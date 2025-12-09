Juez ordena liberación de inmigrante con vínculos con secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Una mujer brasileña con vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, será liberada de la custodia de ICE mientras lucha contra una posible deportación, dictaminó el lunes un juez de inmigración.

Bruna Ferreira, de 33 años y residente de Massachusetts desde hace mucho tiempo, estuvo comprometida con el hermano de Leavitt, Michael. Iba en coche a recoger a su hijo de 11 años en New Hampshire cuando fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Revere, Massachusetts, el 12 de noviembre.

Posteriormente, Ferreira fue trasladada a un centro de detención en Luisiana, donde un juez de inmigración ordenó su liberación bajo una fianza de 1.500 dólares, dijo su abogado, Todd Pomerleau.

“Argumentamos que no representaba un peligro ni un riesgo de fuga”, dijo en un mensaje de texto. “El gobierno aceptó nuestro argumento y nunca argumentó que fuera una inmigrante ilegal delincuente y desistió de la apelación”.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó previamente a Ferreira de «inmigrante ilegal delincuente» y afirmó que había sido arrestada por agresión, acusación que su abogado negó. Ni el departamento ni la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios el lunes.

Pomerleau dijo que su clienta llegó a Estados Unidos siendo una niña pequeña y posteriormente se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la política de la era Obama que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Añadió que estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.

Karoline Leavitt creció en New Hampshire e hizo una candidatura sin éxito para el Congreso por ese estado en 2022 antes de convertirse en la portavoz de Trump para su campaña de 2024 y luego unirse a él en la Casa Blanca.