Las cárceles ganan millones de dólares deteniendo a inmigrantes para el ICE

Un grupo de condados de Pensilvania ha facturado al gobierno federal más de 21 millones de dólares en los últimos años por la detención de inmigrantes en sus cárceles, según una investigación pionera realizada por Spotlight PA.

Si bien estos acuerdos son anteriores a la segunda administración de Trump por años, o incluso décadas, están recibiendo nueva atención a medida que el presidente lleva a cabo una campaña de deportación masiva que depende en gran medida de socios locales.

También destacan cómo los condados de Pensilvania ya cooperan con ICE y otras agencias federales para detener a inmigrantes. A principios de este año , el Departamento de Seguridad Nacional compró dos almacenes en Pensilvania para convertirlos en centros de detención con capacidad para albergar a 9000 personas en total.

En esos casos, los legisladores locales y del condado afirman que los proyectos de instalación los tomaron por sorpresa, ya que tienen un poder limitado para bloquearlos. Los acuerdos de detención relacionados con cárceles que Spotlight PA ha identificado requieren el respaldo de los líderes electos del condado, las juntas de supervisión penitenciaria o ambos.

Según ha podido saber Spotlight PA, cinco cárceles de condado tienen o han tenido recientemente acuerdos con agencias federales de control de la inmigración para retener a personas en sus instalaciones, a veces durante meses, a cambio de importantes sumas de dinero.

Según facturas obtenidas por Spotlight PA, los condados de Clinton, Erie, Franklin y Pike cobraron en conjunto más de 21 millones de dólares por detención en 2024 y 2025. Un quinto condado, Cambria, tiene un sistema de detención similar, según consta en los registros federales y un funcionario del condado; sin embargo, denegó la solicitud de Spotlight PA de septiembre de 2025 para obtener información sobre los pagos porque el ICE no comenzó a enviar detenidos a su cárcel hasta finales de ese mes.

Los funcionarios del gobierno local que apoyan los acuerdos declararon a Spotlight PA que los ingresos generados financian servicios como la cárcel del condado o los gastos del fondo general.

“Siempre habrá resistencia de una forma u otra, pero hasta ahora no la habíamos experimentado”, dijo el comisionado del condado de Cambria, Scott Hunt, a Spotlight PA a principios de marzo. “Esta es una relación que se remonta a muchos años atrás.

“Entiendo que ahora mismo las emociones están a flor de piel, pero llevamos años formando parte de esto”, añadió, “y no veo por qué no debería continuar”.

Al menos un líder de condado, preocupado por las acciones de ICE a nivel nacional, declaró a Spotlight PA que esos pagos se han convertido en una fuente crucial de ingresos que requeriría un estudio y una planificación cuidadosos para ser reemplazados.

Pero en un momento en que el ICE y otras agencias federales de inmigración se enfrentan al escrutinio por sus tácticas agresivas y, en ocasiones, mortales durante las amplias operaciones de control migratorio, los habitantes de Pensilvania se han opuesto a la colaboración con el gobierno local.

Durante una reunión del Consejo del Condado de Erie celebrada en febrero, decenas de personas testificaron a favor o en contra del contrato de la cárcel del condado para albergar a personas destinadas a las agencias federales de inmigración.

“Creemos que participar de cualquier forma en el endurecimiento de las medidas de control migratorio es inmoral”, dijo la hermana Anne McCarthy, de las Hermanas Benedictinas de Erie, un monasterio que se ha opuesto abiertamente a la cooperación local con la represión migratoria a nivel nacional de Trump.

Otros asistentes a la reunión pidieron al consejo del condado que mantuviera el acuerdo intacto.

Los agentes federales no dejarán de hacer cumplir la ley solo porque el condado de Erie deje de detener a personas, argumentaron.

Poner fin al acuerdo podría provocar la ira del presidente, especuló un orador. Otro sugirió que acabar con la detención local aumentaría el número de personas enviadas a otras cárceles a cientos de kilómetros de distancia.

Y varios oradores preguntaron: ¿Qué pasa con el dinero que el condado podría perder?

“El ICE buscará otro lugar para alojar a sus detenidos”, dijo Fred Petrini, residente de Wesleyville y concejal municipal. “Perderemos medio millón de dólares en fondos que podrían ayudar al condado con los gastos”.

Spotlight PA envió solicitudes de acceso a registros públicos a más de 30 condados para obtener facturas que mostraran pagos a cambio de arrestar, detener, retener o procesar personas para el ICE. El medio de comunicación también revisó datos federales sobre detenciones.

A partir de esos registros, Spotlight PA identificó cinco condados que participaron en acuerdos de servicios intergubernamentales con el gobierno federal. El condado de Clearfield tiene un tipo de acuerdo diferente que le permite cobrar una tarifa administrativa por actuar como intermediario, transfiriendo fondos entre ICE y un contratista privado de prisiones.

