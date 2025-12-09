Ex asesores de Trump denuncian mala conducta judicial en caso de elector falso en Wisconsin

El ex abogado del presidente Donald Trump en el estado disputado de Wisconsin afirmó el lunes que un juez que preside su caso de falsificación de documentos relacionados con las elecciones de 2020 es culpable de mala conducta y debe dimitir.

El abogado y otros dos excolaboradores de Trump, acusados ​​en relación con su participación en el esquema de votantes falsos de 2020, solicitaron el aplazamiento de la audiencia preliminar de su caso, programada para el 15 de diciembre. También solicitaron que un juez de otro condado celebre una audiencia probatoria para examinar las acusaciones de irregularidades.

El tribunal selló los detalles de la presunta mala conducta y no están disponibles públicamente.

Jim Troupis, quien fue el abogado de Trump en Wisconsin en las elecciones de 2020, presentó la moción una semana antes de que él y otras dos personas tuvieran previsto comparecer para la audiencia preliminar en el Tribunal de Circuito del Condado de Dane.

Los otros dos acusados ​​se unieron a Troupis en la moción. Se trata de Kenneth Chesebro, abogado que asesoró a la campaña, y Mike Roman, director de operaciones de Trump para el día de las elecciones de 2020.

Se enfrentan a 11 cargos por delitos graves por supuestamente utilizar falsificación en un intento de defraudar a cada uno de los 10 electores republicanos que emitieron su voto por Trump en 2020 como parte de un plan para presentar documentación que afirmaba falsamente que el republicano había ganado el estado en disputa ese año.

Trump perdió Wisconsin en 2020, pero luchó para revertir la derrota. Ganó el estado tanto en 2016 como en 2024.

El caso ha avanzado lentamente en los tribunales de Wisconsin, ya que los tres intentaron inicialmente que se desestimaran los cargos en su contra. El juez de circuito del condado de Dane, John Hyland, desestimó la moción en agosto. Troupis alegó el lunes que esa decisión fue consecuencia de una conducta indebida.

El abogado de Troupis, Joe Bugni, se negó a hacer comentarios cuando se le pidió más detalles sobre la presunta mala conducta.

Hyland no respondió a un mensaje dejado el lunes por la noche en su oficina judicial.

El Departamento de Justicia de Wisconsin, encargado del caso, no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios. Según la presentación de Troupis, el Departamento de Justicia estatal se opone a posponer la audiencia preliminar.

El fiscal general demócrata Josh Kaul, quien se postula para un tercer mandato, presentó los cargos el año pasado.

Además de anular la orden de desestimación, Troupis y los otros dos acusados ​​pidieron que se cancele la audiencia preliminar, que todos los jueces del condado de Dane se hagan a un lado y que todo el caso se traslade a otro condado.

Los cargos estatales contra los abogados y el asesor de Trump son los únicos en Wisconsin. Ninguno de los electores ha sido acusado. Los 10 electores de Wisconsin, Chesebro y Troupis, llegaron a un acuerdo en una demanda interpuesta en su contra en 2023.

Los fiscales federales que investigaron la conducta de Trump en relación con el motín del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 dijeron que el plan de los electores falsos se originó en Wisconsin.

La denuncia de Wisconsin detalla cómo Troupis, Chesebro y Roman crearon un documento que decía falsamente que Trump había ganado los 10 votos del Colegio Electoral de Wisconsin y luego intentaron entregar el documento al entonces vicepresidente Mike Pence.

Los allegados a Trump argumentaron que no se cometió ningún delito. Sin embargo, en agosto, el juez rechazó sus argumentos y permitió que el caso siguiera adelante.

Un juez desestimó un caso similar en Michigan en septiembre. Y el año pasado, un fiscal especial desestimó un caso federal que alegaba que Trump conspiró para anular las elecciones de 2020. Los casos relacionados con supuestos esquemas de falsificación de votantes continúan en Nevada y Georgia , pero no están cerca de la etapa de juicio .