Las empresas se enfrentan a la presión de responder a la aplicación de las leyes migratorias

Desde cafés familiares hasta gigantes minoristas, las empresas están cada vez más en la mira de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump , ya sea por la presión pública para que se pronuncien en contra de la aplicación agresiva de las leyes migratorias o por convertirse en sitios de tales arrestos.

En Minneapolis, donde el Departamento de Seguridad Nacional dice que está llevando a cabo su mayor operación hasta la fecha , hoteles, restaurantes y otros negocios han cerrado temporalmente sus puertas o han dejado de aceptar reservas en medio de protestas generalizadas .

El domingo, después de que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos disparara y matara a Alex Pretti en Minneapolis , más de 60 directores ejecutivos de empresas con sede en Minnesota, incluidas Target, Best Buy y UnitedHealth, firmaron una carta abierta pidiendo «una reducción inmediata de las tensiones y que los funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales».

Sin embargo, esa carta no mencionaba directamente a las autoridades migratorias ni mencionaba arrestos recientes en negocios. A principios de este mes, videos ampliamente difundidos mostraban a agentes federales deteniendo a dos empleados de Target en Minnesota. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. ha detenido a jornaleros en estacionamientos de Home Depot y a repartidores en la calle en todo el país. Y el año pasado, agentes federales detuvieron a 475 personas durante una redada en una planta de Hyundai en Georgia.

Esto es lo que sabemos sobre la aplicación de las leyes de inmigración en las empresas .

Lo que ICE tiene permitido hacer

Cualquier persona, incluido el personal de ICE, puede acceder a las áreas públicas de un negocio cuando lo desee. Esto puede incluir comedores de restaurantes, estacionamientos abiertos, vestíbulos de oficinas y pasillos comerciales.

“El público en general puede entrar a una tienda a comprar, ¿verdad? Y también pueden hacerlo los agentes del orden, sin orden judicial”, afirmó Jessie Hahn, asesora principal de políticas laborales y de empleo del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos de los inmigrantes. Como resultado, los funcionarios de inmigración pueden intentar interrogar a las personas, obtener información e incluso realizar arrestos en las zonas de atención al público de un negocio.

Pero para ingresar a áreas con una expectativa razonable de privacidad (como una oficina trasera o una cocina cerrada), se supone que ICE tiene una orden judicial, que debe estar firmada por un juez de un tribunal específico y puede limitarse a ciertos días o partes del negocio.

Las órdenes judiciales no deben confundirse con las órdenes administrativas, que son firmadas por funcionarios de inmigración.

Sin embargo, en un memorando interno obtenido por The Associated Press , la dirección del ICE declaró que las órdenes administrativas eran suficientes para que los agentes federales ingresaran por la fuerza a los hogares de las personas si existía una orden final de deportación. Hahn y otros abogados especializados en derechos migratorios afirman que esto trastoca años de precedentes sobre la autoridad de los agentes federales en espacios privados y viola los principios fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.

Aun así, la forma más fácil para que el ICE entre en espacios privados de negocios sin orden judicial es mediante el consentimiento del empleador, lo cual podría ser tan simple como permitir que un agente entre en ciertas partes de la propiedad. La agencia también puede citar otras «circunstancias apremiantes», señala Hahn, como si están en persecución de cierta persona.

Otras acciones que ICE puede tomar contra los empleadores

Más allá de redadas más amplias en el lugar de trabajo, la aplicación de la ley contra los empleadores también puede adoptar la forma de auditorías I-9, que se centran en verificar la autorización de los empleados para trabajar en los EE. UU.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, los abogados han señalado un aumento en los casos en que el ICE se presenta físicamente en un establecimiento comercial para iniciar una auditoría I-9. El ICE tiene la autoridad para hacerlo, pero esto marca un cambio con respecto a las medidas de control anteriores, cuando las auditorías solían comenzar por escrito, como notificaciones enviadas por correo.

David Jones, socio gerente regional de la firma de abogados especializada en derecho laboral Fisher Phillips en Memphis, dijo que también ha visto a agentes de inmigración abordar estas auditorías con el mismo enfoque que en las redadas recientes.

“ICE sigue apareciendo con todo su equipo táctico sin identificarse necesariamente, solo para cumplir con tareas como entregar una notificación de inspección”, dijo Jones. Los empleadores tienen tres días para responder a una auditoría del formulario I-9, pero la agresividad de los agentes podría hacer que algunas empresas piensen que deben actuar con mayor urgencia.