Posteriormente, Spotlight PA envió preguntas y conclusiones a funcionarios de los cinco condados. Todos los condados respondieron por correo electrónico o por teléfono.

¿Cómo funcionan estos acuerdos?

Los cinco condados de Pensilvania que detuvieron a inmigrantes para el gobierno federal en 2024 y 2025 lo hicieron a través de contratos con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que permite la detención de cualquier preso federal, o directamente con el ICE.

Algunos de estos acuerdos datan de hace décadas.

Estos acuerdos son diferentes de las solicitudes de detención tradicionales , que el ICE envía a las cárceles locales cuando una persona que la agencia busca deportar está encarcelada por cargos penales. Cuando las cárceles acatan las solicitudes de detención , esperan que los agentes federales recojan a la persona en pocos días.

Los acuerdos de detención también difieren de los contratos contemplados en la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que delega ciertas funciones a las fuerzas del orden locales.

En cambio, estos acuerdos permiten que las cárceles del condado funcionen como centros de detención, similares al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley en el condado de Clearfield, una instalación de gestión privada y una de las más grandes de su tipo en el país .

Según estos acuerdos, un agente federal de inmigración o un funcionario local autorizado puede arrestar a un inmigrante y detenerlo en la cárcel del condado durante el transcurso de su proceso migratorio, incluso si la cárcel se encuentra a kilómetros del lugar del arresto.

Algunas personas son trasladadas a estas cárceles desde otro centro penitenciario porque han sido acusadas de un delito y las autoridades de inmigración están llevando a cabo un proceso para expulsarlas del país, declaró Bridget Cambria, abogada de inmigración del condado de Berks.

Sin embargo, según datos nacionales , muchas de las personas detenidas por el ICE no han sido condenadas ni siquiera acusadas de ningún delito .

En cambio, según Cambria, han sido detenidos por el ICE en público, «ya sea en la calle, en una casa, en el trabajo o en un control de inmigración», y llevados a la cárcel porque «estos son los lugares donde inmigración tiene plazas disponibles en todo el estado de Pensilvania».

“El confinamiento se considera civil”, dijo, “pero se está llevando a cabo en un centro penitenciario”.

No existe límite de tiempo para la detención de un inmigrante, añadió el abogado.

Según Cambria, las personas que enfrentan presuntas violaciones civiles de las leyes de inmigración no tienen el derecho constitucional a un abogado que sí tienen los acusados ​​en casos penales. Los inmigrantes pueden esperar meses, o incluso años, si deciden impugnar su caso. Otros optan por renunciar a su caso y aceptar la deportación en lugar de enfrentar la detención, explicó.

Los registros muestran que el número de personas detenidas por el ICE en los condados de Pensilvania aumentó entre 2024 y 2025, periodo que incluye el último año de la presidencia de Joe Biden y el primer año de la de Trump.

En el condado de Clinton, el número total de personas detenidas cada mes casi se duplicó, pasando de 80 personas en enero de 2024 a 157 en diciembre de 2025 .

Funcionarios de las cárceles de los condados de Cambria y Franklin informaron a Spotlight PA que los detenidos civiles se mantienen separados de las personas encarceladas por delitos penales. Funcionarios de las cárceles de los condados de Pike y Clinton informaron a Spotlight PA que los inmigrantes se mezclan de acuerdo con las normas federales que especifican cómo deben clasificarse y alojarse los detenidos civiles en las instalaciones penitenciarias, entre otros requisitos de salud y seguridad. En Erie, los detenidos del ICE normalmente se mantenían en una «unidad específica», según informó un funcionario del condado a Spotlight PA.

Tanto el condado de Clinton como el de Franklin especificaron que el aumento del número de detenidos no ha afectado significativamente al funcionamiento de las cárceles.

Los registros obtenidos por Spotlight PA muestran que los cuatro condados que proporcionaron documentos presentaron facturas mensuales al gobierno federal para su reembolso; las tarifas más recientes oscilaban entre $82 y $120 por persona por día. Algunas de estas cárceles también solicitaron reembolsos por servicios adicionales a la tarifa diaria, como atención médica, transporte, audiencias por videoconferencia, llamadas telefónicas y comidas kosher.

Según el alcaide Craig Lowe, el condado de Pike ha habilitado salas adicionales para dar cabida al aumento de las audiencias judiciales por videoconferencia y las videoconferencias con los abogados.

Lowe añadió que no han aumentado su plantilla ni han superado la capacidad máxima, pero que el condado ha «experimentado con multitud de idiomas diferentes y ha adquirido dispositivos de traducción portátiles para ayudar a nuestro personal a comunicarse con» los detenidos.

“Nuestro personal también tiene acceso a servicios lingüísticos para ayudarles con cualquier problema de traducción que pueda surgir”, dijo Lowe.

