Los agentes de ICE no pueden realizar arrestos sin orden judicial en Oregón a menos que exista riesgo de fuga

Los agentes de inmigración de Estados Unidos en Oregon deben dejar de arrestar a personas sin órdenes judiciales a menos que exista la posibilidad de fuga, dictaminó el miércoles un juez federal.

El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar en una propuesta de demanda colectiva dirigida contra la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de arrestar a los inmigrantes que encuentra mientras lleva a cabo operativos de control intensificados, que los críticos han descrito como «arresto primero, justificación después».

El departamento, que figura como acusado en la demanda, no hizo comentarios de inmediato en respuesta a una solicitud de The Associated Press.

Acciones similares, incluyendo agentes de inmigración ingresando a propiedad privada sin una orden judicial, han generado preocupación entre grupos de derechos civiles en todo el país en medio de los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump.

Los tribunales de Colorado y Washington DC han emitido fallos como el de Kasubhai, y el gobierno los ha apelado.

En un memorando de la semana pasada, Todd Lyons, el jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, enfatizó que los agentes no deben realizar un arresto sin una orden de arresto administrativa emitida por un supervisor a menos que desarrollen una causa probable para creer que la persona está en Estados Unidos ilegalmente y es probable que escape de la escena antes de que se pueda obtener una orden.

Pero el juez escuchó evidencia de que agentes en Oregon han arrestado a personas en redadas de inmigración sin tales órdenes o sin determinar que la fuga era probable.

La audiencia, que duró todo el día, incluyó el testimonio de uno de los demandantes, Víctor Cruz Gamez, un abuelo de 56 años que ha estado en Estados Unidos desde 1999. Le dijo al tribunal que fue arrestado y retenido en un centro de detención de inmigrantes durante tres semanas a pesar de que tiene un permiso de trabajo válido y una solicitud de visa pendiente.

Cruz Gamez testificó que en octubre, mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo, fue detenido por agentes de inmigración. A pesar de mostrar su licencia de conducir y permiso de trabajo, fue detenido y llevado al edificio de ICE en Portland antes de ser enviado a un centro de detención migratoria en Tacoma, Washington. Tras tres semanas allí, estaba a punto de ser deportado hasta que un abogado consiguiera su liberación, declaró.

Se le saltaron las lágrimas al relatar cómo el arresto impactó a su familia, especialmente a su esposa. Al llegar a casa, no le abrieron la puerta durante tres semanas por miedo, y uno de sus nietos no quería ir a la escuela, según contó a través de un intérprete de español.

Después, un abogado del gobierno federal le dijo a Cruz Gamez que lamentaba lo que había pasado y el efecto que tuvo sobre ellos.

Kasubhai dijo que las acciones de los agentes en Oregon —incluyendo apuntar con armas a personas mientras las detenían por violaciones civiles a las leyes de inmigración— han sido “violentas y brutales”, y le preocupaba que la administración negara el debido proceso a quienes eran atrapados en redadas de inmigración.

“El debido proceso exige que quienes tienen gran poder ejerzan una gran moderación”, dijo. “Esa es la piedra angular de una república democrática fundada en esta gran constitución. Creo que la estamos perdiendo”.

La demanda fue presentada por el bufete de abogados sin fines de lucro Innovation Law Lab, cuyo director ejecutivo, Stephen Manning, dijo que confiaba en que el caso sería un «catalizador para el cambio aquí en Oregon».

“De eso se trata fundamentalmente este caso: de pedirle al gobierno que cumpla la ley”, dijo durante la audiencia.

La medida cautelar permanecerá vigente mientras se tramite el proceso.