Los ataques de Trump a la comunidad somalí de Minnesota ponen de relieve los casos de fraude

El presidente Donald Trump ha vinculado la ofensiva migratoria de su gobierno contra la gran comunidad somalí de Minnesota a una serie de casos de fraude que involucran programas gubernamentales en los que muchos acusados ​​tienen raíces en el país del este de África.

La semana pasada, Trump calificó a los somalíes de Minnesota como “basura” y dijo que no los quería en Estados Unidos.

La iniciativa del presidente se produce en un momento en que los republicanos han intensificado sus críticas al gobernador Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, por sus presuntos fallos en la prevención del fraude. Este tema ya es un tema importante en la contienda por la gobernación de 2026 , mientras Walz busca un tercer mandato.

Minnesota tiene la mayor población somalí de EE. UU. Aproximadamente 84.000 de los 260.000 somalíes en EE. UU. viven en la zona de Minneapolis-St. Paul. La gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Casi el 58 % nació en EE. UU. y el 87 % de los nacidos en el extranjero son ciudadanos naturalizados.

He aquí un vistazo a los casos de fraude y algunos de sus impactos políticos.

Las pérdidas

Se desconoce el alcance de las pérdidas derivadas de una serie de importantes casos de fraude que las autoridades federales están llevando a cabo en Minnesota. La fiscalía ha estimado las pérdidas de un caso conocido como «Alimentando Nuestro Futuro» en 300 millones de dólares.

En entrevistas y comunicados de prensa durante el verano, el fiscal Joe Thompson estimó que el total de todos los casos podría superar los mil millones de dólares. Los republicanos han aprovechado esa cifra.

Walz afirmó la semana pasada que una auditoría prevista para finales de enero debería ofrecer un panorama más claro, pero admitió que la cifra de 1.000 millones de dólares podría ser precisa. Aseguró que su administración está tomando medidas enérgicas para prevenir más fraudes. Ha defendido durante mucho tiempo la respuesta de su administración.

Alimentando nuestro futuro

El caso «Alimentando Nuestro Futuro» lleva el nombre de la organización sin fines de lucro que, según la fiscalía, estuvo en el centro del mayor fraude relacionado con la COVID-19 del país . Se trataba de un programa estatal, pero financiado por el gobierno federal, destinado a alimentar a niños durante la pandemia. Los acusados, en conjunto, afirmaron haber alimentado a millones de niños, pero en realidad robaron el dinero.

El caso surgió en 2022, durante la administración del presidente Joe Biden, cuando 47 personas fueron acusadas. El número de acusados ​​ha aumentado a 78 a lo largo de la investigación en curso.

Hasta el momento, 57 personas han sido condenadas, ya sea por declararse culpables o por perder el juicio. Trece están en espera de juicio. Dos personas fueron absueltas, aunque una de ellas fue condenada en un caso relacionado de soborno a jurado. Cinco están prófugos y una falleció.

Otros casos de fraude

Ocho personas más fueron acusadas en septiembre por su presunta participación en un plan para defraudar las prestaciones sanitarias financiadas con fondos federales del Programa de Servicios de Estabilidad de Vivienda de Minnesota. Dos de ellas ya se han declarado culpables. La fiscalía afirmó que se trata solo de la primera oleada de cargos.

“Lo que vemos son esquemas acumulados tras esquemas, que agotan los recursos destinados a quienes los necesitan. Parece interminable”, dijo Thompson en aquel momento. “He dedicado mi carrera a la fiscalía especializada en fraudes y la magnitud del fraude en Minnesota me deja sin aliento”.

Una semana después, la fiscalía acusó a una mujer de participar en un esquema de fraude para un programa de autismo e indicó que habría más casos similares. Anteriormente, ya había sido acusada en el caso «Alimentando Nuestro Futuro».

“Cada caso que presentamos expone otra rama de esta red”, dijo Thompson en otra declaración.

La mayoría de los acusados ​​son de ascendencia somalí.

Más del 90% de las personas acusadas en esos tres casos son de ascendencia somalí, para un total de 86, según la Fiscalía de Estados Unidos para Minnesota.

Eso incluye a 72 de los 78 acusados ​​en el caso «Alimentando Nuestro Futuro», aunque la presunta cabecilla era una mujer blanca estadounidense. Seis de los ocho acusados ​​en el caso de la vivienda son somalíes, al igual que el único acusado en los casos de autismo y fraude alimentario.

La representante demócrata estadounidense Ilhan Omar, somalí más prominente de Minnesota, declaró el domingo en el programa «Face The Nation» de CBS News que es injusto culpar a toda la comunidad por las acciones de unos pocos. Añadió que la mayoría está indignada por el fraude.

“Esto también afecta a los somalíes, porque también somos contribuyentes en Minnesota”, dijo Omar. “Podríamos habernos beneficiado del programa y del dinero robado”.

Omar acusó a Trump de tener “una obsesión malsana” con la comunidad y con ella personalmente.

“Creo que también es muy importante que recordemos que este tipo de retórica de odio y este nivel de deshumanización pueden llevar a acciones peligrosas por parte de las personas que escuchan al presidente”, dijo.

Las acusaciones de terrorismo siguen sin fundamento

Trump lanzó su ofensiva después de que el medio de noticias conservador City Journal afirmara que dólares de los contribuyentes provenientes de programas defraudados habían fluido al grupo militante al-Shabab, una filial de al-Qaida.

Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, admitió en “Face The Nation” que los investigadores hasta ahora no han encontrado ninguna prueba de que las ganancias del fraude estén alimentando el terrorismo.

La fiscalía no ha imputado a ningún acusado en los casos de fraude por brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. En cambio, la fiscalía ha sido desde hace tiempo agresiva al presentar cargos de terrorismo contra miembros de la comunidad que presuntamente intentaron unirse o brindar apoyo material a Al-Shabab o al grupo Estado Islámico.

«Por eso es una investigación. La iniciamos la semana pasada. Veremos qué sucede», dijo Bessent.

Omar respondió que está segura de que cualquier vínculo ya habría dado lugar a cargos.

«Pero si ese es el caso, si se está enviando dinero de los impuestos estadounidenses para ayudar con el terrorismo en Somalia, queremos saberlo y queremos que esas personas sean procesadas, y queremos asegurarnos de que eso no vuelva a suceder nunca más», dijo Omar.