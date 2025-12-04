Cómo un condado de Arkansas ayuda a ICE a realizar cientos de arrestos y siembra el miedo entre los inmigrantes

El noroeste de Arkansas se ha convertido en un punto crítico en la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal , como resultado de la colaboración de un condado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y las agresivas paradas de tráfico por parte de la policía.

La región ofrece una ventana a lo que puede deparar el futuro en lugares donde las agencias policiales cooperan ampliamente con ICE, ya que el Departamento de Seguridad Nacional ofrece incentivos financieros a cambio de ayuda para realizar arrestos.

Associated Press revisó datos de arrestos de ICE, registros policiales y entrevistó a residentes locales. A continuación, algunas conclusiones de ese reportaje.

El condado de Benton ha ayudado a arrestar a cientos para ICE

Más de 450 personas fueron arrestadas por el ICE en la Cárcel del Condado de Benton entre el 1 de enero y el 15 de octubre, según datos de arrestos del ICE del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, analizados por AP. Esto representa más de 1,5 arrestos al día en el condado de aproximadamente 300.000 habitantes.

La mayoría de los arrestos se realizaron mediante el llamado acuerdo 287(g) del condado, llamado así por una sección de la ley de inmigración, que permite a los agentes interrogar a las personas ingresadas en la cárcel sobre su estatus migratorio. De hecho, el programa del condado representó más del 4% de los aproximadamente 7,000 arrestos en todo el país atribuidos a programas similares durante los primeros nueve meses y medio de este año, según los datos.

Bajo este programa, los agentes alertan al ICE sobre reclusos sospechosos de estar en el país sin autorización legal. Generalmente, son detenidos sin fianza y finalmente transferidos a la custodia del ICE. Generalmente, son trasladados al vecino Centro de Detención del Condado de Washington en Fayetteville y luego llevados a centros de detención en Luisiana para su posible deportación.

Los entregados a ICE fueron acusados ​​de una variedad de delitos.

Aproximadamente la mitad de los detenidos por ICE a través del programa en el condado de Benton habían sido condenados por delitos, mientras que la otra mitad tenía cargos pendientes, según los datos. Sin embargo, la gravedad de los cargos variaba considerablemente.

Los registros de la cárcel muestran que entre las personas detenidas recientemente por ICE se incluyen personas que habían sido arrestadas por falsificación, agresión sexual, tráfico de drogas, robo e intoxicación pública.

Los delitos relacionados con la violencia doméstica y la conducción peligrosa estaban entre los más comunes.

Los observadores locales dicen que han detectado un aumento en el número de personas que enfrentan detención por parte de ICE después de controles de tránsito que involucran infracciones como conducir sin licencia.

El programa genera una rendición de cuentas penal desigual. A menudo, los cargos se retiran antes de que los acusados ​​sean condenados o sentenciados para que puedan enfrentar un proceso de deportación.

Asociaciones similares se están expandiendo rápidamente en todo el país.

El ICE cuenta ahora con más de 1180 acuerdos de cooperación con agencias policiales estatales y locales, en comparación con los 135 que tenía al inicio de la nueva administración. Ha ofrecido pagos para cubrir costos de capacitación, equipo y salarios en algunas circunstancias.

Los arrestos bajo estos programas han aumentado en los últimos meses a medida que más agencias se ponen en marcha, según muestran los datos de ICE.

El crecimiento ha sido particularmente pronunciado en estados liderados por republicanos como Florida, donde nuevas leyes fomentan o exigen dicha cooperación.

A principios de este año, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó una ley que requiere que los alguaciles del condado cooperen con ICE a través de un programa 287(g) en la cárcel o un programa en el que entregan órdenes de ICE para acelerar las detenciones y expulsiones.

Los inmigrantes dicen que tienen miedo a la discriminación racial

Los residentes nacidos en otros países dijeron que tenían miedo de conducir en el noroeste de Arkansas, independientemente de si tenían estatus legal.

Algunos dijeron que salen de casa sólo para ir a trabajar, piden alimentos y comida a domicilio en lugar de comer fuera y evitan las actividades de ocio.

Un hombre de 73 años nacido en Venezuela dijo que su apartamento “es una especie de cárcel”, porque teme ser arrestado y deportado si sale.

El área incluye comunidades de personas nacidas en México, El Salvador, Guatemala, Honduras y las Islas Marshall.

Una mujer fue detenida por ICE después de que su esposo fue deportado

En septiembre, un agente de policía de Rogers detuvo a Cristina Osornio, de 35 años, y la multó por conducir sin seguro y con la licencia suspendida. En ese momento, estaba haciendo un recado para su trabajo.

El oficial descubrió que Osornio tenía una orden de arresto por faltar a una comparecencia judicial en un caso de delito menor y la llevó a la cárcel del condado de Benton.

Según los registros, estuvo encarcelada durante cuatro días por ICE, a pesar de ser residente legal permanente y haber vivido en Estados Unidos desde los tres meses. Osornio dijo que la detención fue «muy aterradora» y que la liberaron sin explicación alguna.

Su marido, que había entrado al país ilegalmente, tuvo un destino diferente.

Los registros indican que fue arrestado el año pasado por un delito menor de violencia doméstica y puesto bajo custodia de ICE en la cárcel. Fue transferido a la custodia de ICE en enero y desde entonces ha sido deportado a México.

Osornio dijo que estar separada de su esposo ha sido devastadora tanto financiera como emocionalmente. La familia perdió su hogar y sus dos hijos pequeños extrañan a su padre, añadió.