Los marines afirman haber alcanzado los objetivos de reclutamiento

El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, con el estímulo de la administración Trump, anunciaron este verano que habían cumplido sus objetivos de reclutamiento meses antes de lo previsto.

Este es un cambio importante con respecto a los últimos años, cuando el ejército no ha logrado cumplir con sus objetivos de reclutamiento debido a las complicaciones derivadas de la pandemia de COVID-19, la escasez de empleo y una creciente generación de jóvenes estadounidenses con dificultades para alcanzar los estándares académicos y de aptitud física . El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó este cambio como una victoria temprana , argumentando que los reclutas se habían visto disuadidos por lo que él llamó un ejército debilitado bajo el gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

Sin embargo, el repunte comenzó mucho antes de que el presidente Donald Trump ganara nuevamente el cargo en noviembre, y un impulsor importante han sido los programas que los servicios iniciaron hace años para aumentar las cifras.

Aunque el Cuerpo de Marines no se involucró en la contienda antes, ahora se jacta del éxito. Y el general a cargo de la iniciativa afirma que la política actual no ha tenido ningún impacto en el reclutamiento de marines.

“Los Marines son probablemente el servicio militar más inflexible”, declaró el teniente general William Bowers a The Associated Press este mes. “Atraemos a cierto tipo de jóvenes, hombres o mujeres, que no cambian con la situación económica”.

“Quieren ser parte de esa mística”, añadió.

Los marines dicen que acaban de superar su meta de reclutamiento

Los datos proporcionados por el Cuerpo muestran que ha reclutado a 30.536 marines alistados, tanto en servicio activo como en reserva, lo que representa solo una persona más que su objetivo anual. También reclutó a 1.792 oficiales, tanto en servicio activo como en reserva, superando su objetivo en dos personas.

Los funcionarios dicen que las cifras no son el resultado de un esfuerzo por cumplir con los números, sino un reflejo de lo cuidadoso que debe ser el Cuerpo para no reclutar en exceso.

Bowers dijo que cuando asumió el trabajo como comandante adjunto de asuntos de personal y reserva, cambió la fecha para que 500 reclutas se dirigieran al campo de entrenamiento hasta después de septiembre para evitar que los Marines crecieran más allá de su tamaño autorizado por el Congreso.

Las cifras formales de reclutamiento para todos los servicios militares normalmente se anuncian después de que finaliza el año fiscal el 30 de septiembre.

Los Marines también superaron las metas de reclutamiento de alistados por una sola persona el año pasado. El servicio alcanzó su meta de reclutamiento de alistados con 351 marines en 2023, mientras que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no alcanzaron sus objetivos por miles de reclutas. El Ejército solo se quedó con unos 10,000 menos .

Sin embargo, en 2022 el Cuerpo también tuvo que recurrir a sus grupos de solicitantes de ingreso diferido (el mismo grupo que Bowers está reforzando ahora) para alcanzar sus objetivos.

La lucha de los militares por alcanzar el número de efectivos

Los Marines no han modificado sus requisitos de entrada y no se disculpan por sus estándares.

“En todos los lugares del país donde he estado, el pueblo estadounidense sabe que el Cuerpo de Marines tiene estándares muy altos y que los cumplimos”, dijo Bowers. Añadió: “Si intentas atraer a todo el mundo, no conseguirás a la gente que realmente quieres”.

Pero también existe un contraste inherente con los demás servicios militares.

Tanto el Ejército como la Marina implementaron programas en sus campos de entrenamiento que ofrecen entrenamiento académico o físico correctivo a los reclutas que no cumplen con los estándares en el momento de su envío.

La Armada también ha puesto en marcha un programa que permite que hasta el 20% de sus reclutas obtengan una puntuación inferior a 30 sobre 99 en el examen académico militar, siempre que cumplan con los estándares específicos para el puesto elegido. También aumentó la edad máxima de alistamiento en dos años, a 41.

Los funcionarios del Ejército y la Marina dijeron que ninguno de esos programas supone una reducción de los estándares.

El Cuerpo de Ingenieros no ofrece las generosas bonificaciones en efectivo que ofrecen algunos servicios para atraer reclutas. En total, el ejército estadounidense gastó más de 2 mil millones de dólares en los últimos tres años en reclutar militares, de los cuales el Cuerpo representó poco más del 2,5%, o unos 51 millones de dólares.

El general Eric Smith, comandante de la Infantería de Marina, dijo en una conferencia en 2023 que «su ventaja es poder llamarse a sí mismo infante de marina».

Parte de lo que permite a los Marines mantener esta valentía es que son, con diferencia, la fuerza militar más pequeña, con aproximadamente 170.000 efectivos. Esto significa que sus objetivos de reclutamiento también son menores.

En contraste, el Ejército está compuesto por más de 450.000 soldados, con una meta de reclutamiento de 61.000 reclutas para 2025. La Armada está compuesta por más de 440.000 marineros, y su meta para 2025 era de 40.000 .

Los Marines también han puesto énfasis en el reclutamiento durante décadas, dice Bowers. «Culturalmente, somos diferentes porque nos marcaron un camino distinto hace años».

Esa historia hace que el éxito del Cuerpo sea difícil de emular o replicar fácilmente. Bowers afirmó que oficiales de la Infantería de Marina mantuvieron conversaciones con el Ejército y contribuyeron a la creación de un grupo de reclutadores de carrera, pero también reconoce que «llevábamos una ventaja de unos 45 años».

Foco político

El Cuerpo de Marines ha jugado un papel enorme en las administraciones de Trump.

Durante su primer mandato, Trump designó a dos marines retirados para puestos clave : el general James Mattis como secretario de Defensa y el general John Kelly como jefe del Departamento de Seguridad Nacional y posteriormente jefe de Gabinete. Ambos dejaron la administración posteriormente y han sido críticos de Trump.

Desde que asumió el cargo este año, la administración Trump ha recurrido nuevamente a los Marines. Envió marines en servicio activo a Los Ángeles para proteger la propiedad y el personal federal durante las protestas contra las redadas migratorias.

Colocó aún más al Cuerpo de Marines en el foco político y el despliegue fue impugnado en los tribunales .

Ahora, los marines son parte de una expansión militar estadounidense en el Caribe que está avivando los temores de una invasión en Venezuela y aumentando las especulaciones de que Trump podría intentar derrocar a su presidente, Nicolás Maduro.

Cuando se le preguntó sobre la atención política, Bowers no se mostró preocupado y argumentó que es una oportunidad para que el Cuerpo demuestre que es capaz de tener éxito en una crisis y actuar como una fuerza positiva.

“Siempre que los Marines nos involucramos en una crisis, nuestra actuación es exitosa”, dijo. “Somos un gran apoyo para la juventud estadounidense”.

A Bowers tampoco le preocupaba la perspectiva de que lo que los estadounidenses piensan sobre los marines pudiera estar cambiando.

“No he visto eso”, dijo. “Lo que he visto es que el pueblo estadounidense sabe que nuestro comandante ha insistido en estándares muy altos para convertirse en infante de marina y que el Cuerpo de Marines jamás comprometerá esos estándares”.