Niños inmigrantes en un centro de detención de Texas enfrentan condiciones inseguras

Nuevas revelaciones sobre las condiciones en un centro de detención de Texas para familias inmigrantes han avivado las preocupaciones constantes de los abogados que representan a niños.

Los detalles forman parte de una demanda en la que el gobierno intenta eliminar las protecciones para los niños. Las declaraciones de las familias recluidas en el centro de Dilley, Texas, que reabrió sus puertas en marzo , describieron agua turbia persistente, atención médica tardía y largos periodos de detención de los niños.

Las denuncias de niños que pelean con adultos por agua potable , niños angustiados y una respuesta médica prolongada surgieron por primera vez durante el verano, mientras el gobierno federal pedía a un juez federal que pusiera fin a una política que protegía a los niños inmigrantes.

La jueza federal de distrito Dolly Gee en Los Ángeles, quien preside el caso, escuchó los argumentos del gobierno, que busca rescindir el Acuerdo Flores. La política limita el tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede retener a menores inmigrantes y exige condiciones seguras e higiénicas.

Después de que Gee solicitara al gobierno el mes pasado que informara sobre los tiempos de detención, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el número de menores bajo custodia durante más de 72 horas disminuyó de un promedio de seis a cinco días en junio y julio, respectivamente. La gran mayoría pasó menos de 72 horas bajo custodia de la CBP, según el informe.

Los abogados que representan a los niños revisaron el informe y dijeron que algunos niños todavía están detenidos durante varias semanas o meses y, a menudo, sin justificación.

Aproximadamente 65 familias hablaron con abogados desde que se abrió Dilley.

“Un gran porcentaje de familias en Dilley están siendo detenidas en todo el país mientras se presentan diligentemente a sus audiencias en la corte de inmigración y a los registros de ICE”, dijo Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Rights, quien habló con las familias, a The Associated Press en un comunicado.

El agua del grifo está turbia, huele raro y causa malestar estomacal, informaron las familias a sus abogados. El jabón de manos que proporciona el centro para las duchas les ha estado causando sarpullidos, comentaron las familias. Los niños también tienen dificultades para comer alimentos, como las galletas graham, las manzanas, el jugo y la leche.

A los detenidos se les permite comprar productos básicos como agua embotellada por 1,21 dólares en el economato.

«Nunca había oído hablar hasta ahora de niños que tuvieran que comprar agua», dijo Welch, quien ha estado visitando a niños bajo custodia de CBP y la Oficina de Reubicación de Refugiados durante ocho años.

Las familias enfrentan costos de hasta $5.73 por desodorante, $1.44 por jabón y $2.39 por pasta de dientes, según declaró Welch en documentos judiciales. Una sola dosis de Tylenol cuesta $1.30, añadió.

Un niño con dolor de estómago esperó seis horas a una enfermera y no fue trasladado a un hospital con apendicitis hasta que vomitó, según documentos judiciales. Otro niño se cayó sobre su brazo y no fue hasta dos horas después que el personal lo llevó a un hospital para una radiografía.

Los padres dijeron que no hay actividades organizadas para los niños y solo una hora de instrucción con cuadernos de trabajo.

El hijo de una mujer le dijo que “ya no cree en Dios porque le reza, pero todavía no hemos podido salir de aquí”, según su declaración, proporcionada por Welch.

Algunas familias están siendo liberadas solo para ser detenidas nuevamente, dijo Welch. A una familia liberada tras unos 60 días en detención federal se le pidió que se presentara ante el ICE, solo para ser detenida en su cita.