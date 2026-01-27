La confianza y credibilidad de la administración Trump, puestas a prueba

El senador Bill Cassidy no se limitó a criticar la ofensiva migratoria en Minneapolis.

Tras el asesinato de Alex Jeffrey Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos , el republicano de Luisiana advirtió sobre implicaciones más amplias para el gobierno federal.

“La credibilidad del ICE y el DHS está en juego”, escribió Cassidy en una publicación en redes sociales, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Debe haber una investigación conjunta federal y estatal exhaustiva. Podemos confiarle la verdad al pueblo estadounidense”.

La confianza es una de las monedas más valiosas de un presidente, especialmente en tiempos de crisis. Durante su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha socavado persistentemente la confianza y la credibilidad de importantes universidades, bufetes de abogados nacionales y medios de comunicación, y ha tomado medidas punitivas contra ellos. Sus partidarios, en su mayoría, respaldaron estas acciones o guardaron silencio.

Ahora, la credibilidad se cuestiona sobre su administración. Si bien las críticas de sus partidarios no van dirigidas directamente al presidente, son una señal de que la confianza en algunas de sus políticas más importantes se está erosionando. Funcionarios de la administración dieron una versión del tiroteo en Minneapolis, y un video contemporáneo proporcionó una versión muy diferente.

En las horas posteriores al asesinato de Pretti, altos funcionarios de Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se apresuraron a identificar a Pretti como un instigador que se «acercaba» a los agentes con un arma y actuaba con violencia. Sin embargo, los videos de la escena muestran a Pretti siendo empujado por un agente antes de que media docena de agentes se abalanzaran sobre él.

Durante el altercado, sostenía un teléfono, pero nunca se le ve blandiendo la pistola semiautomática de 9 mm que, según la policía, tenía licencia para portar. La administración ha declarado que las investigaciones están en curso, aunque aún no ha surgido información que respalde algunas de las provocativas afirmaciones iniciales.

“Confiamos en que nuestros líderes nacionales nos informen con precisión sobre el mundo que no experimentamos directamente, pero del que tienen conocimiento”, afirmó Kathleen Hall Jamieson, directora del Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania. “Si alguien es creíble en ese rol, su descripción de la realidad debería coincidir con la percepción que usted tiene de la realidad, si es una persona imparcial y justa”.

La Casa Blanca pareció intentar suavizar el conflicto el lunes. Trump y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hablaron y ambos sugirieron que su conversación fue productiva. Se espera que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien ha estado en el centro del agresivo aumento de la aplicación de medidas migratorias de la administración a nivel nacional, abandone pronto Minneapolis.

Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó distanciar a Trump de algunas de las afirmaciones iniciales sobre Pretti, incluidas las acusaciones de que era un terrorista doméstico, señalando que no vinieron del propio presidente.

Aun así, los legisladores de ambos partidos, incluidos muchos republicanos, pidieron investigaciones independientes y, quizás lo más importante, confianza.

Al pedir una “investigación transparente e independiente”, el senador John Curtis, republicano de Utah, escribió a sus electores en línea que “ustedes han confiado en mí, y mantener esa confianza es importante”.

«No estoy de acuerdo con la respuesta prematura de la secretaria Noem al DHS, que llegó antes de que se conocieran todos los hechos y debilitó la confianza», escribió.

Alimentando las plataformas de redes sociales con contenido

Trump y su equipo han dedicado gran parte de su segundo mandato a difundir cuidadosamente contenido en redes sociales para conectar con sus seguidores más fieles, de maneras que verificadores de datos independientes han considerado distorsionadas o infundadas. Durante la ofensiva contra la inmigración , las cuentas del gobierno han publicado imágenes poco favorecedoras de personas detenidas.

El alcance de los intentos de manipulación de imágenes quedó claro la semana pasada cuando la Casa Blanca publicó en su página X una foto de la abogada de derechos civiles Nekima Levy Armstrong llorando con las manos a la espalda mientras era escoltada por una persona borrosa con una placa. La foto llevaba el siguiente pie de foto en mayúsculas: «Arrestan a la agitadora de extrema izquierda Nekima Levy Armstrong por orquestar disturbios en una iglesia en Minnesota».

Una foto publicada por la cuenta de Noem mostró la misma imagen con Levy Armstrong luciendo una expresión neutral.

Durante la campaña de 2024, Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance , difundieron falsas afirmaciones en línea sobre el secuestro y consumo de mascotas por parte de haitianos en una comunidad de Ohio . Al ser presionado sobre el tema, Vance afirmó que estaba amplificando las afirmaciones para llamar la atención sobre las políticas de inmigración promovidas por los demócratas.

«Si tengo que crear historias para que los medios estadounidenses realmente presten atención al sufrimiento del pueblo estadounidense, entonces eso es lo que voy a hacer», dijo Vance en ese momento, aclarando rápidamente que él «creó el enfoque que permitió a los medios hablar sobre esta historia y el sufrimiento causado por las políticas».

Trump no es el primer presidente que enfrenta cuestionamientos sobre la confianza.

Presidentes y credibilidad

La administración del presidente Lyndon B. Johnson se vio perjudicada por su gestión de la guerra de Vietnam, lo que marcó el comienzo de una era de amplio escepticismo sobre Washington. Solo el 38% de los estadounidenses afirmó el año pasado confiar, al menos en cierta medida, en la capacidad del gobierno federal para gestionar los problemas internos, según una encuesta de Gallup. Esta cifra representa una disminución con respecto al 70% en 1972.

Al dejar la Casa Blanca, los presidentes suelen ser francos sobre los errores que erosionaron su credibilidad. En sus memorias, el presidente George W. Bush escribió sobre el fracaso en encontrar armas de destrucción masiva en Irak, lo cual fue un pretexto para lanzar allí una guerra mortal y costosa.

“Fue un duro golpe para nuestra credibilidad, mi credibilidad”, escribió. “Nadie estaba más sorprendido ni más furioso que yo cuando no encontramos las armas. Sentía una sensación de malestar cada vez que pensaba en ello. Y todavía la siento”.

La fallida retirada de Afganistán del presidente Joe Biden marcó un punto de inflexión en su administración. Y en sus memorias de la campaña de 2024, su vicepresidenta, Kamala Harris , escribió sobre su rechazo a los argumentos de la campaña de Biden tras su desalentadora actuación en el debate.

“No iba a decirle al pueblo estadounidense que sus ojos habían mentido”, escribió. “No pondría en riesgo mi propia credibilidad”.

Pero nada de eso se compara con el desafío de credibilidad que enfrenta Trump, según Barbara Perry, codirectora del Programa de Historia Oral Presidencial de la Universidad de Virginia, quien señaló el gran volumen de mentiras y exageraciones que han surgido de su administración.

“Donald Trump es único”, dijo. “Si se cuentan todas las veces que ha evadido, tendría que superar a todas las demás presidencias”.