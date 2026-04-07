Los residentes de Bowie dicen que no está claro por qué su agua no está clara

Los residentes de Bowie llevan mucho tiempo quejándose de que el agua del grifo a veces sale descolorida, pero las quejas han aumentado en los últimos días, al igual que la cantidad de agua de color marrón que sale de los grifos, según los propios residentes.

La mayor concentración de quejas parece provenir de los residentes de los barrios de Somerset y Foxhill, que no están lejos de donde se han estado realizando trabajos para reemplazar las tuberías principales de agua de hierro fundido instaladas en la década de 1960.

“Tiene el color de una Miller Lite, o de una cerveza ligera”, dijo Sal Giglio, quien publicó uno de los videos que muestran el agua en las redes sociales.

En ese vídeo, calificó la situación de «ridícula».

“Llevamos quince años en esta casa y, a lo largo de los años, lo hemos visto esporádicamente”, dijo. “Sabemos que están limpiando la boca de incendios y cosas por el estilo, y eso es normal. Pero es muy evidente, casi al menos una o dos veces por semana, en nuestra casa y en muchas otras casas de la zona”.

La ciudad reconoció que existe un problema y lo atribuyó a los depósitos de óxido de hierro (herrumbre) dentro de las tuberías antiguas. Según funcionarios municipales, se trata de un problema que afecta a los gobiernos locales de todo el país.

El administrador municipal interino, Daniel Mears, dijo que el problema parece peor de lo habitual debido a una serie de eventos no relacionados, como roturas de tuberías de agua y un incendio, que han ocurrido en las últimas semanas y que han contribuido a remover los sedimentos.

“También teníamos programados algunos trabajos relacionados con las pruebas de válvulas que se realizaron el 25 de marzo, y esos trabajos también contribuyeron a ello”, dijo Mears.

Hace unos años, la ciudad inició un programa para reemplazar las tuberías de agua más deterioradas, lo que costará aproximadamente 2 millones de dólares por cada milla de reparación; un precio sujeto a la inflación y otras fluctuaciones en el sector de la construcción. La ciudad invertirá 5 millones de dólares en la reparación de las tuberías de agua durante el próximo año fiscal, su mayor gasto en este tipo de reparaciones hasta la fecha. En última instancia, probablemente se tardarán entre 20 y 25 años en reemplazar toda la red, según Mears.

“Debemos dedicar un esfuerzo continuo a abordar el problema de esta infraestructura obsoleta”, dijo Mears. “No envejeció de la noche a la mañana, y no se resolverá de la noche a la mañana”.

Por ahora, Giglio dijo que está comprando agua embotellada por cajas, solo para estar seguro.

“Antes de poner una lavadora, tenemos que hacer una prueba para ver cómo está el nivel de agua”, dijo el residente de Bowie. “Son cosas innecesarias que tenemos que añadir a nuestro día”.

Para ello, la ciudad ofrece a los residentes un quitamanchas de óxido para casos de lavados indeseados. Giglio también expresó su esperanza de que quien gane las elecciones a la alcaldía de esta semana intente agilizar las reparaciones de la red principal de agua.

“Aunque eso signifique recurrir a ayuda externa de otras zonas para solucionar este problema”, afirmó. Este residente de toda la vida incluso está dispuesto a empezar a colaborar personalmente en las labores de sustitución.

“Francamente, nos merecemos algo mejor en esta ciudad. Pagamos mucho dinero por el agua.”