Acusación federal acusa a 3 activistas de presunta ‘doxing’ de agente de ICE en Los Ángeles

Tres activistas opuestos a las redadas de inmigración del presidente Donald Trump en Los Ángeles fueron acusados ​​de revelar ilegalmente la información de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijeron fiscales federales.

Los investigadores afirmaron que las mujeres siguieron al agente hasta su casa, transmitieron en vivo su persecución y luego publicaron la dirección del agente en línea, según un comunicado emitido el viernes por la Fiscalía Federal. Una vez que llegaron a la casa del agente, los fiscales alegan que las mujeres gritaron: «ICE vive en tu calle y deberías saberlo», según la acusación.

Los acusados ​​están acusados ​​de un cargo de conspiración y un cargo de divulgación pública de información personal de un agente federal, según el comunicado.

La fiscalía informó que una mujer de 25 años de Panorama City, California, se encuentra libre bajo fianza de $5,000. Un residente de Aurora, Colorado, de 38 años, también acusado en otro caso de agresión a un agente federal, se encuentra detenido sin fianza.

Y las autoridades están buscando al tercer acusado, una mujer de 37 años de Riverside, California.

“Nuestros valientes agentes federales arriesgan sus vidas a diario para mantener a nuestra nación segura”, declaró el fiscal federal interino Bill Essayli. “La conducta de estos acusados ​​es profundamente ofensiva para los agentes del orden y sus familias. Si amenaza, divulga información confidencial o daña de cualquier manera a uno de nuestros agentes o empleados, se enfrentará a un proceso judicial y a una pena de prisión”.

El doxing es una práctica generalmente maliciosa que implica recopilar información privada o identificativa y publicarla en línea sin el permiso de la persona, generalmente en un intento de acosar, amenazar, avergonzar o vengarse.

No fue posible contactar inmediatamente a los abogados de las mujeres el lunes. Se envió un correo electrónico a la Defensoría Pública Federal preguntando si sus abogados representan a las acusadas.

Según la acusación, las tres mujeres siguieron el mes pasado a un agente del ICE desde el edificio federal en el centro de Los Ángeles hasta su residencia en Baldwin Park, al este de Los Ángeles. Transmitieron en vivo todo el evento, según documentos judiciales.

En julio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, amenazó con procesar a las personas por publicar información personal de agentes federales en respuesta a volantes en Portland, Oregón, que llamaban a la gente a recopilar información sobre ICE.

Los críticos de las redadas de la administración Trump han expresado su indignación por el hecho de que los agentes federales usen máscaras y se nieguen a identificarse en público mientras arrestan a inmigrantes en California.

La semana pasada , California se convirtió en el primer estado en prohibir que la mayoría de los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, se cubran el rostro mientras realizan funciones oficiales.