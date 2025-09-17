El Partido Republicano prevé una inusual convención antes de las legislativas de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que el Partido Republicano celebrará una inusual convención antes de las elecciones legislativas de medio mandato de 2026, y los demócratas también están considerando un gran mitin, según la prensa estadounidense.

En la historia reciente de Estados Unidos, los dos grandes partidos han organizado convenciones únicamente para nominar a sus candidatos a la elección presidencial, cada cuatro años.

«Los republicanos organizarán una convención antes de las elecciones de medio mandato para mostrar todas las grandes cosas que hemos hecho», declaró Trump en su red Truth Social, y prometió que será un evento «emocionante».

Medios estadounidenses indican que la oposición demócrata podría hacer lo mismo.

«Hay varias opciones sobre la mesa para el próximo año, incluida la organización de un gran mitin», señaló un portavoz del Partido Demócrata al sitio de noticias The Hill.

El Partido Republicano controla por ahora ambas cámaras del Congreso estadounidense, la Cámara de Representantes y el Senado, pero con mayorías reducidas.

La votación de noviembre de 2026, que renovará todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado, será crucial para la segunda mitad del gobierno de Trump.

Las «midterms» o elecciones de medio mandato ya han dado lugar a una feroz batalla político-administrativa en algunos estados en torno a la redistribución de distritos electorales.

Texas, por ejemplo, permitió un nuevo mapa electoral con el objetivo de consolidar el dominio conservador en este vasto estado sureño, con el respaldo de Trump.

Distritos de mayoría latina o afroestadounidense han sido fragmentados y anexados a distritos controlados por la derecha para diluir el voto demócrata. Los republicanos esperan así ganar hasta cinco escaños adicionales en el Congreso.

En su bastión de California, los demócratas han decidido responder con la misma estrategia.

El gobernador demócrata Gavin Newsom diseñó un mapa electoral que podría otorgar a la izquierda estadounidense hasta cinco escaños adicionales para contrarrestar los esfuerzos de Texas.