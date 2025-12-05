Las primas de la Ley de Atención Médica Asequible se dispararán

Dinam Bigny, de 52 años, se hundió en deudas y tuvo que buscar un compañero de habitación este año, en parte debido a las primas del seguro médico que le costaban casi 900 dólares por mes.

El año que viene, esas cuotas mensuales aumentarán en 200 dólares, un aumento tan significativo que el administrador del programa en Aldie, Virginia, se ha resignado a buscar una cobertura más barata.

«No podré pagarlo, porque agoté todos mis ahorros», dijo. «El fondo de emergencia sigue agotándose; eso es lo que da miedo».

Bigny se encuentra entre los muchos estadounidenses que dependen de los planes de seguro de salud del mercado de la Ley de Atención Médica Asequible y que ya están luchando con el alto costo de la atención médica , según una nueva encuesta de la organización sin fines de lucro de investigación de atención médica KFF.

La mayoría de los más de 1300 afiliados encuestados a principios de noviembre afirman que anticipan que sus costos de salud se verán afectados el próximo año si el Congreso no extiende los créditos fiscales de la era COVID, que están por expirar y que ayudan a más del 90 % de los afiliados a pagar las primas del seguro médico, según KFF. La posibilidad de una extensión parece cada vez más improbable .

Los créditos fiscales mejorados para las primas, que expiran a finales de este año, han estado en el centro de las recientes tensiones en el Congreso. Los demócratas piden una prórroga completa y varios legisladores republicanos se oponen vehementemente a la idea. Su incapacidad para acordar una vía a seguir provocó un cierre gubernamental récord de 43 días a principios de este otoño.

El presidente Donald Trump y algunos republicanos en el Congreso han circulado propuestas en las últimas semanas para ofrecer una extensión a corto plazo o reformar la Ley de Atención Médica Asequible, pero ningún plan ha resultado ganador. Mientras tanto, el plazo para que los estadounidenses comparen los planes del próximo año está en marcha, con menos de un mes para que expiren los subsidios.

La encuesta de KFF revela que los afiliados al mercado —la mayoría de los cuales afirman verse directamente afectados por el vencimiento de los subsidios— apoyan abrumadoramente una extensión. La encuesta reveló que este grupo es más propenso a culpar a Trump y a los republicanos en el Congreso que a los demócratas si se permite que los créditos fiscales expiren.

A los afiliados ya les resulta difícil afrontar los gastos de salud

La expiración de los créditos fiscales —que según un análisis separado de KFF duplicará los pagos mensuales para el afiliado subsidiado promedio— se produce en un momento en que los estadounidenses ya están abrumados por los altos gastos de salud, muestra la encuesta.

Aproximadamente 6 de cada 10 beneficiarios de la Ley de Atención Médica Asequible tienen dificultades para afrontar los gastos de bolsillo de la atención médica, como deducibles y copagos. Esta cifra supera a aproximadamente la mitad de los beneficiarios que tienen dificultades para pagar las primas del seguro médico. La mayoría también afirma que no podrían afrontar un aumento de $300 al año en el costo de su seguro médico sin afectar significativamente la economía familiar.

Cynthia Cox, vicepresidenta de KFF que dirige la investigación sobre la ACA de la organización, dijo que la población de estadounidenses con seguro de salud bajo la Ley de Atención Médica Asequible incluye algunos empresarios con altos ingresos y propietarios de pequeñas empresas, pero la mayor parte de los inscritos tienen ingresos más bajos y, por lo tanto, son vulnerables incluso a pequeños aumentos en los costos de salud.

“A menudo se trata de personas que viven al día y que además tienen ingresos volátiles o impredecibles”, dijo. “Los aumentos que muchos de ellos enfrentan les causarán dificultades económicas”.

La mayoría de los inscritos ven aumentos de costos en el horizonte

Según la encuesta, poco más de la mitad de los afiliados al mercado de seguros de salud de la Ley de Atención Médica Asequible creen que el costo de su seguro médico aumentará mucho más de lo habitual el próximo año. Aproximadamente 4 de cada 10 anticipan aumentos que serán un poco más altos de lo habitual o prácticamente iguales a lo habitual.

Larry Griffin, banquero de inversión y asesor financiero de 56 años de Paso Robles, California, ya paga $920 al mes por su plan de salud de nivel oro a través del mercado de seguros del estado. Afirma que el precio subirá a unos $1,400 al mes el próximo año, junto con aumentos en los copagos y su gasto máximo anual de bolsillo.

Le preocupa que los aumentos afecten su capacidad de ahorrar dinero para su próxima jubilación, pero con la reciente amputación de su pierna izquierda debajo de la rodilla, así como otros problemas de salud, dijo que no puede arriesgarse a dejar el seguro médico o rebajar su plan.

Griffin se encuentra entre las aproximadamente tres cuartas partes de los afiliados al mercado que dicen que el seguro de salud es “muy importante” para su capacidad de acceder a la atención médica que necesitan.

«No voy a decir que no puedo con ello, sí que puedo, pero es solo una de esas cosas», dijo. «Aquí está, ya sabes, el punto número 5000 en mi contra después de todas las otras cosas con las que he tenido que lidiar».

Patricia Roberts, de 52 años, cuidadora a tiempo completo de su hija en Auburn, Alabama, prevé que las primas mensuales de su seguro médico aumenten de unos 800 dólares al mes a 1100 dólares el próximo año, gastos que puede afrontar. Pero sus amigos del otro lado de la frontera, en Georgia, se enfrentan a la posibilidad de duplicar las cuotas mensuales el próximo año.

«No sé cómo va a vivir la gente, ya que ya es una lucha simplemente pagar la comida y todas las demás cosas», dijo Roberts.

El apoyo a una prórroga se extiende a todos los partidos políticos

La encuesta muestra que permitir que los créditos fiscales mejorados expiren sería sumamente impopular entre los actuales inscritos en el mercado.

El apoyo a la continuación de los créditos fiscales se extiende a todos los partidos. Casi todos los demócratas y aproximadamente 8 de cada 10 independientes inscritos en planes del mercado de seguros médicos afirman que los créditos deberían extenderse, al igual que aproximadamente 7 de cada 10 republicanos. El apoyo es igualmente alto entre los republicanos y los independientes con inclinaciones republicanas que apoyan el movimiento MAGA, y entre quienes no lo hacen.

Yvette Laugier, de 56 años, republicana en Chicago, dijo que si bien sus ingresos son demasiado altos para calificar para los créditos fiscales de prima mejorados, apoya extenderlos temporalmente con protecciones adicionales contra el fraude para darles a los inscritos con ingresos más bajos más tiempo para considerar sus opciones.

Entre quienes creen que el Congreso debería extender los créditos, aproximadamente 4 de cada 10 afirman que Trump tendría la mayor parte de la culpa si se permitiera su vencimiento, y aproximadamente un tercio opina lo mismo de los republicanos en el Congreso. Los demócratas en el Congreso tienen mucha menos probabilidad de ser culpados: solo el 23 % de los inscritos afirma que ellos tendrían la mayor parte de la responsabilidad.

Bigny, en Virginia, afirmó que la responsabilidad debería repartirse entre demócratas y republicanos. Sin embargo, tiene la esperanza de que puedan llegar a un acuerdo y, posiblemente, a una prórroga temporal en las próximas semanas.

“Deberían simplemente sentarse y realmente buscar lo que es mejor para el pueblo estadounidense en general”, dijo.