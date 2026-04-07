Artemis II bate el récord de distancia del Apolo 13

Tras viajar a mayor profundidad en el espacio que cualquier otro ser humano, los astronautas de la misión Artemis II dirigieron su nave lunar hacia la Tierra el lunes por la noche, concluyendo así un viaje lunar que reveló vistas del lado oculto nunca antes vistas por ojos humanos.

Su sobrevuelo de la Luna —el primer regreso de la NASA desde la era Apolo— incluyó incluso algunas observaciones astronómicas, además de proporcionar valiosos datos científicos. Fue un paso significativo hacia el alunizaje en tan solo dos años, con la posibilidad de dejar huellas cerca del polo sur lunar.

Un eclipse solar total sorprendió a los tres estadounidenses y al canadiense, ya que la luna bloqueó temporalmente el sol desde su perspectiva. Mercurio, Venus, Marte y Saturno les saludaron desde el vacío negro. También se podían ver los lugares de aterrizaje del Apolo 12 y 14, conmovedores recordatorios de la primera era de exploración de la NASA hace más de medio siglo .

En un emocionante regreso al pasado, la misión Artemis II pulverizó el récord de distancia establecido por el Apolo 13 en 1970. La cápsula Orion de la NASA alcanzó una distancia máxima de 252.756 millas (406.771 kilómetros) de la Tierra antes de dar la vuelta y pasar por detrás de la Luna, 4.101 millas (6.600 kilómetros) más lejos que el Apolo 13.

«Me asombra lo que se puede ver a simple vista desde la Luna ahora mismo. Es simplemente increíble», comunicó por radio el astronauta canadiense Jeremy Hansen. Hizo un llamamiento a «esta generación y a la siguiente para que se aseguren de que este récord no se mantenga por mucho tiempo».

Los astronautas de Artemis II reciben un mensaje de alerta de Apolo.

El comandante del Apolo 13, Jim Lovell, deseó lo mejor a la tripulación en una grabación realizada dos meses antes de su fallecimiento el pasado agosto. El Centro de Control de la Misión transmitió su mensaje al comandante Reid Wiseman, al piloto Victor Glover, a Christina Koch y a Hansen, antes de que comenzara su maniobra de aproximación.

«Bienvenidos a mi antiguo barrio», dijo Lovell, quien también voló en el Apolo 8, la primera misión lunar de la humanidad. «Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de las vistas».

La corresponsal de AP, Julie Walker, informa que la misión Artemis II está orbitando la Luna tras superar el récord de distancia del Apolo 13.

Los astronautas de la misión Artemis II llevaron consigo el parche de seda del Apolo 8 que acompañó a Lovell a la Luna. «Es un verdadero honor tenerlo a bordo con nosotros», dijo Wiseman.

La misión Artemis II está utilizando la misma maniobra que realizó el Apolo 13 después de que la explosión de su tanque de oxígeno, que provocó la alarma «Houston, hemos tenido un problema», acabara con cualquier esperanza de un alunizaje.

Conocida como trayectoria lunar de retorno libre, esta ruta sin aterrizaje aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna, reduciendo la necesidad de combustible. Se trata de una trayectoria en forma de ocho celestial que puso a los astronautas en rumbo de regreso a casa una vez que emergieron de detrás de la Luna el lunes por la noche.

Los astronautas se centran en las observaciones lunares.

El sobrevuelo lunar y el intenso período de observación de la misión Artemis II duraron siete horas, siendo con diferencia el momento culminante del vuelo de prueba de casi 10 días que finalizará con un amerizaje en el Pacífico el viernes.

Acercándose hasta los 6.545 kilómetros (4.067 millas) de la superficie gris y polvorienta, los astronautas repasaron rápidamente una lista de más de dos docenas de objetivos, utilizando potentes cámaras Nikon, así como sus iPhones, para ampliar los cráteres de impacto y otras características lunares fascinantes.

Antes de comenzar, solicitaron permiso para nombrar dos cráteres brillantes y recién formados. Sugirieron Integrity, el nombre de su cápsula, y Carroll, la esposa del comandante Wiseman, quien falleció de cáncer en 2020.

Wiseman rompió a llorar cuando Hansen hizo la petición al Control de Misión, y los cuatro astronautas se abrazaron entre lágrimas.

“¡Qué vista tan majestuosa!”, comunicó Wiseman por radio una vez que recuperó la compostura y comenzó a tomar fotografías. Los astronautas informaron que habían logrado capturar la Luna y la Tierra en una misma toma, y ​​ofrecieron comentarios continuos a los científicos en Houston sobre lo que estaban viendo.

En un momento dado, Koch relató una abrumadora sensación de emoción que duró uno o dos segundos mientras hacía zoom en la luna. «Algo me atrajo repentinamente al paisaje lunar y se volvió real», dijo.

Los astronautas de Artemis II realizaron su máximo acercamiento a la Luna y alcanzaron su máxima distancia de la Tierra mientras estaban sin comunicación. Su velocidad en el punto de máxima aproximación fue de 5052 km/h (3139 mph). La nave aceleró al aparecer detrás de la Luna y tras el apagón de comunicaciones previsto, y se dirigió hacia la Tierra.

Se pudo ver un amanecer que mostraba Asia, África y Oceanía mientras el Centro de Control de Misión anunciaba: «Estamos de regreso a la Tierra y listos para traerlos a casa». Los controladores de vuelo en Houston voltearon sus parches de misión para indicar el tramo de regreso.

El presidente Donald Trump llamó por teléfono a los astronautas tras el sobrevuelo, calificándolos de «pioneros de la era moderna».

“Hoy han hecho historia y han llenado de orgullo a todo Estados Unidos, un orgullo increíble”, dijo el presidente, añadiendo que habrá más viajes a la Luna y, en última instancia, “el gran viaje a Marte”.

Wiseman y su equipo dedicaron años al estudio de la geografía lunar para prepararse para el gran evento, incorporando los eclipses solares a su repertorio en las últimas semanas. Con el lanzamiento del miércoles pasado, se aseguraron un eclipse solar total desde su posición estratégica detrás de la Luna, cortesía del cosmos.

Encabezando su lista de objetivos científicos se encuentra la Cuenca Orientale, una extensa cuenca de impacto con tres anillos concéntricos, el más externo de los cuales se extiende a lo largo de casi 950 kilómetros (600 millas).

Su mentora en la Luna, la geóloga de la NASA Kelsey Young, espera recibir miles de fotografías.

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA a la Luna desde el Apolo 17 en 1972. Esta misión prepara el terreno para Artemis III el próximo año, en la que otra tripulación de la nave Orion practicará el acoplamiento con módulos lunares en órbita alrededor de la Tierra. El alunizaje culminante, a cargo de dos astronautas cerca del polo sur de la Luna, tendrá lugar en Artemis IV en 2028.

Si bien Artemis II puede estar siguiendo la ruta del Apolo 13, recuerda más al Apolo 8 y a los primeros visitantes lunares de la humanidad que orbitaron la luna en la Nochebuena de 1968 y leyeron pasajes del Libro del Génesis.

Glover afirmó que viajar a la luna durante la Semana Santa cristiana le hizo comprender «la belleza de la creación». La Tierra es un oasis en medio de «un montón de nada, esto que llamamos universo», donde la humanidad existe como una sola, observó durante el fin de semana.

“Esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que tenemos que superar esto juntos”, dijo Glover, estrechando las manos de sus compañeros de tripulación.