y se apresuró a regresar adentro después de escuchar un disturbio.

     

    El yerno vio que su esposa ya había sido apuñalada y Chhatra estaba apuñalando a Binda, según el jefe de policía Kevin Davis.

     

    “Entonces el suegro le dio una paliza a su yerno”, dijo Davis.

     

    Davis lo calificó como el caso de un hombre que “masacró a su familia”.

     

    El agente que disparó a Chhatra es un veterano con dos años y medio de servicio asignado al Distrito Policial de Mason, según el departamento. Ha sido puesto en servicio restringido a la espera del resultado de las investigaciones penales y administrativas.

     

    La Oficina de Delitos Graves está llevando a cabo una investigación criminal sobre el uso de la fuerza, y la Oficina de Asuntos Internos está llevando a cabo una investigación administrativa separada, que estará sujeta a una revisión independiente.

     

    Las imágenes de la cámara corporal de la respuesta al ataque se publicarán dentro de 30 días y el nombre del oficial que disparó a Chhatra se dará a conocer dentro de 10 días, según la policía.