¿Qué ganan los condados con esto?

Los funcionarios del condado que hablaron con Spotlight PA dijeron que, en algunos casos, la financiación va más allá de un simple pago por servicio; se ha convertido en un ingreso del que dependen.

Hay mucho dinero en juego.

El condado de York también tenía un acuerdo de servicios intergubernamentales con ICE hasta 2021 , cuando la agencia federal rescindió el contrato tras meses de negociaciones infructuosas. Según el York Daily Record, el condado obtuvo 18,4 millones de dólares en 2020 gracias a dicho acuerdo.

De los cinco condados, Pike fue el que más se benefició de su relación con ICE. El condado recibió más de 16 millones de dólares entre 2024 y 2025. Durante ese período, Pike facturó a ICE por más de 128 000 días.

El condado de Clinton recibió la segunda mayor cantidad, más de 4,6 millones de dólares en dos años.

Los condados de Erie y Franklin tenían relativamente menos habitantes, aunque ambos también experimentaron una afluencia en 2025. Obtuvieron cerca de 600.000 y 14.000 dólares, respectivamente, gracias a esta colaboración.

El condado de Cambria declaró no tener documentos cuando respondió a la solicitud inicial de registros de Spotlight PA. Una entrevista posterior con el comisionado Scott Hunt reveló que el condado tiene un acuerdo de larga data con los alguaciles que se remonta a mediados de los 90, pero el ICE solo le había pedido al condado que retuviera personas a partir de septiembre de 2025.

Hunt no reveló cuánto dinero ganó el condado ni cuántas personas estuvieron recluidas en la cárcel, pero dijo que la colaboración con las fuerzas del orden federales es una fuente de ingresos.

Christa Cáceres, una de las tres comisionadas del condado de Pike, afirmó que, si bien le preocupan las acciones del ICE a nivel nacional, actualmente apoya el acuerdo entre el condado y la prisión. Atribuyó este apoyo a la forma en que el condado administra la cárcel, señalando que en ella no hay agentes del ICE supervisando a los reclusos.

Otra razón, según explicó, es que «el condado ha dependido de estos ingresos adicionales durante décadas» y que se necesitarían años para eliminarlos de manera responsable.

Ella ha solicitado a sus compañeros comisionados que aprueben un estudio que examine el impacto financiero que tendría la rescisión del acuerdo por parte del condado o del ICE.

“ICE podría llegar mañana y decir: ‘Vamos a invertir más en estos centros de detención que estamos transformando de almacenes’”, dijo Cáceres a Spotlight PA, haciendo referencia a las recientes compras de la agencia .

Ante el creciente escrutinio sobre las acciones del ICE, las juntas penitenciarias de los condados se enfrentan a una mayor presión por parte de sus electores para que pongan fin a toda colaboración con la agencia federal. En el caso de estos acuerdos de servicios intergubernamentales, los líderes de los condados tienen la facultad de renovarlos o rescindirlos.

El acuerdo del condado de Franklin vence en mayo . El del condado de Pike expiró a finales de febrero , pero este aceptó una prórroga de 30 días para negociar uno nuevo.

Jasmine Rivera, directora ejecutiva de la organización de defensa de los inmigrantes Pennsylvania Immigration Coalition, señaló que los condados se encuentran en una situación financiera particularmente precaria debido a los recortes federales a los programas de asistencia alimentaria y atención médica. Muchos de esos recortes se sentirán a nivel local.

Pero Rivera siguió presionando a los condados para que rechazaran trabajar con ICE, argumentando que el miedo y el caos causados ​​por los agentes federales también afectan negativamente a las comunidades locales.

“Reconozco que es difícil, no es fácil”, dijo Rivera sobre la decisión de retirarse de estos acuerdos. “Pero que sea difícil no significa que no valga la pena intentarlo”.

En Erie, McCarthy y otros activistas hablaron durante horas en contra de la cooperación continua y lograron su objetivo. «Es más seguro para la comunidad que el condado no participe en el refuerzo de la vigilancia», declaró McCarthy a Spotlight PA.

A finales de febrero, el consejo del condado votó a favor de enmendar su acuerdo, vigente desde hace décadas, con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que permitía a la cárcel del condado albergar a presos federales, para excluir la detención de personas para el ICE. La ejecutiva del condado, Christina Vogel, estaba negociando con los alguaciles para revisar el contrato, según informaron los miembros del consejo del condado en la reunión.

“Si bien podríamos confiar en la gente local dentro de nuestro propio sistema”, dijo McCarthy en la reunión, haciendo una pausa.

“No sé si podemos confiar en el ICE”, continuó, provocando aplausos.

“¿Por qué íbamos a creer que cumplirían algún contrato, que cumplirían su palabra?”

Según informa el condado a finales de marzo, ya no tiene detenidos por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).