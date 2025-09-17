La venta de entradas para Los Ángeles 2028 comenzará en 2026 desde los 28 dólares
Los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 estarán a la venta a partir de 2026, con un precio inicial de 28 dólares, anunciaron este miércoles los organizadores.
LA28 dará acceso anticipado a la venta de entradas a los residentes locales, con un proceso de inscripción que comenzará en enero de 2026 para los Juegos Olímpicos y en 2027 para los Paralímpicos.
Los organizadores de París 2024 recibieron fuertes críticas por el elevado precio de las entradas, que en algunos casos alcanzaba varios cientos o incluso miles de euros.
Las más económicas, de 24 euros, se agotaron rápidamente.