Los derechos de las empresas

Si el ICE se presenta sin una orden judicial, las empresas pueden pedir a los agentes que se retiren o, incluso, negarles el servicio basándose en su propia política, quizás alegando motivos de seguridad u otras interrupciones causadas por la presencia de los agentes. Sin embargo, no hay garantía de que los funcionarios de inmigración cumplan, especialmente en espacios públicos.

“Eso no es lo que vemos aquí en Minnesota. Lo que vemos es que aún realizan la actividad”, dijo John Medeiros, quien dirige la práctica de inmigración corporativa en el bufete de abogados Nilan Johnson Lewis, con sede en Minneapolis.

Debido a esto, dijo Medeiros, la pregunta para muchas empresas es menos sobre cómo lograr que ICE abandone su propiedad y más sobre qué hacer si ICE viola el consentimiento y otros requisitos legales.

En Minneapolis —y otras ciudades que han experimentado un aumento repentino de las medidas de control migratorio, incluidas Chicago y Los Ángeles— algunas empresas han colocado carteles para etiquetar espacios privados y establecer protocolos más amplios sobre qué hacer cuando llega el ICE.

Vanessa Matsis-McCready, consejera general asociada y vicepresidenta de RR.HH. en Engage PEO, dice que también ha visto un aumento a nivel nacional en el interés por las autoauditorías I-9 en todos los sectores y la preparación adicional para emergencias.

Cómo está respondiendo el público

La mayor presencia de ICE y los arrestos forzosos en empresas han provocado protestas públicas, algunas de ellas dirigidas a las propias empresas por no adoptar una postura lo suficientemente firme.

Algunos empleadores, en particular los dueños de pequeñas empresas, se están pronunciando sobre el impacto del ICE en sus trabajadores y clientes. Sin embargo, unas pocas corporaciones más grandes han guardado silencio, al menos públicamente, sobre la aplicación de la ley en sus tiendas.

Target, con sede en Minneapolis, no ha comentado sobre los videos de agentes federales deteniendo a dos de sus empleados a principios de este mes. Sin embargo, su nuevo director ejecutivo, Michael Fiddelke, envió el lunes un videomensaje a los más de 400,000 trabajadores de la compañía, en el que calificó la violencia reciente de «increíblemente dolorosa», sin mencionar directamente las medidas migratorias. Fiddelke afirmó que Target estaba haciendo «todo lo posible para gestionar lo que está bajo nuestro control». Fiddelke también firmó la carta de la Cámara de Comercio de Minnesota que solicita una mayor desescalada, la cual recibió el apoyo de la Mesa Redonda Empresarial, un grupo de presión de directores ejecutivos de más de 200 empresas.

Target es una de las empresas a las que los organizadores de «ICE Out of Minnesota» han pedido que tomen posturas públicas más firmes sobre la presencia de ICE en el estado. Otras incluyen Home Depot, cuyos estacionamientos se han convertido en un sitio conocido de redadas de ICE durante el último año, y Hilton, que según los manifestantes se encontraba entre las cadenas de hoteles del área de Twin City que han alojado a agentes federales.

Hilton y Home Depot no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las llamadas de los activistas. Home Depot negó previamente su participación en operativos de inmigración.

Varios grupos de trabajadores se han expresado con mayor franqueza. Ted Pappageorge, secretario-tesorero de una sección del Sindicato Culinario en Las Vegas, afirmó que sus miembros estaban conmocionados por el creciente patrón de comportamiento ilegal del ICE y que reconocen que las políticas antiinmigrantes perjudican el turismo, los negocios y a sus familias. El sindicato United Auto Workers también expresó su solidaridad con los residentes de Minneapolis que luchan contra los abusos y ataques del gobierno federal contra la clase trabajadora.

Hahn, del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, señaló que algunas empresas se comunican a través de asociaciones sectoriales para evitar la exposición directa a posibles represalias. Aun así, enfatizó la importancia de hablar públicamente sobre el impacto general de la aplicación de las leyes migratorias.

“Sabemos que las redadas están contribuyendo a situaciones como la escasez de mano de obra y la reducción del tráfico peatonal”, dijo Hahn, y agregó que los temores de contrarrestar “este abuso de poder de Trump podrían, en última instancia, llevarnos a una economía muy diferente”.